Нападающий «Челси» Жоау Феликс стал игроком «Аль-Насра».
Как сообщает пресс-служба саудовцев в своих соцсетях, 25-летний футболист сегодня официально подписал контракт с клубом из Эр-Рияда.
Ранее сообщалось, что договор будет рассчитан до лета 2027 года, а лондонцы получат за игрока 50 млн евро с учётом всех возможных бонусов.
Его ЗП там будет больше в 2.5-3 раза. Мы их порой осуждаем, забывая, что они такие же люди, но кто бы из нас отказался от новой работы с кратно повышенной ЗП…мало кто. Тем более в футбол играть у него с каждым годом получалось всё хуже и хуже.
Его ЗП там будет больше в 2.5-3 раза. Мы их порой осуждаем, забывая, что они такие же люди, но кто бы из нас отказался от новой работы с кратно повышенной ЗП…мало кто. Тем более в футбол играть у него с каждым годом получалось всё хуже и хуже.
Я о том, что одно дело уходить туда под закат карьеры в лет так 35+ хотя бы, а другое уходить в 25.
Скорее ему деньги важнее. Не осуждаю.
Вот однажды захочется ему вернуться в Европу через пару годиков, а не куда будет идти, никто не возьмет. Все прекрасно понимают уровень чемпионата СА.
Это скорее билет в один конец.
Я о том, что одно дело уходить туда под закат карьеры в лет так 35+ хотя бы, а другое уходить в 25.
Скорее ему деньги важнее. Не осуждаю.
Вот однажды захочется ему вернуться в Европу через пару годиков, а не куда будет идти, никто не возьмет. Все прекрасно понимают уровень чемпионата СА.
Это скорее билет в один конец.