«Шахтёр» отклонил предложение «Наполи» по Судакову

«Наполи» сделал официальное предложение о покупке украинского полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанцы предложили «горнякам» 35 млн евро, однако получили отказ, так как «Шахтёр» желает увидеть большую сумму за одного из своих ключевых игроков.
При этом сам Судаков заинтересован в переходе в «Наполи» и ждёт, когда обе стороны достигнут согласия.
Вот сегодня финал кубка Украины, Шахтер-Динамо Киев, вот и посмотрим, сколько стоит Судак. Парень талантливый, безусловно, но на заоблачную сумму не тянет, пока, точно. А Палкин- барыга известный, понравился вариант с Мудриком, теперь и дальше думает, как зарабатывать...Как бы не получилось у Шахты, как с Тайсоном, которого хотели купить за 36млн., а Шахта просила 37. В результате, ушел бесплатно.
Вот сегодня финал кубка Украины, Шахтер-Динамо Киев, вот и посмотрим, сколько стоит Судак. Парень талантливый, безусловно, но на заоблачную сумму не тянет, пока, точно. А Палкин- барыга известный, понравился вариант с Мудриком, теперь и дальше думает, как зарабатывать...Как бы не получилось у Шахты, как с Тайсоном, которого хотели купить за 36млн., а Шахта просила 37. В результате, ушел бесплатно.