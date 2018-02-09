Шалимов: «Шатов по своей готовности оставил хорошее впечатление»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов итоги контрольного матча с «Видеотоном» (0:1), отдельно прокомментировав дебют арендованного у «Зенита» полузащитника Олега Шатова:

«Игра прошла без травм, это положительный момент. То, что у нас 10 человек, включая вратаря, сыграли 90 минут, тоже положительный момент. В принципе, выдержали темп. Гол опять получили со стандарта, пропускали контратаки, но в целом игра была равная. Мы получили нагрузку. Местами играли хорошо.

Положительный момент, что у нас дебютировал Шатов. Оставил хорошее впечатление по своей готовности. Он до этого тренировался, поэтому в достаточно хорошей форме находится.

Что касается игры воспитанников академии, то понятно, что мы играли против опытной команды, занимающей второе место в своём чемпионате, в которой играют мужики. Молодым ребятам было где-то немного тяжеловато, но в целом они справились.

Гол после стандарта? Будем работать дальше в этом направлении. Главное, чтобы в чемпионате таких мячей не пропускали. А здесь всё-таки тренировочные игры».