Фанат прервал матч «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла», чтобы облить себя пивом

Матч 26-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом» пришлось на время приостановить из-за болельщика, решившего прославиться.
Фанат выбежал на поле с бутылкой пива, сперва немного отпил, а затем принялся себя обливать. Парня вывели за пределы поля, но свою порцию удовольствия он получил.
Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.
В другом поединке тура «Арсенал» разгромил «Эвертон».
A pitch invader interrupted Crystal Palace vs. Newcastle to pour beer over his face.#CRYNEW pic.twitter.com/5YLzU477Eq— ESPN FC (@ESPNFC) 4 февраля 2018 г.
P. S. Без обид!
P. S. Без обид!