1747222164

сегодня, 14:29

Защитник – фанат «сливочных».

Одним из открытий английского сезона стал худой и долговязый центральный защитник «Борнмута» Хёйсен. У футболиста сборной Испании необычная для юга Европы фамилия, ведь Дин – голландец. Родился в Амстердаме в семье футболиста Донни Хёйсена. Папа был нестабильным игроком. Юного форварда заприметил «Аякс», но Донни попал в команду Клюйверта, Зеедорфа и остальных талантов из Амстердама. Конечно, в таком составе отец Хёйсена не закрепился. Позже он забивал за более слабые клубы и получил прозвище «Марадонни», но карьера быстро скатилась. Поскольку Хёйсен из богатой семьи, его дедушка предприниматель, то наследники бизнеса играли в футбол ради своего удовольствия. Семья выбрала очень характерное место жительства. Хёйсен рос в Марбелье рядом с бандитами со всего мира, греющими кости в Испании.

Дин воспитывался в школах «Малаги» и «Ювентуса». И дебютировал за клуб из Турина. А дальше «бьянконери» совершили ошибку. Юного центрального защитника отдали «Роме» в аренду, а год назад продали в «Борнмут» за 15.2 миллиона евро. Спортивные менеджеры «Ювентуса» после увольнения великого Беппе Маротты часто делают ставки на талантливых юниоров. Но с Хёйсеном просчитались. Мальчишка уехал в Англию за небольшие для АПЛ деньги. А теперь его контракт с «клаусулой» готовы выкупить гранды. За год из мало кому известного парня Хёйсен успел стать предателем для фанатов из Нидерландов – выбрал выступления за взрослую сборную Испании, и одной из надежд больших клубов. Двадцатилетний центральный защитник обойдется новой команде в 58 миллионов евро. Нет сомнений, что Хёйсен готов к крутому трансферу.

Слабая оборона оставила «Реал» без титулов

Шутки фанатов, что в следующем матче «Реала» в центре обороны сыграет голкипер Лунин, не веселят тренерский штаб. Анчелотти прощается с мадридцами, а Хаби Алонсо будет тренировать команду. Клуб, который не был чемпионом Испании два года подряд, начиная с 2008 года, нуждается в стабильной работе обороны. Неумение защитить титул удивляет. Команда, у которой есть серийные победы в Лиге чемпионов, уже семнадцать лет не может сохранить корону дома. «Барселона» защищала титулы четыре раза, а у Роналду только две победы в Ла Лиге за девять сезонов в «Реале». Причина такой нестабильности не в атаке, а в обороне. «Реал» допускает явные ошибки у своих ворот, которые даже хет-трик Мбаппе не может компенсировать. «Барселона» станет новым чемпионом Испании, а Хаби Алонсо должен перестроить «Мадрид». Заговорили о переходе на схему «3-4-3». Подписание Хёйсена вписывается в концепцию тактической революции. Хавбек Тчуамени устал играть в центре защиты, а у Рюдигера проблемы со здоровьем. У немца нашли начальные признаки болезни суставов, которую чаще диагностируют у пожилых людей. «Реал» не угадал Давидом Алабой, а бразилец Эдер давно в лазарете. Хаби Алонсо нужно создать выносливое и резкое трио в обороне. Хёйсен играет в «Борнмуте» в дуэте защитников с Забарным. Двадцатилетнего игрока проще перестроить на новую схему, а Рюдигер в «Челси» рубился в тройке обороны. Хёйсен играет двумя ногами, осталось найти левшу. Им может стать Салиба из «Арсенала», ещё одна цель «Реала» из АПЛ .

«Барселона» готова вмешаться в борьбу за игрока

Нехватка денег не останавливает каталонцев. Всегда можно придумывать очередной «финансовый рычаг», как их называет Лапорта. Руководство «Барселоны» часто продает активы клуба. Каталонцы рады трофеям с Фликом, но огорчает главное разочарование сезона. Остановились в шаге от финала Лиги чемпионов. Впервые за десять лет могли выигрывать ключевой клубный трофей сезона в Европе. Их остановил «Интер», испанцы пропустили семь мячей в двух матчах. Опытный защитник Иньиго Мартинес умеет плеваться в соперников, но вместе с Кубарси часто подставлял голкипера Щесны. «Барселона» пропускала много даже против середняков Ла Лиги. Каталонцам точно не помешал бы Хёйсен, но есть проблемы. Дин и Кубарси – слишком юный дуэт. Флику не подошла форма Араухо, уругваец давно ищет новую команду. И нет гарантий, что юный Кубарси сохранит форму. В футбольном скаутинге приятно угадывать и делать ставки на будущее, однако у «Барселоны» нет запроса на подписание молодого защитника. Включение каталонцев в гонку лишь улучшит персональный контракт Хёйсена с «Реалом». Лапорта с радостью бы обошел Переса, но для «блаугранас» Дин слишком дорогой новичок. Они не сумели подписать даже свободного агента Та.

«Челси» и «Арсенал» включились в трансферную гонку

«Челси» привычно участвует в торгах. Боэли нравятся футбольные аукционы, невзирая на свежие неудачи. У лондонского клуба по-прежнему достаточно денег, чтобы выкупить контракт Хёйсена у «Борнмута». Но зачем Дину лондонский клуб, если симпатизирует «Реалу»? Отец игрока Донни, – фанат «сливочных», клуб приглашал его в гости. Так часто поступают с родителями талантливых игроков, пытаясь настроить их в свою пользу. Хаби Алонсо интересуется испанскими новичками. Кроме Хёйсена, вспомнили о воспитаннике школ «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Каррерасе. Альваро всего 22 года и он выступает за «Бенфику». «Челси» и «Баварии», которая тоже в поисках защитника, придется подвинуться. Как и «Арсеналу». Пока на месте Салиба, Артете не нужен центральный защитник. Но уход Вильяма автоматически заставит «канониров» действовать. Хёйсен нужен, ведь нет уверенности, что среди универсалов, вроде Тимбера, Уайта и Калафьори – все играли в центре обороны раньше, найдётся идеальный напарник для воина Габриэля. Год без трофеев огорчил Артету, но летом «канониры» усилят атаку, ведь интересуются Дьёкерешем, Исаком и напарником Хёйсена в сборной Испании – левым вингером Нико Уильямсом. На трансферы уйдёт много денег, расходы Микеля на новичков перейдут отметку в 1 миллиард евро. Тяжело будет вписать в бюджет сделку с «Борнмутом». Скауты «Реала» давно вели Хёйсена, они фавориты в гонке. Вот только Дин никогда не играл на уровне решающих стадий Лиги чемпионов. Дорогой новичок не имеет права на ошибку, иначе быстро спишут и забудут.