Антон Миранчук хочет перейти в «Динамо», чтобы работать с Карпиным

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук может вернуться в РПЛ.
По данным источника, услуги футболиста были предложены «Спартаку», ЦСКА, «Краснодару», «Зениту» и «Динамо». Речь идёт о трансфере за 4 млн евро (сумма отступных за игрока составляет 7 млн евро). Все клубы взяли время на раздумья — никто не ответил отказом.
Отмечается, что сам Миранчук хочет перейти в «Динамо», потому что знаком с Валерием Карпиным по работе в сборной России.
Пора работать!
"Кандидат на усиление" САМ пришёл.
))))))))))))))
Пора работать!
"Кандидат на усиление" САМ пришёл.
))))))))))))))
Очень похоже.)))
Очень похоже.)))