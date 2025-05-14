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Защитник «Байера» Инкапье мечтает перейти в «Реал»

вчера, 10:21

Защитник «Байера» Пьеро Инкапье стремится перейти в Ла Лигу.

23-летний футболист хочет подписать контракт с мадридским «Реалом», который со следующего сезона возглавит испанский тренер Хаби Алонсо.

Инкапье мечтает о том, чтобы «Байер» начал переговоры с «сливочными» о его трансфере. Его контракт с «фармацевтами» рассчитан до середины 2029 года.

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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 10:48
Думаю, что Алонсо тоже был бы рад такому трансферу, он хорошо знает этого игрока, так как работал с ним в Байере, но контракт Инкапье действует до 2029 года, а это значит что немецкий клуб потребует за него немалые деньги, на что Перес вряд ли согласится ведь обычно он подписывает игроков с истекающим сроком контракта. В этом контексте более вероятен переход в Реал другого центрального защитника Байера Джонатана Та, его контакт заканчивается уже летом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:44
СМИ сообщают, что сам Алонсо хочет видит эквадорца в Реале.
может одинаково уверенно сыграть как на левом фланге, так и в центре обороны.
на горизонте спасение карьеры Тчуамени. Инкапье придется ко двору.
кроме Инкапье, Алонсо надо брать в Реал несколько тульских пряников и
очень много кнута, чтобы королевские звезды из всех своих занятий оставили только игру в футбол.
кнут это не расизм.
это обеспечение партийной, клубной и командной дисциплины ремонтадрид.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:32
У эквадорца губа не дура...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:30
Пьеро - хорошее расположение Алонсо и вуаля -"Мечты сбываются"....)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:24
12.05.2025. Алонсо станет новым тренером Реала.
13.05.2025. - бессрочно. Футболисты Байера с детства за Реал и хотят в него перейти.

Пусть переходит. Вообще, считаю, что собрать в королевском клубе как можно больше игроков немецкого клуба правильная идея. Для Барселоны.
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