Агент Денисова рассказал о будущем защитника в «Спартаке»

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вчера, 16:56

, агент защитника «Спартака» , рассказал о перспективах продления контракта своего клиента с московским клубом:

Пока клуб не предлагает ничего. Перед началом сезона у нас была встреча со спортивным директором , он сказал, что обязательно выйдет с предложением. Ждем.

Действующее соглашение Денисова со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2026 года.