«Спартак» открыт к переговорам по трансферу Бабича

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вчера, 11:21

Центральный защитник «Спартака» привлек внимание иностранных клубов.

По данным источника, команды с Ближнего Востока продолжают проявлять интерес к нему.

«Спартак» готов рассмотреть предложения, если они будут сопровождаться значительной денежной суммой.