«Арсенал» перехватывает инициативу. Важные изменения среди самых дорогих составов АПЛ

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вчера, 15:52

Стоит ожидать ещё.

Не за горами старт одного из наиболее интересных чемпионатов в Европе – в АПЛ высочайшая плотность и мощнейшая интрига в чемпионской гонке. Особенно в предстоящем розыгрыше. Команды ведут активную работу на рынке, а стоимость составов отражает расстановку сил. В последнее время наметились коренные изменения. Данные взяты из портала Transfermarkt.

«Сити» – вечный гегемон

Гвардиола работает с самым дорогим составом в чемпионате Англии – и это не меняется вот уже девятый сезон кряду. Самый дорогой состав у «горожан» был в сезоне-23/24, тогда его совокупная стоимость оценивалась в 1,46 миллиарда евро. Сейчас «небесно-голубые» близки к этому показателю. Настала пора обновлять состав – Де Брюйне отпустили в «Наполи», Кайл Уокер продолжит карьеру в «Бёрнли», нужны молодые лидеры им на смену.

«Сити» уже провёл закупку зимой – шейхи привели в команду Омара Мармуша, Нико Гонсалеса, Абдукодира Хусанова и Витора Рейса. В межсезонье клуб продолжает перестройку, причём не пускается в погоню за яркими активами, а ищет неочевидные варианты. Так, за Рейндерса отдали 55 млн евро, а ещё в команде появились Райан Аит-Нури и Райан Шерки, на перспективу взяли Сверре Нюпана.

Как итог, «Сити» продолжает удерживать лидерство – сейчас состав «горожан» оценивается в 1, 36 миллиарда евро. Но такое количество изменений будет играть против «Сити», ведь отсутствие химии ещё скажется на игре.

Смена конкурента – подступились вплотную

Вдобавок к этому владельцы «Арсенала» пошли в all-in. Сколько бы ни вкладывали в проект Артеты, до сих пор это не дало ничего стоящего. При этом испанский менеджер показывал системную работу и постепенно вернул «канонирам» статус топ-клуба. Этим летом лондонцы укрепили скамейку и закрыли необходимые позиции в костяке. Появился новый дублёр для Райи – Кепа, у «Брентфорда» подобрали опорника Норгора, на перспективу взяли 21-летнего Москеру.

Три важнейшие сделки для команды – Нони Мадуэке, Виктор Дьёкереш и Мартин Субименди. Первый добавит вариативность при выборе вингера (Сака нужен сменщик), второй закроет главную дефицитную позицию «канониров» – форварда искали с 2022 года. С Субименди Артета повторяет за Гвардиолой. Для Пепа Родри стал ключевой фигурой проекта – в итоге опорник взял «Золотой мяч». Не просто так «горожане» после «крестов» хавбека обратились к кандидатуре Мартина. Того, кто должен был заменять Родри, в итоге подписывает «Арсенал».

Так «канониры» залетели на второе место по стоимости состава – от «Сити» отстают всего на 20 миллионов евро. При этом игроков в обойме команды меньше, так что по её качеству лондонцы, возможно, даже лучше.

У «Ливерпуля» снова состав на миллиард и может стать ещё дороже

Кризис и перестройка откатил «Ливерпуль» – раньше именно команда Клоппа была главным конкурентом для «Сити». В прошлом сезоне мерсисайдцы предстали в новом облике – Слот стал руководить проектом и взял титул. При этом состав клуба был лишь четвёртым по стоимости, уступая тому же «Сити», «Арсеналу» и «Челси».

Премьер-лигу взяли на фоне кризиса у конкурентов, но всем было ясно, что при прочих равных бороться будет куда тяжелее. Вдобавок «канониры» приступили к активной закупке, «Сити» обновился – проще говоря, у «красных» не было шансов отсидеться этим летом. Клуб уже раскидал трансферные бомбы – основные уже сработали. В команде появился Флориан Вирц, талант, котируемый на уровне 140 млн евро. Керкежом и Фримпонгом закрыли фланги обороны, плюс после аренды приходит Мамардишвили, на острие взяли Уго Экитике.

Самое интересное – продолжается сага вокруг Исака, так что состав «Ливерпуля» может стать ещё дороже – сейчас он оценивается в 1,15 млрд евро.

«Челси» – третий по стоимости, но не по игре

Понятно, что прошлый сезон для «Сити» – провал, да и «Арсенал» им не может быть доволен. Но ещё есть «Челси». Боэли каждое трансферное окно тратит деньги на элитных исполнителей, лондонцы не выпадают из топа по стоимости состава. При этом только по итогам минувшего сезона «синим» удалось вернуться в Лигу чемпионов. Кампания-2022/23 была абсолютно провальной, да и следующий сезон можно оценить таким же образом.

Сейчас начинается второй сезон под управлением Энцо Марески. Итальянцу привезли очередную порцию новичков – Гиттенса, Делапа, Жоао Педро и Эстевао. Клуб уже в тройке по совокупной стоимости состава. Но от «аристократов» и близко нет той уверенности, которая есть в отношении «Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля».

Это по-прежнему нестабильная молодая команда, которой теперь предстоит привыкать к напряжению Лиги чемпионов.

Огромные вопросы к «Тоттенхэму» и МЮ

А вот это уже не провал, а провалище. Как клубы с такой историей и возможностями, как у «Юнайтед» и «шпор» могли оказаться вблизи зоны вылета – загадка года. Манкунианцы к тому же ежегодно тратят сотни миллионов на новичков. Это межсезонье – не исключение. Для Рубена Аморима привезли форварда и вингера, суммарно потратив на них чуть меньше 150 миллионов евро, плюс взяли на перспективу 18-летнего левого защитника. «Шпоры» чуть не достают до топ-5 лиги по тратам в летнее ТО – при этом свои 140 млн они уже вложили. На эти деньги приобрели Кудуса и Теля, а также выкупили Кевина Данcо.