Пеле к лицу не только корона

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вчера, 21:48

Оказалось, достаточно много фотографий осталось для истории, на которых Король футбола запечатлён в каком-нибудь головном уборе.

На всю полноту и разнообразие расцветок и фасонов не претендую, но всяческих кепи, бейсболок, шляп и различных национальных головных уборов набралось предостаточно.

Где известны дата и место — конечно, будет указано. Но некоторые фото просто вне времени.

Молодой Пеле в Сантосе. Гронинген (Голландия), 1959 год, Пеле в берете за картами:

Человек в очках очень похож на Леонида Гайдая, но это не он. Продолжаем искать…

А вот и троица Сантоса, форварды Пеле, Коутиньо и Дорвал:

И вот так поближе и позадорнее:

В 1959 году Сантос выиграл турнир Терезы Эррера, который проводится ежегодно в Ла-Корунье с 1946 года. Та же троица Сантоса с трофеем:

Но берет и шляпа были не первым головным убором, в котором был запечатлён Пеле на международной арене.

17-летний юноша на ЧМ -58 в Швеции был в бейсболке. И фото с ЧМ -58 таких много.

В перерывах между чемпионатами мира Пеле успел послужить в армии. Там свои «головные уборы»:

Есть несколько фото Пеле в поварской форме — заправский кулинар:

В марте 1961 было примерено и сомбреро:

На ЧМ -62 в Чили было уже несколько фасонов. На трибуне вместе с партнёром по сборной Жаиром Мариньо:

У Пеле тоже была вязаная шапка, очень фасонистая:

На обложке журнала El Grafico от 20 июня 1962 двукратный чемпион мира Пеле в модной шляпе:

Следующее фото датируется февралём 1963, аэропорт Сан-Паулу:

В 1965 Пеле вдруг занялся гаданием на магическом шаре. А что уж у него на голове — разбирайтесь сами:

На ЧМ -66 была возможность у Пеле примерить совсем необычную шляпку, но турнирные дела шли плохо, потом травмы — не до этого было:

В феврале 1968 в Мюнхене проводили костюмированный карнавал, Пеле был в костюме короля карнавала:

В 1969 Сантос в третий раз подряд стал чемпионом штата. У Пеле новый наряд на голове:

В 1970 было примерено огромное количество головных уборов разных размеров, от сувенирных до истинно царской ценности.

Прибытие на ЧМ -70, в Мексике да без сомбреро:

Ну, а уж по итогам ЧМ -70 было перемерено много этих самых сомбреро. Сразу после триумфального финала:

Тут и самый драгоценный убор подоспел. Прощальный матч 11 июля 1971 в Сан-Паулу:

Затем были многочисленные поездки по миру с обилием головных уборов диковинных и разнообразных.

В 1974 был и такой:

Далее в большинстве случаев без датировки.

Были и съёмки в фильмах, надевал, что требовалось по сюжету:

Из Африки (вероятно) возвращались с новым фасоном:

А летели через Париж, так тамошние стюардессы проходу не давали:

Да и свои не отставали, на карнавале

Вот и дичи настрелял:

В 1978 поехал посмотреть матч своего Космоса на выезде. Приодели в ковбойскую шляпу. Беккенбауэр на заднем фоне посмеиваится:

Совсем импозантные уборы, именные. Этот в честь забития 1000 голов за карьеру:

4 февраля 1979 старейший клуб Америка из Мексики преподнёс Пеле головной убор стоимостью 13 тыс долларов и звание «King of Soccerdom»:

В конце 1974 Пеле совершал образовательно-рекламное турне по странам Азии. В Японии ему подарили бейсболку с логотипом старейшего клуба страны Йокогама Кантри:

Потом был и вот такой убор:

Это не костюм Деда Мороза. Это национальный ливанский головной убор, 1975 год.

14 мая 2001 Пеле появился в офисе клуба Сантос в своей повседневной одежде:

За несколько дней до смерти Пеле был в похожем головном уборе:

Покойся с миром, Король!