Защитник «Торино» Сауль Коко не перейдёт в «Спартак»

Переход защитника «Торино» Сауля Коко в «Спартак» сорвался.
Московский клуб предложил туринскому клубу 15 млн евро плюс бонусы за трансфер 26-летнего игрока.
Однако итальянская сторона отказалась продолжать переговоры с «красно-белыми», поскольку не была уверена в сроках, необходимых агентам футболиста для согласования личного контракта с российской командой.
А зачем что-то там "признавать"???
Время идёт, зарплатка ЛЬЁТСЯ, "управленческий опыт" приобретается... ((
А зачем что-то там "признавать"???
Время идёт, зарплатка ЛЬЁТСЯ, "управленческий опыт" приобретается... ((