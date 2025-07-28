«Гремио» — «Форталеза». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (30.07.2025)

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сегодня, 17:21

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2. В случае победы «Форталезы», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Гремио» играет не самый лучший свой сезон. На данный момент команда занимает 14 место, с 17 заработанными очками. Для того, чтобы войти в топ-12, команде необходимо ещё заработать четыре балла. Два последних матча «Гремио» завершились ничьёй с «Альянса Лима» (1:1), и поражением от «Палмейраса» (0:1).

«Форталеза» играет ещё хуже своего оппонента, и занимает 18 место в зоне вылета. У команды 14 заработанных очков в 15 матчах. Чтобы покинуть «красную зону» ей необходимо заработать ещё два балла. Две последние игры «Форталезы» завершились ничьёй с «Баией» (1:1), и победой над «Брагантино» (3:1).

Информация для ставок

«Гремио» не выигрывает на протяжении пяти матчей

«Форталеза» проиграла восемь из десяти встреч

Четыре последние игры «Гремио» завершились с тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В трёх из пяти последних личных встреч «Гремио» и «Форталеза» забивала только одна команда. Предлагаем и в этот раз сделать выбор в пользу варианта «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.