Хави не хочет тренировать в Испании никакой клуб, кроме «Барселоны»

У экс-наставника «Барселоны» Хави есть варианты продолжения тренерской карьеры.
Как сообщается, специалист получил предложения от ряда испанских клубов. Однако Хави отклонил их, потому что он отказывается тренировать в Испании какую-либо команду, кроме «Барселоны».
Для начала выведет её в Сегунду, поработает только с молодежью, присмотрится к молодым игрокам, кого-то отправит в первую команду на просмотр.
Будет, так сказать, трамплином (как Сьон у Миранчука) для молодых игроков при переходе в первую команду))
Хави всю жизнь играл в Барселоне, тренировал Барселону основную. Думаю, можно сделать на него ставку для Барселоны Атлетик (если он конечно согласится и если у руководства мелькнет такая мысль).
Конечно, это будет колоссальное понижение в классе, от первой команды к молодежке. Но, если Хави и хочет что-то доказать, то, думаю, надо начинать с низов.
Флик с Лапортой не вечные, в дальнейшем может что и получится с должностью главного тренера первой команды Барселоны.
А если и не получится, то при успешных результатах с молодежкой, могут и приемлемые клубы из ТОП-5 присмотреться к данной кандидатуре.
Для начала выведет её в Сегунду, поработает только с молодежью, присмотрится к молодым игрокам, кого-то отправит в первую команду на просмотр.
Будет, так сказать, трамплином (как Сьон у Миранчука) для молодых игроков при переходе в первую команду))
Хави всю жизнь играл в Барселоне, тренировал Барселону основную. Думаю, можно сделать на него ставку для Барселоны Атлетик (если он конечно согласится и если у руководства мелькнет такая мысль).
Конечно, это будет колоссальное понижение в классе, от первой команды к молодежке. Но, если Хави и хочет что-то доказать, то, думаю, надо начинать с низов.
Флик с Лапортой не вечные, в дальнейшем может что и получится с должностью главного тренера первой команды Барселоны.
А если и не получится, то при успешных результатах с молодежкой, могут и приемлемые клубы из ТОП-5 присмотреться к данной кандидатуре.
Ты тренировал Барсу, великую Барсу и из нее сделал посмешище...
Можешь пойти баскетболистов потренировать или волейболистов.
Ты тренировал Барсу, великую Барсу и из нее сделал посмешище...
Можешь пойти баскетболистов потренировать или волейболистов.