«Челси» потратил больше всех на трансферы в истории футбола

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вчера, 19:13

«Челси» потратил больше всех денег на трансферы в истории футбола. Об этом сообщает портал transfermarkt.

1. «Челси» — 4,18 млрд евро

2. «Манчестер Сити» — 3,23 млрд евро

3. «Ювентус» — 3,18 млрд евро

4. «Манчестер Юнайтед» — 3,02 млрд евро

5. «Реал» — 2,90 млрд евро.