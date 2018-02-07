Дзюба: «Нужно передать привет Черчесову забитыми голами и передачами. Буду доказывать»

Нападающий Артем Дзюба, который перешел из «Зенита» в тульский «Арсенал» на правах аренды в поисках игровой практики, в эфире программы «Все на матч» признался, что мечтает оказаться в заявке сборной России на чемпионат мира:

«Сейчас самое главное – набирать физические кондиции. Мы-то вообще с Ваней (Новосельцевым) только три дня тренируемся (в „Арсенале“). Для нас пока все тяжело. Но тяжело в учении, легко в бою. Благодаря этой практике, тренировочному процессу выдержали 90 минут. Значит, будет еще лучше и лучше.

У меня есть возможность передать привет Станиславу Черчесову, который наблюдает за мной? Ну, в первой игре (с „Лудогорцем“), когда я вышел, как мне сказали, он уже ушел. Мне нужно передавать привет на футбольном поле – забитыми голами, передачами. И чтобы моя команда побеждала. А Станислав Саламович сказал, что для всех двери открыты. Поэтому будем доказывать.

Я всегда выбирал футбол, на протяжении всей карьеры – уходил в аренду, если происходили какие-то моменты. Сейчас – не исключение. Конечно, чемпионат мира дома – такое бывает раз в карьере, раз в жизни. Поэтому, конечно же, цель номер один. Я поставил ее для себя – подготовиться и выступить... А там, как будет, поживем – увидим».