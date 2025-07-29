«Ливерпуль» согласовал 5-летний контракт с Исаком

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вчера, 14:10

Нападающий сборной Швеции может в ближайшее время перейти из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».

Как сообщает источник, чемпионы Англии уже согласовали с футболистом пятилетний контракт, по которому он будет получать около 300 тысяч фунтов в неделю.

В ближайшее время представители двух клубов начнут переговоры о трансфере.