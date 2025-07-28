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Тьяго Паласиос перейдёт в ЦСКА за 7 млн евро и обмен на Адольфо Гайча

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cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:13
Вообще-то Тьяго не нападающий, а полузащитник.
AleS
AleS
вчера в 20:39
Мне кажется там изначально была сумма 6.5 млн и уже все было ужалено. Но потом ЦСКА предложило 7 млн, при условии, что Гаича заберут.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:15
Адольфо вообще не забивал, а Тьяго хоть забивает и пасы под удар 8 , значит вилит поле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:52
В 70 играх 13 голов ? Это не просто плохо,, а совсем плохо. Считается признаком класса не менее 1 гол за 3 игры. Значит чтобы было неплохо надо было забить не менее 22-23 гола за 70 матчей. А так не особо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:48
В 70 играх он забил 13 голов + 8 ассистов. Не плохо, жаль если это фэйк.
Будь здрав Дружище Анатолий.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:26
Агент опровергает этот обмен. Мне тоже не верится
Шуня771
Шуня771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:17
Привет Эдуард Григорьевич!

Тьфу, тьфу, тьфу!!!)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:13
Будь здрав Дружище Олег.
Сплюнь, не сглазь ))))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ угол головы (раскрыть)
вчера в 19:08
Не забивной, плохо видит поле.
Будь здрав.
Шуня771
Шуня771
вчера в 18:56
"Брехня..."))
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:35
Неужели, в этот раз, ЦСКА избавляются от проклятого Адольфа? Дождёмся, всё-таки, официального подтверждения того, что пиявка отцепилась.
угол головы
угол головы ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:30
Да чем вам всем адольфо то не угодил у него стата в турции при 20мин на поле лучше чем у гурирапы от пол сезона в старте
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:27
Наконец то нападающего приобрели. Посмотрим, что это за молодое уругвайское
дарование. (Не дай Бог новый Адольфо )))).
Удачи парню в ЦСКА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:07
гинер мастер проворачивать такие махинации...
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