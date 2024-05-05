Нечемпионская любезность. «Краснодар» проиграл «Ахмату» дома

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сегодня, 00:20

Облегчил грозненцам борьбу за выживание, а «Зениту» — за чемпионство.

Когда «Краснодар» начал усердно терять очки, проиграл тому же «Зениту», казалось, что чемпионская интрига умерла. Но тут сами петербуржцы решили притормозить и напомнить, что у них есть определенные проблемы с тем, чтобы забивать голы регулярно и стабильно. Интрига вернулась. Даже отвалившееся пораньше «быков» «Динамо» вернулось в эту гонку.

Но всё-таки главными конкурентами «Зенита» выглядели краснодарцы. И они оступились на ровном месте, можно сказать. Это ещё раз доказывает, что все рассуждения о шансах той или иной команды на титул на основе анализа дальнейшего графика матчей имеют право на существование с большой натяжкой.

Бодрое начало

Дебют игры с «Ахматом» не предвещал ничего плохого «Краснодару». Всё выглядело так, как и прогнозировалось. «Быки» в статусе домашних фаворитов наседали с первых минут на владения грозненцев, которые чудом избегали больших неприятностей. По итогам первой половины встречи «Краснодар» нанёс по чужим воротам десять ударов, а «Ахмат» — три. Хотя стоит отдать должное: по точным попыткам было равенство – по три. Но, например, в контроле мяча «Краснодар» раздавил соперника – больше 73 процентов времени.

На первых порах «Ахмат» не выдумывал ничего сверхъестественного. Гости просто массированно защищались, как можно больше заставляя «Краснодар» вязнуть на своей территории. «Быки» упустили из-за плохой реализации моменты в дебюте, а потом им становилось всё сложнее обострять, несмотря на тотальный перевес в контроле мяча. Скорость игры тоже падала, что было на руку «Ахмату». Ему было проще противостоять «Краснодару» и надеяться на свою удачу, даже не разыгрывая каких-то хитрых или шустрых контратак.

Сорвали куш

Свой шанс «Ахмат» ухватил в самом начале второго тайма. В принципе похожих эпизодов у обеих команд в конечном счёте хватало. Но именно тут мяч оказался в воротах. Удар Богосаваца после навеса с фланга Сафонов отразил, однако Конате никто не прикрыл, и он вывел грозненцев вперед. Дальше они могли продолжать с ещё большей уверенностью заниматься тем, что делали до перерыва.

«Ахмату» приходилось довольно непросто. Уже к 75-й минуте по xG «Краснодар» должен был забить два мяча. А на табло у «быков» не было ни одного. Гостям приходилось снова терпеть и покусывать противника контратаками. Причём грозненцы уже лучше приспособились к манере противника. По итогам второй половины они уже перестреляли «Краснодар»: шесть ударов против пяти всё с теми же тремя попаданиями в створ против двух. «Быкам» оставался только контроль мяча – более 71 процента за второй тайм. Но кого это интересует, если ты не забиваешь?

Рывок «Ахмата»

Теперь давайте посмотрим на этот результат и перспективы команд с большего расстояния. Когда грозненцы дома проиграли «Балтике» со счётом 1:7 и помогли калининградцам установить массу сезонных достижений в одной игре, могло показаться, что «Ахмат» ждут тяжёлые времена и падение в бездну. Но это был как раз тот случай, когда команда нащупала дно и оттолкнулась от него.

После того болезненного проигрыша «Ахмат» выиграл четыре матча подряд. Был бит на выезде ЦСКА (2:1), хотя он большую часть матча проводил в меньшинстве. Потом случилась домашняя победа над «Сочи» (1:0), существенная часть команды которого просто отравилась и не смогла принять участия в игре.

Потом была разгромная победа над «Пари НН» (5:1), а теперь вот успех в игре с «Краснодаром». Нельзя сказать, что «Ахмат» как-то существенно преобразился. В битвах с ЦСКА и «Пари НН» повезло играть значительную часть матча, ставшую решающей, в большинстве. В игре с сочинцами был фактор отравления, а с «Краснодаром» «Ахмат» много терпел, страдал и выжимал удачу из игры, в которой был далек от совершенства и мог пропустить не раз.

Так или иначе, эта серия позволила грозненцам на фоне соседей по дну турнирной таблицы существенно рвануть вверх. Сейчас они уже десятые, от зоны стыковых матчей оторвались на пять очков, от зоны вылета – на семь. Это, конечно, не панацея, но уж слишком много конкурентов находятся в куда более плачевном состоянии, так что «Ахмат», можно сказать, в этой гонке неудачников уже не участвует.

Упущенный шанс

«Зенит», который уже вроде как стал примерять корону, дал возможность «Краснодару» вернуться в гонку. Уступив петербуржцам, «быки» выиграли у «Факела» (2:0) и «Балтики» (3:2), возродив интригу. Но потом сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), словно застеснявшись своей прыти. Будто бы негоже будущих чемпионов обгонять.

И вот теперь такой удар. «Краснодар» даже не смог оказать давление на «Зенит» перед матчем команды Сергея Семака. Потому что при равенстве очков «быки» ниже петербуржцев. А могли быть на три балла впереди. Более того, теперь и «Динамо» может догнать краснодарцев. Интриги добавляет, что в последнем туре динамовцы и «быки» будут играть друг с другом. Представляете, был бы это чемпионский матч? Но скорее всего это будет битва за второе место.

Календарь «Зенита» выглядит неоднозначным. Впереди, после матча с «Факелом», есть встреча с ЦСКА , матч с тем же «Ахматом» на выезде и битва с неуступчивым «Ростовом». Ожидать можно чего угодно. Но у «Краснодара» помимо упомянутого «Динамо» еще в предстоящих соперниках «Спартак».

Если вдруг случится чудо, и какие-то две команды по итогам чемпионата будут иметь поровну очков, то «Зенит» окажется выше «Краснодара». Но вот «Динамо» финиширует при равенстве выше «Зенита», который уступил москвичам дважды в сезоне.