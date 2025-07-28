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Грандиозная антисборная второго тура РПЛ. Вместе футболисты «Спартака», «Зенита» и «Краснодара»

сегодня, 18:35
«Спартак»
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Заболотный Антон
Заболотный Антон
Нападающий
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
Защитник
Бабич Срджан
Бабич Срджан
Защитник

Фавориты набедокурили.

Вратарь

Вадим Лукьянов («Пари НН»)

Двадцатидвухлетний голкипер не поверил, что форвард Раков пробьёт с почти нулевого угла в дополнительное к матчу время. Так форвард «Крыльев Советов» вывел свою команду вперёд. А через пару минут Лукьянов гарантировал себе место в этом составе, не сумев обыграть Костанцу за пределами штрафной площади. Бразилец забрал мяч у вратаря и забил в пустые ворота.

Защитники

Дарко Тодорович («Ахмат»)

Опытный босниец подставил «Ахмат», получив удаление и лишив команду шанса на камбэк в стиле «Рубина» против «Зенита». В конце первого тайма, который оказался сложным для грозненцев, ЦСКА перевернул всю игру после дубля бывшего защитника Кругового. Опытные футболисты «Ахмата» должны были вести в счёте в такой ситуации. Тодорович не справился, получив вторую жёлтую карточку на 86-й минуте.

Нино («Зенит»)

Обычно бразилец играет надежнее всех в «Зените». Коллеги Эракович и Дркушич точно не превосходят его по классу, а у Алипа больше ошибок и перепадов формы. Получается, «Зенит» вошёл в сезон с лучшим центральным защитником в плохом состоянии. Здоровенный Нино допускал ошибки против «Ростова» в первом туре, а теперь бразилец потерял опекунов в голевых атаках «Рубина».

Срджан Бабич («Спартак»)

Защитники «Сочи» ошибались против «Акрона» ещё чаще, но среди них нет фаворитов РПЛ. «Спартак» в концовке матча против «Балтики» допустил два грубых ляпа. Москвичи позволили сопернику довести дело до разгрома. Бабич дважды сыграл пассивно: сначала серб упустил форварда Оффора, а затем пешком встретил финальную голевую атаку «Балтики». Бабич не готов к сезону.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Этот Сантос не настоящий — его подменили. Дуглас допускал несвойственные ему ошибки в прошлом сезоне, а теперь капитан «Зенита» играет ещё хуже. Похоже, на сборах тренеры заметили перемены к худшему. Семак попросил подписать аргентинца Вегу. Тот тоже проигрывает борьбу, но Сантос ведь опытнее. Дуглас не остановил «Рубин» по пути к камбэку против «Зенита».

Полузащитники

Игнасио Сааверда («Сочи»)

Хавбеки «Сочи» убежали вперёд при коротком розыгрыше мяча. Голкипер Руденко запаниковал под давлением и подарил «Акрону» гол. Дальше Сааверда упустил забег соперника в атаку, и оппонент забил. После этого Болдырев обыграл чилийца и отличился дальним ударом. Все эти события произошли в дебюте матча, до 15-й минуты игры. Сааверду не заменили в перерыве, но пользы от него было немного.

Никита Кривцов («Краснодар»)

Сперцян не провёл против «Локомотива» яркий поединок, но о нём говорят последние передачи — Эдуард организовал гол престижа и несколько перспективных атак. А у его коллеги Кривцова за 57 минут на поле до замены всего один созданный напарнику момент. Никита должен играть намного качественнее, чтобы после ухода Сперцяна оказаться в основном составе, куда стремится вернуться Ленини.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Где лидер, когда он так сильно нужен? До замены на 65-й минуте матча Барко нанес один неточный удар в сторону ворот «Балтики». Вот такой вклад лучшего хавбека «Спартака» в игру. Барко стремительно потерял форму. Возможно, ему стоило подумать о смене клуба. Похоже, игра аргентинца зависит от настроения. Если Барко надоело в «Спартаке», это ещё скажется на результатах.

Нападающие

Батчи («Краснодар»)

Не будем критиковать Глушенкова — это уже сделал Семак. Тренер заменил Максима в перерыве матча с «Рубином». Эксперимент с игрой второго форварда справа не сработал. Батчи всегда играет на этом фланге у «Краснодара», но с таким уровнем игры, как у него сейчас, опытный вингер отправится на скамейку. Клуб уже подписал конкурента — француза Перрена.

Антон Заболотный («Спартак»)

Заболотный выступил в классическом для лиги стиле. В высшем российском дивизионе невероятно много именно глупых удалений. Нарушения в центре поля, жесткие фолы на флангах далеко от ворот. Зачем Заболотный ударил Бевеева? На одиннадцатой минуте «Спартак» остался вдесятером. В итоге фаворит проиграл 0:3 «Балтике», Заболотный подвел команду.

Маркиньос («Спартак»)

«Спартак» уступал 0:1 вдесятером, был шанс на волевой камбэк. Но Маркиньос неудачно подстраховал оборону: вингер схватил латераля «Балтики» и получил второе предупреждение. Возможно, соперник был в офсайде, но до сих пор не разрешили проверять вторые желтые карточки с помощью повторов. Маркиньос подставил «Спартак» под разгром.

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак»)

Много эмоций и мало побед — промежуточный итог работы Станковича в «Спартаке». Команда с атакующим потенциалом и улучшениями в защите должна идти в группе лидеров с любым наставником. Станкович хочет стать особенным тренером для РПЛ, но серб не умеет изучать соперников. К игре «Балтики» команда была не готова, как и «Зенит» — ко многим стандартным фишкам «Рубина» тренера Рахимова.

Самый ужасный тайм. «Сочи» против «Акрона»

Подопечные испанского тренера Морено пропустили четыре гола до перерыва. Три мяча в их ворота создал 18-летний атакующий хавбек Пестряков. У Дмитрия гол и два ассиста. Счет в итоге мог стать крупнее, но Дзюба не реализовал пенальти, а голкипер Руденко извинился за одну из своих ошибок. А защитники и хавбеки «Сочи» остались статистами на поле. «Акрону» подарили перевес 0:4 за один тайм.

Сенсация недели. «Балтика» разгромила «Спартак»

Неудачно выступил «Зенит», потеряв очки в Казани. «Краснодар» проиграл «Локомотиву», но это солидный соперник. А хуже всех выступил «Спартак»: у них сразу два удаления, три пропущенных мяча и несколько эпизодов, в которых футболисты «Балтики» рассчитывали на голы. Станкович допустил разгром в домашнем матче, а футболисты подвели тренера, фанатов и самих себя. «Балтика» Талалаева в хорошей форме, но «Спартак» – соавтор главной сенсации тура.

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Все комментарии
rskhuzf86rjr
rskhuzf86rjr
сегодня в 22:01
Спартак и антисборная в этом туре совпали.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:47, ред.
Как-то однобоко. Барко должен быть в этой сброной в любом туре в этом году, но только не сейчас, потому что бразилы Зенита тут должны быть.
Маркиньос боец и его удаление не менее спорное чем первое.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 19:51
Без Мелёхина, это не антисборная.
nubyfq7gtu9p
nubyfq7gtu9p
сегодня в 19:08
Весь спартак должен быть здесь, а Зенит матч не проиграл, как Краснодар.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:02
Глушакова тут не хватает. А Дугласа зря записали.
Гость
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