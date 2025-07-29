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Защитник «Торино» Сауль Коко не перейдёт в «Спартак»

вчера, 18:34

Переход защитника «Торино» Сауля Коко в «Спартак» сорвался.

Московский клуб предложил туринскому клубу 15 млн евро плюс бонусы за трансфер 26-летнего игрока.

Однако итальянская сторона отказалась продолжать переговоры с «красно-белыми», поскольку не была уверена в сроках, необходимых агентам футболиста для согласования личного контракта с российской командой.

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ABir
ABir
вчера в 22:06
Им просто похоже не нужны 15🍋€ за весьма посредственного игрока .
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:38
Дефективные манагеры КБ, смотрю, никак не хотят признавать свою ошибку о комплектовании команды преимущественно молодыми иностранцами.
А зачем что-то там "признавать"???
Время идёт, зарплатка ЛЬЁТСЯ, "управленческий опыт" приобретается... ((
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:24
Зачем Спартак роется в европейских остатках, там всё уже давно просеяли. Над нами просто издеваются и смеются. У них считается особым шиком всучить нам некачественный товар. Милан яркий пример обмана
Гость
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