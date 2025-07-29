«Ливерпуль» согласовал 5-летний контракт с Исаком

Нападающий сборной Швеции Александер Исак может в ближайшее время перейти из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».
Как сообщает источник, чемпионы Англии уже согласовали с футболистом пятилетний контракт, по которому он будет получать около 300 тысяч фунтов в неделю.
В ближайшее время представители двух клубов начнут переговоры о трансфере.
Ранее СМИ сообщали, что «Ньюкасл» намерен выручить на продаже форварда 150 млн фунтов (172,5 млн евро). Однако есть информация, что «Ливерпуль» заплатит за Исака 120 млн фунтов (138 млн евро).
Для Ливерпуля все складывается хорошо: Луис Диас сам захотел уйти и его продали за 75 млн. Исака покупают за 120 млн. Разница в 45 млн всего - хороший бизнес.
Ливерпуль продал хорошего форварда и в замен получил хорошего нападающего, зарекомендовавшего себя в АПЛ,
Мощнейшее ТО Ливерпуля перед началом сезона.
Для Ливерпуля все складывается хорошо: Луис Диас сам захотел уйти и его продали за 75 млн. Исака покупают за 120 млн. Разница в 45 млн всего - хороший бизнес.
Ливерпуль продал хорошего форварда и в замен получил хорошего нападающего, зарекомендовавшего себя в АПЛ,
Мощнейшее ТО Ливерпуля перед началом сезона.
разделяю скепсис многих, что Исак, при всех преимуществах, не стоит таких денег, плюс не стоит забывать о возможности травм...
ну подождем окончания этой саги и официального объявления..
буду только рад если швед раскроется по полной в Ливерпуле
разделяю скепсис многих, что Исак, при всех преимуществах, не стоит таких денег, плюс не стоит забывать о возможности травм...
ну подождем окончания этой саги и официального объявления..
буду только рад если швед раскроется по полной в Ливерпуле