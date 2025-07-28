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«Боруссия» Дортмунд раздумывает над возвращением Джейдона Санчо

вчера, 20:20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может вернуться в «Боруссию» Дортмунд.

Как сообщается, англичанин открыт для возвращения в немецкий клуб. МЮ хочет выручить с продажи игрока 20 млн евро.

Сейчас в руководстве «Боруссии» обсуждают вариант с трансфером Санчо.

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:06
Конечно, хотелось бы верить. Игрок-то талантливый, но только когда хочет играть. К сожалению, в последнее время играть он хочет больше в Сонку, чем в футбол...

Но он уже, например, хотел в Челси, и на уступки по контракту с ними не пошел. Поэтому вряд ли он пойдет на уступки и с Боруссией
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 22:25
Может быть он поймёт сколь хорош для него вариант возвращения и пойдёт в этом на уступки.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:09
Дело в том, что Ювентус пока поставил трансфер Санчо на паузу, поэтому есть ощущение, что так агент Джейдона пытается ускорить итальянцев

В полноценный трансфер Санчо в Боруссию в жизни не поверю: Боруссии не согласится на ту ЗП, которую хочет Джейдон, а снижать ее он не особо хочет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:06
Поздно уже. Санчо договорился с Ювентусом)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:23
Надеюсь руководство знает что делает...
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