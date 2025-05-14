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Стало известно, какую сумму «Арсенал» получит на летние трансферы

вчера, 10:56

Стал известен трансферный бюджет «Арсенала» на это лето.

Лондонский клуб получит на трансферы 100 млн фунтов стерлингов. Увеличить бюджет команды могут потенциальные продажи футболистов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:16
Сто млн фунтов это свободные деньги, которые есть на руках. Суть в том, что клубы обычно договариваются на несколько платежей по трансферу, а не один, и сумма выплачивается не сразу.
Есть исключения – пункты выкупа.....у Субименди пункт выкупа, как и у Уильямса. Его нужно выплатить сразу, но мы, по слухам, договорились, что заплатим больше и Сосьедад согласился разбить сумму на несколько траншей. Естественно, выплачивать сразу накладно для правил PSR и FFP.
Условно, в эту 100-ку может влезть несколько игроков....плюс обязательно будут трансферы на выход, так что не всё так плохо, как кажется на первый взгляд
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:47
интересно)))))
очень интересно решать задачу, как из 100 млн купить и Дьекереша, и Субименди.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:13
Мало однако. Конкуренты, особенно Сити, знатно усилятся. Ну не сможет Артета взять какой-либо титул с этими игроками, если он не сделал это на фоне всех проблем других топ команд. Думаю в след сезоне Лондонцы вообще даже в топ 4 не окажутся.
Grabovsky
Grabovsky ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:55
Только кому она нужна...
Вещий
Вещий
вчера в 11:10
Если скауты добросовестно поработают, то возможно и купят что то под усиление.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:04
Можно купить левую ногу Мбаппе. 🤔
Гость
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