Хави не хочет тренировать в Испании никакой клуб, кроме «Барселоны»

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вчера, 17:48

У экс-наставника «Барселоны» есть варианты продолжения тренерской карьеры.

Как сообщается, специалист получил предложения от ряда испанских клубов. Однако Хави отклонил их, потому что он отказывается тренировать в Испании какую-либо команду, кроме «Барселоны».