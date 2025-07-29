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Хави не хочет тренировать в Испании никакой клуб, кроме «Барселоны»

вчера, 17:48

У экс-наставника «Барселоны» Хави есть варианты продолжения тренерской карьеры.

Как сообщается, специалист получил предложения от ряда испанских клубов. Однако Хави отклонил их, потому что он отказывается тренировать в Испании какую-либо команду, кроме «Барселоны».

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Все комментарии
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 13:48
Хави если так хочет тренировать Барселону, то, думаю, надо начинать с Барселоны Атлектик.
Для начала выведет её в Сегунду, поработает только с молодежью, присмотрится к молодым игрокам, кого-то отправит в первую команду на просмотр.
Будет, так сказать, трамплином (как Сьон у Миранчука) для молодых игроков при переходе в первую команду))
Хави всю жизнь играл в Барселоне, тренировал Барселону основную. Думаю, можно сделать на него ставку для Барселоны Атлетик (если он конечно согласится и если у руководства мелькнет такая мысль).
Конечно, это будет колоссальное понижение в классе, от первой команды к молодежке. Но, если Хави и хочет что-то доказать, то, думаю, надо начинать с низов.
Флик с Лапортой не вечные, в дальнейшем может что и получится с должностью главного тренера первой команды Барселоны.
А если и не получится, то при успешных результатах с молодежкой, могут и приемлемые клубы из ТОП-5 присмотреться к данной кандидатуре.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:33
Какие мы психованные.
Ты тренировал Барсу, великую Барсу и из нее сделал посмешище...
Можешь пойти баскетболистов потренировать или волейболистов.
Пасынок Переса
Пасынок Переса
вчера в 18:38
Можно женскую. 🥴
7bsf6g9kpzyu
7bsf6g9kpzyu
вчера в 18:25
Хави хитрец мелкий!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 17:50
Вот такие вот принципы у Хави!
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