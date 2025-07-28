«Челси» потратил больше всех на трансферы в истории футбола

«Челси» потратил больше всех денег на трансферы в истории футбола. Об этом сообщает портал transfermarkt.
1. «Челси» — 4,18 млрд евро
2. «Манчестер Сити» — 3,23 млрд евро
3. «Ювентус» — 3,18 млрд евро
4. «Манчестер Юнайтед» — 3,02 млрд евро
5. «Реал» — 2,90 млрд евро.
Но и говоря о тратах типа за всю историю, надо ведь еще учитывать инфляцию, лет 30 назад (когда Челси и МС не тратились), за те же 20-25 млн можно было купить ТОП игроков, что и делали ТОП клубы, а в наше время за середняков заряжают по 50-60 млн. Инфляция - немаловажный фактор.
Но и говоря о тратах типа за всю историю, надо ведь еще учитывать инфляцию, лет 30 назад (когда Челси и МС не тратились), за те же 20-25 млн можно было купить ТОП игроков, что и делали ТОП клубы, а в наше время за середняков заряжают по 50-60 млн. Инфляция - немаловажный фактор.