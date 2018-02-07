Месси объявил, что назовёт своего третьего сына Чиро

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в своём аккаунте в Instagram объявил, что его третьего ребёнка будут звать Чиро. Ожидается, что малыш появится на свет в конце февраля или начале марта.
Первые двое сыновей Месси и Антонеллы Рокуццо получили имена Тиаго (5 лет) и Матео (2 года).
Про нашего Апсни просто Месси не знает а жаль.
Про нашего Апсни просто Месси не знает а жаль.
Спасибо соккер, что ты нас радуешь такими новостями, низкий тебе поклон и администраторам сайта!
Хотелось бы еще узнать, как у жены Лео проходит период беременности и есть ли у вас снимки с УЗИ.
Также надеемся что в будущем будут фото отчеты как врачи принимают роды!
Заранее благодарю.
Спасибо соккер, что ты нас радуешь такими новостями, низкий тебе поклон и администраторам сайта!
Хотелось бы еще узнать, как у жены Лео проходит период беременности и есть ли у вас снимки с УЗИ.
Также надеемся что в будущем будут фото отчеты как врачи принимают роды!
Заранее благодарю.