Пеле к лицу не только корона

Оказалось, достаточно много фотографий осталось для истории, на которых Король футбола запечатлён в каком-нибудь головном уборе.
На всю полноту и разнообразие расцветок и фасонов не претендую, но всяческих кепи, бейсболок, шляп и различных национальных головных уборов набралось предостаточно.
Где известны дата и место — конечно, будет указано. Но некоторые фото просто вне времени.
Молодой Пеле в Сантосе. Гронинген (Голландия), 1959 год, Пеле в берете за картами:
Человек в очках очень похож на Леонида Гайдая, но это не он. Продолжаем искать…
А вот и троица Сантоса, форварды Пеле, Коутиньо и Дорвал:
И вот так поближе и позадорнее:
В 1959 году Сантос выиграл турнир Терезы Эррера, который проводится ежегодно в Ла-Корунье с 1946 года. Та же троица Сантоса с трофеем:
Но берет и шляпа были не первым головным убором, в котором был запечатлён Пеле на международной арене.
17-летний юноша на ЧМ-58 в Швеции был в бейсболке. И фото с ЧМ-58 таких много.
В перерывах между чемпионатами мира Пеле успел послужить в армии. Там свои «головные уборы»:
Есть несколько фото Пеле в поварской форме — заправский кулинар:
В марте 1961 было примерено и сомбреро:
На ЧМ-62 в Чили было уже несколько фасонов. На трибуне вместе с партнёром по сборной Жаиром Мариньо:
У Пеле тоже была вязаная шапка, очень фасонистая:
На обложке журнала El Grafico от 20 июня 1962 двукратный чемпион мира Пеле в модной шляпе:
Следующее фото датируется февралём 1963, аэропорт Сан-Паулу:
В 1965 Пеле вдруг занялся гаданием на магическом шаре. А что уж у него на голове — разбирайтесь сами:
На ЧМ-66 была возможность у Пеле примерить совсем необычную шляпку, но турнирные дела шли плохо, потом травмы — не до этого было:
В феврале 1968 в Мюнхене проводили костюмированный карнавал, Пеле был в костюме короля карнавала:
В 1969 Сантос в третий раз подряд стал чемпионом штата. У Пеле новый наряд на голове:
В 1970 было примерено огромное количество головных уборов разных размеров, от сувенирных до истинно царской ценности.
Прибытие на ЧМ-70, в Мексике да без сомбреро:
Ну, а уж по итогам ЧМ-70 было перемерено много этих самых сомбреро. Сразу после триумфального финала:
Тут и самый драгоценный убор подоспел. Прощальный матч 11 июля 1971 в Сан-Паулу:
Затем были многочисленные поездки по миру с обилием головных уборов диковинных и разнообразных.
В 1974 был и такой:
Далее в большинстве случаев без датировки.
Были и съёмки в фильмах, надевал, что требовалось по сюжету:
Из Африки (вероятно) возвращались с новым фасоном:
А летели через Париж, так тамошние стюардессы проходу не давали:
Да и свои не отставали, на карнавале
Вот и дичи настрелял:
В 1978 поехал посмотреть матч своего Космоса на выезде. Приодели в ковбойскую шляпу. Беккенбауэр на заднем фоне посмеиваится:
Совсем импозантные уборы, именные. Этот в честь забития 1000 голов за карьеру:
4 февраля 1979 старейший клуб Америка из Мексики преподнёс Пеле головной убор стоимостью 13 тыс долларов и звание «King of Soccerdom»:
В конце 1974 Пеле совершал образовательно-рекламное турне по странам Азии. В Японии ему подарили бейсболку с логотипом старейшего клуба страны Йокогама Кантри:
Потом был и вот такой убор:
Это не костюм Деда Мороза. Это национальный ливанский головной убор, 1975 год.
14 мая 2001 Пеле появился в офисе клуба Сантос в своей повседневной одежде:
За несколько дней до смерти Пеле был в похожем головном уборе:
Покойся с миром, Король!