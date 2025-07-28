Грандиозная антисборная второго тура РПЛ. Вместе футболисты «Спартака», «Зенита» и «Краснодара»

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сегодня, 18:35

Фавориты набедокурили.

Вратарь

Вадим Лукьянов («Пари НН»)

Двадцатидвухлетний голкипер не поверил, что форвард Раков пробьёт с почти нулевого угла в дополнительное к матчу время. Так форвард «Крыльев Советов» вывел свою команду вперёд. А через пару минут Лукьянов гарантировал себе место в этом составе, не сумев обыграть Костанцу за пределами штрафной площади. Бразилец забрал мяч у вратаря и забил в пустые ворота.

Защитники

Дарко Тодорович («Ахмат»)

Опытный босниец подставил «Ахмат», получив удаление и лишив команду шанса на камбэк в стиле «Рубина» против «Зенита». В конце первого тайма, который оказался сложным для грозненцев, ЦСКА перевернул всю игру после дубля бывшего защитника Кругового. Опытные футболисты «Ахмата» должны были вести в счёте в такой ситуации. Тодорович не справился, получив вторую жёлтую карточку на 86-й минуте.

Нино («Зенит»)

Обычно бразилец играет надежнее всех в «Зените». Коллеги Эракович и Дркушич точно не превосходят его по классу, а у Алипа больше ошибок и перепадов формы. Получается, «Зенит» вошёл в сезон с лучшим центральным защитником в плохом состоянии. Здоровенный Нино допускал ошибки против «Ростова» в первом туре, а теперь бразилец потерял опекунов в голевых атаках «Рубина».

Срджан Бабич («Спартак»)

Защитники «Сочи» ошибались против «Акрона» ещё чаще, но среди них нет фаворитов РПЛ . «Спартак» в концовке матча против «Балтики» допустил два грубых ляпа. Москвичи позволили сопернику довести дело до разгрома. Бабич дважды сыграл пассивно: сначала серб упустил форварда Оффора, а затем пешком встретил финальную голевую атаку «Балтики». Бабич не готов к сезону.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Этот Сантос не настоящий — его подменили. Дуглас допускал несвойственные ему ошибки в прошлом сезоне, а теперь капитан «Зенита» играет ещё хуже. Похоже, на сборах тренеры заметили перемены к худшему. Семак попросил подписать аргентинца Вегу. Тот тоже проигрывает борьбу, но Сантос ведь опытнее. Дуглас не остановил «Рубин» по пути к камбэку против «Зенита».

Полузащитники

Игнасио Сааверда («Сочи»)

Хавбеки «Сочи» убежали вперёд при коротком розыгрыше мяча. Голкипер Руденко запаниковал под давлением и подарил «Акрону» гол. Дальше Сааверда упустил забег соперника в атаку, и оппонент забил. После этого Болдырев обыграл чилийца и отличился дальним ударом. Все эти события произошли в дебюте матча, до 15-й минуты игры. Сааверду не заменили в перерыве, но пользы от него было немного.

Никита Кривцов («Краснодар»)

Сперцян не провёл против «Локомотива» яркий поединок, но о нём говорят последние передачи — Эдуард организовал гол престижа и несколько перспективных атак. А у его коллеги Кривцова за 57 минут на поле до замены всего один созданный напарнику момент. Никита должен играть намного качественнее, чтобы после ухода Сперцяна оказаться в основном составе, куда стремится вернуться Ленини.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Где лидер, когда он так сильно нужен? До замены на 65-й минуте матча Барко нанес один неточный удар в сторону ворот «Балтики». Вот такой вклад лучшего хавбека «Спартака» в игру. Барко стремительно потерял форму. Возможно, ему стоило подумать о смене клуба. Похоже, игра аргентинца зависит от настроения. Если Барко надоело в «Спартаке», это ещё скажется на результатах.

Нападающие

Батчи («Краснодар»)

Не будем критиковать Глушенкова — это уже сделал Семак. Тренер заменил Максима в перерыве матча с «Рубином». Эксперимент с игрой второго форварда справа не сработал. Батчи всегда играет на этом фланге у «Краснодара», но с таким уровнем игры, как у него сейчас, опытный вингер отправится на скамейку. Клуб уже подписал конкурента — француза Перрена.

Антон Заболотный («Спартак»)

Заболотный выступил в классическом для лиги стиле. В высшем российском дивизионе невероятно много именно глупых удалений. Нарушения в центре поля, жесткие фолы на флангах далеко от ворот. Зачем Заболотный ударил Бевеева? На одиннадцатой минуте «Спартак» остался вдесятером. В итоге фаворит проиграл 0:3 «Балтике», Заболотный подвел команду.

Маркиньос («Спартак»)

«Спартак» уступал 0:1 вдесятером, был шанс на волевой камбэк. Но Маркиньос неудачно подстраховал оборону: вингер схватил латераля «Балтики» и получил второе предупреждение. Возможно, соперник был в офсайде, но до сих пор не разрешили проверять вторые желтые карточки с помощью повторов. Маркиньос подставил «Спартак» под разгром.

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак»)

Много эмоций и мало побед — промежуточный итог работы Станковича в «Спартаке». Команда с атакующим потенциалом и улучшениями в защите должна идти в группе лидеров с любым наставником. Станкович хочет стать особенным тренером для РПЛ , но серб не умеет изучать соперников. К игре «Балтики» команда была не готова, как и «Зенит» — ко многим стандартным фишкам «Рубина» тренера Рахимова.

Самый ужасный тайм. «Сочи» против «Акрона»

Подопечные испанского тренера Морено пропустили четыре гола до перерыва. Три мяча в их ворота создал 18-летний атакующий хавбек Пестряков. У Дмитрия гол и два ассиста. Счет в итоге мог стать крупнее, но Дзюба не реализовал пенальти, а голкипер Руденко извинился за одну из своих ошибок. А защитники и хавбеки «Сочи» остались статистами на поле. «Акрону» подарили перевес 0:4 за один тайм.

Сенсация недели. «Балтика» разгромила «Спартак»

Неудачно выступил «Зенит», потеряв очки в Казани. «Краснодар» проиграл «Локомотиву», но это солидный соперник. А хуже всех выступил «Спартак»: у них сразу два удаления, три пропущенных мяча и несколько эпизодов, в которых футболисты «Балтики» рассчитывали на голы. Станкович допустил разгром в домашнем матче, а футболисты подвели тренера, фанатов и самих себя. «Балтика» Талалаева в хорошей форме, но «Спартак» – соавтор главной сенсации тура.