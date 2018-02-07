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Дзюба: «Нужно передать привет Черчесову забитыми голами и передачами. Буду доказывать»

сегодня, 10:02

Нападающий Артем Дзюба, который перешел из «Зенита» в тульский «Арсенал» на правах аренды в поисках игровой практики, в эфире программы «Все на матч» признался, что мечтает оказаться в заявке сборной России на чемпионат мира:

«Сейчас самое главное – набирать физические кондиции. Мы-то вообще с Ваней (Новосельцевым) только три дня тренируемся (в „Арсенале“). Для нас пока все тяжело. Но тяжело в учении, легко в бою. Благодаря этой практике, тренировочному процессу выдержали 90 минут. Значит, будет еще лучше и лучше.

У меня есть возможность передать привет Станиславу Черчесову, который наблюдает за мной? Ну, в первой игре (с „Лудогорцем“), когда я вышел, как мне сказали, он уже ушел. Мне нужно передавать привет на футбольном поле – забитыми голами, передачами. И чтобы моя команда побеждала. А Станислав Саламович сказал, что для всех двери открыты. Поэтому будем доказывать.

Я всегда выбирал футбол, на протяжении всей карьеры – уходил в аренду, если происходили какие-то моменты. Сейчас – не исключение. Конечно, чемпионат мира дома – такое бывает раз в карьере, раз в жизни. Поэтому, конечно же, цель номер один. Я поставил ее для себя – подготовиться и выступить... А там, как будет, поживем – увидим».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 12:46
Дзюба красава, правдаруб.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:33
Доказывать надо было в Зените, тогда и не было бы всей этой клоунады.
112910415
112910415
сегодня в 12:29
показать усы -надёжнее будет
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:05
Вот в первом же матче за Тульский Арсенал и начинай передавать приветы Черчесову!))
cska.78
cska.78
сегодня в 12:04
Усы больше не хочет показывать :)
shur
shur
сегодня в 12:03
...Я Я Я Я Я, Мне Мне Мне, а поезд давно в депо!!!
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил LOpp
сегодня в 11:44
LOpp:
Медведь передает привет Дзюбе.
видимо заслужили Старостин, Симонян и т.д. что ты их со свиньями ассоциируешь
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:43
Из всех клубов с заключенным контрактом Дзюбу всегда гнали в аренду. ВОТ ТАК ОН ИСКАЛ ИГРОВУЮ ПРАКТИКУ.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 11:41
да Артем, разворошил ты всю свиноферму своими комментариями....
ALEX26659
ALEX26659 ответил cevin cigan
сегодня в 11:29
cevin cigan:
Для чего в сборной ,этот.....................ШКАФ???
по шкафчикам он большой специалист ...полазить
kachan63
kachan63
сегодня в 11:12
"Газиантепспор" по тебе плачет, игрочишка! Семимильными шагами идёт повторение карьеры Тёмы Милевского.
Казанский
Казанский
сегодня в 11:10
Передаст Дзюба)))
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 11:09
Пусть в Арсенале играет. Везде люди живут.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:09
Для начала можно забить автогол.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:03
Не сможет)))))
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 11:03
Даже Дзюбинью забьет из оставшихся 10 -ти матчах 10 голов..его не возьмут. Это надо признать.
Казанский
Казанский
сегодня в 11:00
Про тренеришку Манчини промолчал((
andre_can
andre_can
сегодня в 11:00
эх, Тема, Тема, Тема...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 11:00
Сейчас бы Дзюба был уже чемпионом России и обладателем Суперкубка, выступал бы в основе Спартака и сборной. Но в его судьбу вмешался Зенит - ни сборной, ни трофеев, ни чемпионата мира в родной стране... сиди, Артем, с тульским пряником во рту и 20 его, думая о значении двух слов: верность и предательство.
eaguar
eaguar
сегодня в 10:59
Джорждевича Дзюбе не догнать уже у нас .
Удачи Арсеналу .
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 10:56
Да кому ты 79...ся!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:55
Я бы то же хотел бы видеть Дзюбу в сборной
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:55
Для чего в сборной ,этот.....................ШКАФ???
kukuruzonax
kukuruzonax
сегодня в 10:53
Эмери давно свои приветы Дзюбе передал)
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:41
Пусть попробует если получится
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Против ЦСКА
сегодня в 10:39
Против ЦСКА:
Артем, ну нельзя же так, ты бы хоть книжку какую почитал.
Зачем ему книга??? Если в мозгах у него столько текста.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:35
Черчесов уже мысленно ответил Дзюбе, средним пальцем.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:34
Медведь передает привет Дзюбе.

obana777
obana777
сегодня в 10:32
Пока что, приветы передает Черчесов тебе, Дзюба, да и не особо переживает твое отсутствие в сборной, как и многие болельщики нашей страны.
Alex-96
Alex-96
сегодня в 10:32
Дзюба, пошли усатому большой конверт денег. Он скажет всем что постоянно за тобой следит, еще какую нибудь чушь выдаст и обязательно тебя вызовет.
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