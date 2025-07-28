«Боруссия» Дортмунд раздумывает над возвращением Джейдона Санчо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может вернуться в «Боруссию» Дортмунд.
Как сообщается, англичанин открыт для возвращения в немецкий клуб. МЮ хочет выручить с продажи игрока 20 млн евро.
Сейчас в руководстве «Боруссии» обсуждают вариант с трансфером Санчо.
В полноценный трансфер Санчо в Боруссию в жизни не поверю: Боруссии не согласится на ту ЗП, которую хочет Джейдон, а снижать ее он не особо хочет.
В полноценный трансфер Санчо в Боруссию в жизни не поверю: Боруссии не согласится на ту ЗП, которую хочет Джейдон, а снижать ее он не особо хочет.
Но он уже, например, хотел в Челси, и на уступки по контракту с ними не пошел. Поэтому вряд ли он пойдет на уступки и с Боруссией
Но он уже, например, хотел в Челси, и на уступки по контракту с ними не пошел. Поэтому вряд ли он пойдет на уступки и с Боруссией