10 самых дорогих летних трансферов 2024 года в футболе. Как они провели прошлый сезон

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сегодня, 13:00

Не все достигли успеха.

Учитывая, что в настоящее время в футболе крутятся беспрецедентные деньги, клубы определенно не стесняются тратить огромные суммы. Давайте вспомним, как провели минувший сезон футболисты, за которых заплатили больше всего прошлым летом.

10. Майкл Олисе

В 2023 году Олисе был близок к переходу в «Челси», но в итоге именно «Бавария» выкупила его у «Кристал Пэлас» за 53 млн евро. Заняв позицию правого фланга в команде Венсана Компани, Олисе показал свои навыки как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов. Забив 17 голов и отдав 21 результативную передачу во всех соревнованиях, француз хорошо справился с новым вызовом в Мюнхене и заслужил доверие бельгийского тренера. И получил важную награду по итогам сезона.

9. Дани Ольмо

Получив футбольные знания в академии Ла Масии, Ольмо ушел из клуба и затем заставил «Барселону» пожалеть о своем уходе. Сначала он перебрался в загребское «Динамо», а потом переехал в «РБ Лейпциг». После победы на Евро-2024 со сборной Испании «Барселона» выложила 55 млн евро, чтобы вернуть полузащитника домой. Ольмо пришлось отложить свой дебют из-за проблем с регистрацией, но его 10 голов и 4 результативные передачи в Ла Лиге помогли «Барселоне» отвоевать титул у «Реала», да и в Лиге чемпионов он также себя хорошо проявил.

8. Тейн Копмейнерс

В марте 2024 года Копмейнерс публично подтвердил, что хочет покинуть «Аталанту». Полузащитник сборной Нидерландов, ранее связываемый слухами с «Ливерпулем», стал звездой Серии А после трех сильных сезонов и помог команде выиграть Лигу Европы, прежде чем уйти. После напряженных переговоров «Ювентус» выложил за его услуги 58,4 млн евро. 27-летний игрок был опорой полузащиты «Ювентуса» в прошлом сезоне, проведя 44 матча за команду. Но туринцы сезон провалили, чего тут скрывать. Копмейнерс забил всего пять голов, тогда как в последний сезон в «Аталанте» он забил 15. И игроку, и клубу есть над чем работать.

7. Амаду Онана

За Онаной охотился «Манчестер Юнайтед», но прошлым летом полузащитник «Эвертона» перешёл в «Астон Виллу» за 59,35 млн евро. 23-летний игрок обладает хорошими физическими данными, позволяющими играть в стиле Унаи Эмери, хотя по-настоящему раскрыться на «Вилла Парк» он еще не смог.

6. Жоау Невеш

ПСЖ решил перестроить клубную философию – продал мегазвезд и собрал настоящую команду, но это мы можем сейчас так говорить, а год назад никто не был уверен, что парижане выиграют Лигу чемпионов. Подписание Невеша из «Бенфики» прошлым летом помогло добиться главной цели. Невеш выиграл все трофеи с ПСЖ , кроме клубного ЧМ , а также с Португалией взял Лигу наций. Это лучший сезон в карьере Невеша, повторить такое будет крайне сложно. «Он идеально подходит нашей команде: его стиль игры, его физическая сила, его интеллект, его отношения с товарищами по команде, все подошло. У него есть одна важная черта: он не теряет мяч», — сказал тренер Луис Энрике в сентябре прошлого года. Как в воду глядел испанец.

5. Мусса Диаби

Переход Диаби в саудовский клуб «Аль-Иттихад» за 60 миллионов евро стал одной из главных причин, по которым «Астон Вилла» смогла позволить себе потратить деньги на Онану. Нападающий удивил многих своим решением покинуть Премьер-Лигу в возрасте 25 лет, но пока все идет довольно хорошо. В прошлом сезоне он забил 5 голов и отдал 15 результативных передач в Саудовской лиге, благодаря чему «Аль-Иттихад» завоевал свой 10-й чемпионский титул. Да и денег он там получит столько, что даже правнукам работать не придется.

4. Педру Нету

Летом прошлого года «Челси» выиграл гонку за Нету, заплатив 60 миллионов евро «Вулверхэмптону». Соревнуясь с десятками других нападающих в составе «Челси». Шутка, в которой есть доля правды, вот недавний список форвардов лондонцев – отдельную команду можно собрать.

Но трудолюбивый стиль игры Нету привлек внимание Энцо Марески – футболист помог «Челси» выиграть Лигу конференций и Клубный чемпионат мира. Хотя девять голов и девять голевых передач — довольно скромный результат, Нету постарается улучшить эти показатели в грядущем сезоне.

3. Лени Йоро

Стоимость Йоро в 62 миллиона евро сразу же породила много дискуссий в «Манчестер Юнайтед»: кто-то критиковал клуб, а, например, Рио Фердинанд уговаривал нидерландца перебраться в стан «красных дьяволов». «Юнайтед» увел Йоро из-под носа у «Реала», но из-за травмы дебют молодого футболиста пришлось отложить на несколько месяцев. 15-е место в АПЛ и проигрыш в финале Лиги Европы – хвалить некого, но Йоро старался.

2. Доминик Соланке

Соланке стал рекордным приобретением «Тоттенхэма» и самым крупным трансфером в Премьер-Лиге прошлым летом, когда он покинул «Борнмут» за 64,3 млн евро. Несмотря на то, что в прошлом году «Тоттенхэм» не справился с задачей в АПЛ и занял 17-е место, Соланке в целом выглядел неплохо и забил 9 голов в 27 матчах Премьер-Лиги. А его 5 голов в Лиге Европы помогли «шпорам» завоевать свой первый трофей с 2008 года. В этом году от Соланке при Томасе Франке ожидают большего.

1. Хулиан Альварес

Многие болельщики были удивлены, когда прошлым летом Хосеп Гвардиола отпустил Альвареса в «Атлетико», ведь казалось, что этот форвард приносит удачу. В итоге «Манчестер Сити» получил за нападающего 75 миллионов евро. Аргентинец забил 36 голов и отдал 17 результативных передач в 103 играх за «Сити», а в январе Гвардиоле пришлось раскошелиться на Омара Мармуша, чтобы заменить Хулиана. В прошлом сезоне в Испании Альварес забил 29 голов за «Атлетико», но не сумел завоевать трофеи. Форвард постарается все исправить в новом сезоне и уходить не собирается.