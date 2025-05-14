Стало известно, какую сумму «Арсенал» получит на летние трансферы

Стал известен трансферный бюджет «Арсенала» на это лето.
Лондонский клуб получит на трансферы 100 млн фунтов стерлингов. Увеличить бюджет команды могут потенциальные продажи футболистов.
Стал известен трансферный бюджет «Арсенала» на это лето.
Лондонский клуб получит на трансферы 100 млн фунтов стерлингов. Увеличить бюджет команды могут потенциальные продажи футболистов.
Есть исключения – пункты выкупа.....у Субименди пункт выкупа, как и у Уильямса. Его нужно выплатить сразу, но мы, по слухам, договорились, что заплатим больше и Сосьедад согласился разбить сумму на несколько траншей. Естественно, выплачивать сразу накладно для правил PSR и FFP.
Условно, в эту 100-ку может влезть несколько игроков....плюс обязательно будут трансферы на выход, так что не всё так плохо, как кажется на первый взгляд
Есть исключения – пункты выкупа.....у Субименди пункт выкупа, как и у Уильямса. Его нужно выплатить сразу, но мы, по слухам, договорились, что заплатим больше и Сосьедад согласился разбить сумму на несколько траншей. Естественно, выплачивать сразу накладно для правил PSR и FFP.
Условно, в эту 100-ку может влезть несколько игроков....плюс обязательно будут трансферы на выход, так что не всё так плохо, как кажется на первый взгляд