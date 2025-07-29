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«Ливерпуль» согласовал 5-летний контракт с Исаком

вчера, 14:10

Нападающий сборной Швеции Александер Исак может в ближайшее время перейти из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».

Как сообщает источник, чемпионы Англии уже согласовали с футболистом пятилетний контракт, по которому он будет получать около 300 тысяч фунтов в неделю.

В ближайшее время представители двух клубов начнут переговоры о трансфере.

Ранее СМИ сообщали, что «Ньюкасл» намерен выручить на продаже форварда 150 млн фунтов (172,5 млн евро). Однако есть информация, что «Ливерпуль» заплатит за Исака 120 млн фунтов (138 млн евро).

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:13
Хороший нап
AKH
AKH ответ Migelito (раскрыть)
сегодня в 08:41
Спасибо.
Migelito
Migelito ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 07:45
В зависимости от конкретного матча будет меняться схема. Чаще будет использоваться 4-4-2, с Экитике и Исаком на вершине. В случае 4-2-3-1 Экитике может вполне играть слева или под Исаком, его и брали, как Фирмино 2.0 частично. Плюс большое количество матчей и травматичность обоих
AKH
AKH
вчера в 17:57, ред.
Куда они собираются ставить Экитика и Исака до меня не доходит.. Может кто обьяснит...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:58
Как я и говорил в предыдущем комментарии, что отдадут за 120млн, еще говорил чтобы Ливерпуль не давал больше 120-130млн.)). Надеюсь это правда
Маг_тм
Маг_тм ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 14:49, ред.
В Сити идёт перестройка, и Ливерпуль хочет занять вершину АПЛ, думаю как и Сити, они будут доминировать в АПЛ 6-7 лет минимум. Возможно хоть тогда настенет очередь Арсенала. А пока могут оказывать конкуренцию красным, как в свое время мерсисайдцы оказывали горожанам
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:45
Ну всё, Ливерпуль будет разрывать АПЛ и ЛЧ
Karkaz
Karkaz ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 14:44
Европейские трансферы, если выходят с заголовком "...согласовал 5-летний контракт", на 99% это уже свершившийся факт.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:33
почему красные так упорно добиваются подписания шведа известно наверное лишь Хьюзу и Слоту...
разделяю скепсис многих, что Исак, при всех преимуществах, не стоит таких денег, плюс не стоит забывать о возможности травм...
ну подождем окончания этой саги и официального объявления..
буду только рад если швед раскроется по полной в Ливерпуле
lk_483777
lk_483777
вчера в 14:24
Вот и к чему все привело! Ньюкасл хотел удержать игрока, да не смог. Даже цену подняли до космических 150 млн. В итоге продадут за первоначальные 120 млн.
Для Ливерпуля все складывается хорошо: Луис Диас сам захотел уйти и его продали за 75 млн. Исака покупают за 120 млн. Разница в 45 млн всего - хороший бизнес.
Ливерпуль продал хорошего форварда и в замен получил хорошего нападающего, зарекомендовавшего себя в АПЛ,
Мощнейшее ТО Ливерпуля перед началом сезона.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:22
Дождёмся официального подтверждения. Вчера Гайч со своим агентом убедили меня, что верить можно только официальной информации.
drug01
drug01
вчера в 14:20
Протон привет! Меня старого 30на опять развели в группе. А я все льстил соккеру что он помогает в моей старческой болезни! Теперь группа Заболотного и там может быть такой же результат. Есть группа без призов каковы там правила? Амины
Гость
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