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Месси объявил, что назовёт своего третьего сына Чиро

сегодня, 06:00

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в своём аккаунте в Instagram объявил, что его третьего ребёнка будут звать Чиро. Ожидается, что малыш появится на свет в конце февраля или начале марта.

Первые двое сыновей Месси и Антонеллы Рокуццо получили имена Тиаго (5 лет) и Матео (2 года).

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:39
а мы не против, хотя Потап, мне кажется, больше бы подошло!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:04
Я бы назвал сына Месси- Апсни.
Про нашего Апсни просто Месси не знает а жаль.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Robbaggio
сегодня в 11:34
Robbaggio:
А он разве единственный Чиро? Болельщики Юве со стажем поймут)
феррара старый уже.)
kastites
kastites
сегодня в 09:08
И будет он как Чиро Феррара
Robbaggio
Robbaggio ответил BESTjuventus10
сегодня в 08:58
А он разве единственный Чиро? Болельщики Юве со стажем поймут)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 08:53
и тут иммобиле напрягся
eaguar
eaguar
сегодня в 08:33
ждемс
neomessi
neomessi
сегодня в 07:33
Очень футбольная новость!

Спасибо соккер, что ты нас радуешь такими новостями, низкий тебе поклон и администраторам сайта!

Хотелось бы еще узнать, как у жены Лео проходит период беременности и есть ли у вас снимки с УЗИ.

Также надеемся что в будущем будут фото отчеты как врачи принимают роды!
Заранее благодарю.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:48
Что за желтая пресса. Зачем нам это знать ?
Гуливер
Гуливер
сегодня в 06:14
жена имобиле
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