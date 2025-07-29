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Дарвин Нуньес стал альтернативой Коло Муани для «Ювентуса»

вчера, 18:29

«Ювентус» стремится продлить аренду нападающего Рандаля Коло Муани с возможностью последующего выкупа у «Пари Сен-Жермен».

У французского форварда есть и другие варианты, однако он предпочитает вернуться в туринский клуб.

«Бьянконери» также рассматривают запасные варианты на случай, если не удастся достичь соглашения с парижанами по Коло Муани.

В частности, клуб уже начал предварительные переговоры с агентами форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, так как планирует подписать игрока на правах аренды с обязательным выкупом.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 19:27
Раз такое дело, пусть продлевают.
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