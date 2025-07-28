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«Урал» в компенсированное время вырвал победу в матче с «Черноморцем»

вчера, 18:45
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 2Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

«Урал» обыграл «Черноморец» в матче 2-го тура Первой лиги (3:2).

Нападающий хозяев Мартин Секулич открыл счет в матче на 23-й минуте. На 26-й минуте Саид Алиев восстановил равновесие. На 45+2-й минуте Матвей Бардачев снова вывел «шмелей» вперед. На 50-й минуте Олег Николаев сравнял счет, а на 90+4-й минуте Сильвие Бегич принес «Уралу» победу в матче.

Екатеринбургская команда набрала шесть очков. Клуб из Новороссийска идет с одним баллом.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:36
надо выходить с 1 места ... это сильно надёжнее !
gkjc9hs8sm8z
gkjc9hs8sm8z
вчера в 19:06
На один шаг ближе к РПЛ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:52
за Урал.
пусть шмели вернутся в РПЛ!!!
удачи))
Гость
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