Тьяго Паласиос перейдёт в ЦСКА за 7 млн евро и обмен на Адольфо Гайча

Нападающий «Эстудиантеса» Тьяго Паласиос перейдёт в ЦСКА.
По данным источника, московский клуб заплатит за трансфер форварда 7 млн евро. Также в аргентинскую команду отправится нападающий «армейцев» Адольфо Гайч.
Нападающий «Эстудиантеса» Тьяго Паласиос перейдёт в ЦСКА.
По данным источника, московский клуб заплатит за трансфер форварда 7 млн евро. Также в аргентинскую команду отправится нападающий «армейцев» Адольфо Гайч.
Будь здрав Дружище Анатолий.
Будь здрав Дружище Анатолий.
Тьфу, тьфу, тьфу!!!)))
Тьфу, тьфу, тьфу!!!)))
Сплюнь, не сглазь ))))).
Сплюнь, не сглазь ))))).
Будь здрав.
Будь здрав.
дарование. (Не дай Бог новый Адольфо )))).
Удачи парню в ЦСКА.
дарование. (Не дай Бог новый Адольфо )))).
Удачи парню в ЦСКА.