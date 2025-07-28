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«Челси» потратил больше всех на трансферы в истории футбола

вчера, 19:13

«Челси» потратил больше всех денег на трансферы в истории футбола. Об этом сообщает портал transfermarkt.

1. «Челси» — 4,18 млрд евро

2. «Манчестер Сити» — 3,23 млрд евро

3. «Ювентус» — 3,18 млрд евро

4. «Манчестер Юнайтед» — 3,02 млрд евро

5. «Реал» — 2,90 млрд евро.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:33
Хорошо, что цифры не в рублях, иначе моему учителю математики стыдно стало бы и за меня и за себя))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Niagara (раскрыть)
вчера в 22:00
У пенсионеров за историю клуба были очень разные покупки, нельзя сказать что преимущественно неудачные.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 21:56
Думаю, что деньги потрачены не зря. Дорогие трансферы наконец-то начали приносить результат и Челси выиграл клубный Чемпионат мира. У аристократов команда молодая и вероятно этим составом они выиграют еще не один трофей. Конечно английские болельщики особенно ждут победы в АПЛ и я полагаю, что у Челси высокие шансы сделать это, особенно учитывая что Ман Сити в последнее время сдал.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:30, ред.
Больше миллиарда потратили за последние 2,5 года при америкосах, которые выкупали всех и вся, и далеко не для основы Челси. Куча молодняка, и игроки, которые куплены транзитом для своего же Страсбура. Конечно, можно сказать, что некоторые покупки оправданы, так как перепродаются дороже, но есть и условные Мудрики за 70 млн, которые из-за допинга теперь стоит ноль евро.

Но и говоря о тратах типа за всю историю, надо ведь еще учитывать инфляцию, лет 30 назад (когда Челси и МС не тратились), за те же 20-25 млн можно было купить ТОП игроков, что и делали ТОП клубы, а в наше время за середняков заряжают по 50-60 млн. Инфляция - немаловажный фактор.
Niagara
Niagara
вчера в 19:51
а толку? деньги на ветер
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:20
Кто бы сомневался)
Гость
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