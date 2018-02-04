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Фанат прервал матч «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла», чтобы облить себя пивом

вчера, 19:39
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Матч 26-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом» пришлось на время приостановить из-за болельщика, решившего прославиться.

Фанат выбежал на поле с бутылкой пива, сперва немного отпил, а затем принялся себя обливать. Парня вывели за пределы поля, но свою порцию удовольствия он получил.

Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.

В другом поединке тура «Арсенал» разгромил «Эвертон».

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Все комментарии
piercman
piercman
вчера в 21:35
на спартача сильно похож. тоже свинья.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:32
Из за такого пустяка матч остановили
holms918
holms918
вчера в 20:19
Чушок.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
вчера в 20:18
Остановил хулигана Давидс в своем бульдожьем стиле, судя по фото )))))
Девижн
Девижн
вчера в 20:11
Как будто попрыгунчик с акции в поддержку забастовки избирателей (кто не скачет, тот п...). Только лет на 10 старше.

P. S. Без обид!
LOpp
LOpp
вчера в 19:57
лучше бы облил себя бензином
Палыч82
Палыч82
вчера в 19:47
Гулливер подрос, оброс и вышел на международный уровень?)
No problem
No problem
вчера в 19:46
Бухарик.
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