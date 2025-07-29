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Агент Денисова рассказал о будущем защитника в «Спартаке»

вчера, 16:56

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, рассказал о перспективах продления контракта своего клиента с московским клубом:

Пока клуб не предлагает ничего. Перед началом сезона у нас была встреча со спортивным директором Франом Кахигао, он сказал, что обязательно выйдет с предложением. Ждем.

Действующее соглашение Денисова со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2026 года.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 22:18
Талант и ГИГАНТСКОЕ трудолюбие одновременно!
Практически все люди - не только футболисты - ставшие в последствии широко известными своими выдающимися успехами в тех областях, где они трудились, были ТАЛАНТЛИВЫ И ОЧЕНЬ ТРУДОЛЮБИВЫ ОДНОВРЕМЕННО!
Эдакие "талантливые трудоголики". )
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:50
Как Вы определяете профессионализм футболиста?
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:35
Всё понятно после этого "интервью".

"...рассказал о перспективах продления контракта своего клиента с московским клубом:

"Пока клуб не предлагает ничего..."

Денисов, как и подавляющее большинство "молодых российских игроков", по какой-то счастливой случайности или блату попавших сразу в "денежные" команды РПЛ, просто - ТРУТЕНЬ!
Какой он на хрен "профессиональный футболист"???
Пристегнулся намертво ремнями к кормушке - не оторвёшь!
Совершенствоваться, повышать мастерство, занимаясь индивидуально до седьмого пота - это не его.
Ну, естественно, и агент при нём: ЭТИХ, как всегда, только бабло интересует.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:21
Странно, что Денисов находится в подвешенном виде. Этот игрок появился в Спартаке, будучи в отличном футбольном состоянии. У Даниила за плечами было полноценное футбольное обучение в спортивной школе Зенит. Начало карьеры в Спартаке обнадёжило. Главное, была постоянная игровая практика. Что случилось с нормальным игроком? Кахигао, что ты делаешь в команде? Дорогу российским игрокам!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:08
В Спартаке менеджеры меняются каждые полгода, верить - себя не уважать... текучка...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:02
Кахигао верить это себя не уважать
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