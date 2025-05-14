Защитник «Байера» Пьеро Инкапье стремится перейти в Ла Лигу.
23-летний футболист хочет подписать контракт с мадридским «Реалом», который со следующего сезона возглавит испанский тренер Хаби Алонсо.
Инкапье мечтает о том, чтобы «Байер» начал переговоры с «сливочными» о его трансфере. Его контракт с «фармацевтами» рассчитан до середины 2029 года.
может одинаково уверенно сыграть как на левом фланге, так и в центре обороны.
на горизонте спасение карьеры Тчуамени. Инкапье придется ко двору.
кроме Инкапье, Алонсо надо брать в Реал несколько тульских пряников и
очень много кнута, чтобы королевские звезды из всех своих занятий оставили только игру в футбол.
кнут это не расизм.
это обеспечение партийной, клубной и командной дисциплины ремонтадрид.
может одинаково уверенно сыграть как на левом фланге, так и в центре обороны.
на горизонте спасение карьеры Тчуамени. Инкапье придется ко двору.
кроме Инкапье, Алонсо надо брать в Реал несколько тульских пряников и
очень много кнута, чтобы королевские звезды из всех своих занятий оставили только игру в футбол.
кнут это не расизм.
это обеспечение партийной, клубной и командной дисциплины ремонтадрид.
13.05.2025. - бессрочно. Футболисты Байера с детства за Реал и хотят в него перейти.
Пусть переходит. Вообще, считаю, что собрать в королевском клубе как можно больше игроков немецкого клуба правильная идея. Для Барселоны.
13.05.2025. - бессрочно. Футболисты Байера с детства за Реал и хотят в него перейти.
Пусть переходит. Вообще, считаю, что собрать в королевском клубе как можно больше игроков немецкого клуба правильная идея. Для Барселоны.