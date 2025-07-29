Антон Миранчук хочет перейти в «Динамо», чтобы работать с Карпиным

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вчера, 18:27

Полузащитник «Сьона» может вернуться в РПЛ .

По данным источника, услуги футболиста были предложены «Спартаку», ЦСКА , «Краснодару», «Зениту» и «Динамо». Речь идёт о трансфере за 4 млн евро (сумма отступных за игрока составляет 7 млн евро). Все клубы взяли время на раздумья — никто не ответил отказом.

Отмечается, что сам Миранчук хочет перейти в «Динамо», потому что знаком с по работе в сборной России.