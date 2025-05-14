Защитник «Байера» Инкапье мечтает перейти в «Реал»

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вчера, 10:21

Защитник «Байера» стремится перейти в Ла Лигу.

23-летний футболист хочет подписать контракт с мадридским «Реалом», который со следующего сезона возглавит испанский тренер .

Инкапье мечтает о том, чтобы «Байер» начал переговоры с «сливочными» о его трансфере. Его контракт с «фармацевтами» рассчитан до середины 2029 года.