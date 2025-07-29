Защитник «Торино» Сауль Коко не перейдёт в «Спартак»

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вчера, 18:34

Переход защитника «Торино» в «Спартак» сорвался.

Московский клуб предложил туринскому клубу 15 млн евро плюс бонусы за трансфер 26-летнего игрока.

Однако итальянская сторона отказалась продолжать переговоры с «красно-белыми», поскольку не была уверена в сроках, необходимых агентам футболиста для согласования личного контракта с российской командой.