Агент Денисова рассказал о будущем защитника в «Спартаке»

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, рассказал о перспективах продления контракта своего клиента с московским клубом:
Пока клуб не предлагает ничего. Перед началом сезона у нас была встреча со спортивным директором Франом Кахигао, он сказал, что обязательно выйдет с предложением. Ждем.
Действующее соглашение Денисова со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2026 года.
"...рассказал о перспективах продления контракта своего клиента с московским клубом:
"Пока клуб не предлагает ничего..."
Денисов, как и подавляющее большинство "молодых российских игроков", по какой-то счастливой случайности или блату попавших сразу в "денежные" команды РПЛ, просто - ТРУТЕНЬ!
Какой он на хрен "профессиональный футболист"???
Пристегнулся намертво ремнями к кормушке - не оторвёшь!
Совершенствоваться, повышать мастерство, занимаясь индивидуально до седьмого пота - это не его.
Ну, естественно, и агент при нём: ЭТИХ, как всегда, только бабло интересует.
"...рассказал о перспективах продления контракта своего клиента с московским клубом:
"Пока клуб не предлагает ничего..."
Денисов, как и подавляющее большинство "молодых российских игроков", по какой-то счастливой случайности или блату попавших сразу в "денежные" команды РПЛ, просто - ТРУТЕНЬ!
Какой он на хрен "профессиональный футболист"???
Пристегнулся намертво ремнями к кормушке - не оторвёшь!
Совершенствоваться, повышать мастерство, занимаясь индивидуально до седьмого пота - это не его.
Ну, естественно, и агент при нём: ЭТИХ, как всегда, только бабло интересует.