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«Шахтёр» отклонил предложение «Наполи» по Судакову

вчера, 10:28

«Наполи» сделал официальное предложение о покупке украинского полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанцы предложили «горнякам» 35 млн евро, однако получили отказ, так как «Шахтёр» желает увидеть большую сумму за одного из своих ключевых игроков.

При этом сам Судаков заинтересован в переходе в «Наполи» и ждёт, когда обе стороны достигнут согласия.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 14:22
Неплохой игрок. Надо отпускать за такие деньги и не портить парню карьеру, заставляя гнить в УПЛ. Но Шахтер так поступать, конечно же, не будет.
utshkx5wje9w
utshkx5wje9w
вчера в 12:05
Обидится игрок на Шахтер и начнет филонить.
Capral
Capral
вчера в 12:02, ред.
Глупости все это!!! Не стоит он этих денег. 35?! Ему цена 20, да и то, если хорошо попросят...
Вот сегодня финал кубка Украины, Шахтер-Динамо Киев, вот и посмотрим, сколько стоит Судак. Парень талантливый, безусловно, но на заоблачную сумму не тянет, пока, точно. А Палкин- барыга известный, понравился вариант с Мудриком, теперь и дальше думает, как зарабатывать...Как бы не получилось у Шахты, как с Тайсоном, которого хотели купить за 36млн., а Шахта просила 37. В результате, ушел бесплатно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:13
Никто им больше за него не даст... итак Наполи предложил больше чем он стоит.
gwmvaw6jd23f
gwmvaw6jd23f
вчера в 10:40
Горняки, громко сказано.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:31
Ещё бы, не хотеть в Наполи из украинской лиги.
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