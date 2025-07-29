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Антон Миранчук хочет перейти в «Динамо», чтобы работать с Карпиным

вчера, 18:27

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук может вернуться в РПЛ.

По данным источника, услуги футболиста были предложены «Спартаку», ЦСКА, «Краснодару», «Зениту» и «Динамо». Речь идёт о трансфере за 4 млн евро (сумма отступных за игрока составляет 7 млн евро). Все клубы взяли время на раздумья — никто не ответил отказом.

Отмечается, что сам Миранчук хочет перейти в «Динамо», потому что знаком с Валерием Карпиным по работе в сборной России.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:46
Сеньор Кахигао.
Пора работать!
"Кандидат на усиление" САМ пришёл.
))))))))))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:25
Если бы ужесточение лимита не растянули на 15 лет....то битва за паспортистов была бы нехилая....
Sergo81
Sergo81
вчера в 19:45
Он же без травмы, пусть доигрывает последний год контракта и свободным возвращается. Или только уходить могут свободными, а возвращаться нет ?
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:24
Привет, Володя!!!
Очень похоже.)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:03
Приветствую Виктор! Парень в воздухе переобулся))))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:03
Услуги Миранчука предложены Спартаку, ЦСКА,, Зениту, Динамо, Краснодару? Перечислены уважаемые клубы. Учитывая неоднозначное отношение болельщиков к Антону, должны последовать комментарии от представителей названных команд. Такая обычная практика. А, вообще, эта информация призвана просто подразнить нас.. Не удивлюсь, если это веселится сам Антон..
112910415
112910415
вчера в 18:56
Лётчика сбили, он пытается спикировать в людное место...
lotsman
lotsman
вчера в 18:51
А как же его заверения что Сьон это трамплин в топ клубы и возвращение в РПЛ он не рассматривает?)
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 18:42
У него есть великолепная возможность самостоятельно выкупить свой контракт и перейти в интересующую его команду, если та команда захочет его принять...ничего сложного ведь.
Capral
Capral
вчера в 18:30
Будем считать, что я этого не читал. Идиотизм не комментирую.
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