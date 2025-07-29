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Жоау Феликс стал игроком «Аль-Насра»

вчера, 15:28

Нападающий «Челси» Жоау Феликс стал игроком «Аль-Насра».

Как сообщает пресс-служба саудовцев в своих соцсетях, 25-летний футболист сегодня официально подписал контракт с клубом из Эр-Рияда.

Жоау Феликс стал игроком «Аль-Насра»

Ранее сообщалось, что договор будет рассчитан до лета 2027 года, а лондонцы получат за игрока 50 млн евро с учётом всех возможных бонусов.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 21:51
Ну может он с детства мечтал быть в одном клубе с Роналду и ради этого готов играть где угодно даже бесплатно :)
А если серьезно - Мендеш гений. Успел втулить Фелиша пока хоть кто-то согласен его взять на жирный контракт. Да еще агентские с немаленького трансфера поимел
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:10
Аль-Наср сборщики вторсырья и балласта.
Nipper
Nipper
вчера в 17:36
Игрок не о чëм, Челси крупно повезло что нашелся покупатель неликвида
112910415
112910415
вчера в 17:27
Рано, конечно... Но решать только ему!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:21
Жаль. Рано ушёл. Тут на ум только одно приходит: хреновый у него агент.
Romeo 777
Romeo 777 ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 16:30
Конечно, если и там деградирует, то точно мало кому нужен будет. А так, из чемпионата СА много футболистов, которые играют в национальных сборных Европы и Южной Америки
lk_483777
lk_483777 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 16:26
Согласен. Это его выбор.
Я о том, что одно дело уходить туда под закат карьеры в лет так 35+ хотя бы, а другое уходить в 25.
Скорее ему деньги важнее. Не осуждаю.

Вот однажды захочется ему вернуться в Европу через пару годиков, а не куда будет идти, никто не возьмет. Все прекрасно понимают уровень чемпионата СА.
Это скорее билет в один конец.
Romeo 777
Romeo 777 ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 16:15
Ну, значит выбрал деньги и больший заработок, имеет право.
Его ЗП там будет больше в 2.5-3 раза. Мы их порой осуждаем, забывая, что они такие же люди, но кто бы из нас отказался от новой работы с кратно повышенной ЗП…мало кто. Тем более в футбол играть у него с каждым годом получалось всё хуже и хуже.
lk_483777
lk_483777
вчера в 15:49
Мда...в 25 лет уйти деньги зарабатывать.
Он как минимум 5 лет мог бы играть в топовых лигах Европы, однако выбрал баксы. Печально конечно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:48
Когда то был нарасхват!А теперь вот)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 15:42
Здравствуйте. Это нужно выбрать самостоятельно, в правом верхнем углу главной страницы конкурса.
drug01
drug01
вчера в 15:38
Согласен! Прошу включить в группу без призов!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:34
Наверняка по просьбе Дайвера купили...
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