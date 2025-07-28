«Боруссия» Дортмунд раздумывает над возвращением Джейдона Санчо

1753723215

вчера, 20:20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может вернуться в «Боруссию» Дортмунд.

Как сообщается, англичанин открыт для возвращения в немецкий клуб. МЮ хочет выручить с продажи игрока 20 млн евро.

Сейчас в руководстве «Боруссии» обсуждают вариант с трансфером Санчо.