Дарвин Нуньес стал альтернативой Коло Муани для «Ювентуса»

«Ювентус» стремится продлить аренду нападающего Рандаля Коло Муани с возможностью последующего выкупа у «Пари Сен-Жермен».
У французского форварда есть и другие варианты, однако он предпочитает вернуться в туринский клуб.
«Бьянконери» также рассматривают запасные варианты на случай, если не удастся достичь соглашения с парижанами по Коло Муани.
В частности, клуб уже начал предварительные переговоры с агентами форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, так как планирует подписать игрока на правах аренды с обязательным выкупом.