«Реал» избавится от четырёхкратного победителя ЛЧ. Тренер Алонсо готовит чистку состава

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сегодня, 20:52

Затянули с расставаниями.

Мадридцы приценивались к хавбеку Субименди, но Мартин отправился в «Арсенал». Испанцы мечтают о трансфере Родри из «Манчестер Сити», но пока это лишь разговоры. Также интересовались Штиллером и Вольтемаде – двумя молодыми игроками «Штутгарта». И есть другая сторона медали, на которой важные продажи и аренды. Хаби Алонсо считает, что у него слишком много футболистов. Он не сможет дать всем игровую практику, что приведет к конфликтам. На Клубном чемпионате мира тренер определил круг футболистов, которым пора уйти. Пока попрощались с Модричем и Васкесом. Ветераны ушли свободными агентами. Теперь нужно продажи за хорошие деньги, ведь потратили 167 млн евро, а заработали всего два миллиона.

Давид Алаба, защитник

В случае с четырехкратным победителем Лиги чемпионов не получится заработать, зато можно сэкономить. У Алабы вторая зарплата в «Реале» после Мбаппе. Австриец получает 22.5 млн евро. Такой огромный оклад выбил агент футболиста Захави. Именно израильтянин убедил Давида бросить «Баварию» свободным агентом. «Реал» выдал игроку подъемные, а получил вечного пациента. У Алабы был простой больше года после травмы крестообразных связок. Затем порвал мениск и пропустил концовку сезона. Универсал не входит в планы Алонсо, «Реал» пытается разорвать контракт с футболистом.

Родриго, вингер

«Бавария» подписала Диаса, так что Родриго не переберется в Мюнхен. «Ливерпуль» купил Экитике и пошел за Исаком. Опять нет места для ещё одного футболиста в атаку. Особенно с учетом ценника в районе 100 млн евро. Молодой бразилец не понравился тренеру Алонсо после знакомства. У Родриго давние обиды на «Реал», где ему не нашли идеальную роль и позицию. Присматривает новый клуб, но кандидаты не такие, как вингер ожидал. «Тоттенхэм» оценивает положение Родриго, но сложно будет понять переход из «Реала» в состав «шпор». Футболист в плохой форме, но вингеру нужна команда другого масштаба.

Эдуардо Камавинга, хавбек

Камавингу вспоминают, когда говорят о трансфере Родри в «Реал». Алонсо предложит Гвардиоле хавбека Эдуардо, вингера Родриго и доплату, чтобы забрать обладателя «Золотого мяча». Камавинга понимает, что его позиции пошатнулись. Вряд ли француз будет в основе «Реала». Основа «Манчестер Сити» ему тоже не светит. Речь о неплохом футболисте, но Эдуардо сложно играть на уровне лучших клубов планеты. А в более скромные команды в 22 года не хочется переходить. Камавинга теоретически может выстрелить, он рано начал выступать на высоком уровне. Всё зависит от личных предпочтений тренера Алонсо.

Эндрик Фелипе, нападающий

Бразильский нападающий не хочет уезжать из Мадрида. Вот только у Эндрика есть жена. Форварду 19 лет, а его супруга старше. Вряд ли в таком возрасте парень в доме хозяин, решение примут с близкими. Стоит ли оставаться за год до чемпионата мира в команде, где есть Мбаппе на острие, а Винисиус слева? Хаби Алонсо уважает схему с тремя центральными защитниками. Могут оставить нападающих, то есть Винисиус и Мбаппе сыграют вместе. Эндрику тесно в заявке «Реала», но в невысокого форварда пока не верят другие ведущие клубы из Лиги чемпионов.

Рауль Асенсио, защитник

Испанцы пишут, что Алонсо разочаровался в центральном защитнике. Рауль допускал ошибки, Хаби надеется на связку Рюдигера и Хёйсена. На скамейке есть Милитао и универсальный хавбек Тчуамени. Если «Реал» подпишет Родри в полузащиту, то французу останется борьба за место в обороне. Тогда испанец Асенсио окончательно станет лишним. Лучше расстаться, чем держать на скамейке 22-летнего футболиста. У «Реала» атмосферу в раздевалке могут испортить молодые резервисты. У тренера Алонсо пока нет авторитет в команде и ему важно убрать недовольных игроков.

Дани Себальос, хавбек

В начале года Себальос набрал форму, но Даниэль получил мышечную травму и пропустил решающие поединки «Реала». Остались без победы в ЛЧ и Ла Лиге, а команда сменила тренера. Алонсо заполучил аргентинца Мастантуоно, может отдать предпочтение молодому новичку. Себальос пока загорает с женой на яхте, но уже анонсировал переговоры с «Бетисом». Хотя Дани всего 28 лет, рынок его недооценивает из-за травм. Если получится забрать у «Реала» такого игрока за 10 млн евро, то это удача для тренера Пеллегрини. Опасения связаны лишь со здоровьем игрока.

Ферлан Менди, латераль

У «Реала» появился новый левый защитник Каррерас, за испанца заплатили «Бенфике» 50 млн евро. Трансфер под основу, где есть Фран Гарсия. Менди стал лишним. Ферлан не спешит уходить, ведь у француза замечательный контракт – платят больше 10 млн евро, как ветерану «Реала» Карвахалю. Дани или уйдет, или станет дублером Александер-Арнольда. А вот Менди лучше отпустить. Сэкономят 10 млн евро на зарплате, но не отобьют сам трансфер, ведь заплатили «Лиону» 48 млн евро. Теперь контракт тридцатилетнего француза оценивают всего в 14 млн евро.

Браим Диас, вингер

Марокканец, рожденный в Малаге, должен в 25 лет играть в основе. В «Реале» у него такой возможности не будет. Голкипера Лунина могут уговорить остаться, если впереди последний сезон Куртуа. А вингеру Диасу обещать нечего. Алонсо не сможет сказать Браиму, что через год у игрока будет место в основе. Конечно, уход Родриго может повлиять на расклады, но Диасу нужна команда, где в него поверят. Говорили о переходе в «Арсенал» и «Милан», но теперь всё могут переиграть. Алонсо злится, что Перес не сумел своевременно попрощаться с запасными.