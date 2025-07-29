Жоау Феликс стал игроком «Аль-Насра»

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вчера, 15:28

Нападающий «Челси» стал игроком «Аль-Насра».

Как сообщает пресс-служба саудовцев в своих соцсетях, 25-летний футболист сегодня официально подписал контракт с клубом из Эр-Рияда.

Ранее сообщалось, что договор будет рассчитан до лета 2027 года, а лондонцы получат за игрока 50 млн евро с учётом всех возможных бонусов.