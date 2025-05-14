«Шахтёр» отклонил предложение «Наполи» по Судакову

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вчера, 10:28

«Наполи» сделал официальное предложение о покупке украинского полузащитника «Шахтёра» .

По информации инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанцы предложили «горнякам» 35 млн евро, однако получили отказ, так как «Шахтёр» желает увидеть большую сумму за одного из своих ключевых игроков.

При этом сам Судаков заинтересован в переходе в «Наполи» и ждёт, когда обе стороны достигнут согласия.