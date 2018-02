Фанат прервал матч «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла», чтобы облить себя пивом

Матч 26-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом» пришлось на время приостановить из-за болельщика, решившего прославиться.

Фанат выбежал на поле с бутылкой пива, сперва немного отпил, а затем принялся себя обливать. Парня вывели за пределы поля, но свою порцию удовольствия он получил.

Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.

В другом поединке тура «Арсенал» разгромил «Эвертон».

A pitch invader interrupted Crystal Palace vs. Newcastle to pour beer over his face.#CRYNEW pic.twitter.com/5YLzU477Eq