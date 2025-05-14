«Спартак» открыт к переговорам по трансферу Бабича

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич привлек внимание иностранных клубов.
По данным источника, команды с Ближнего Востока продолжают проявлять интерес к нему.
«Спартак» готов рассмотреть предложения, если они будут сопровождаться значительной денежной суммой.
Вообще же, даже без такого Бабича, представить себе оборону Спартака сложно. И если на Бабича найдутся покупатели, кто, физически останется в защите Спартака?
Вообще же, даже без такого Бабича, представить себе оборону Спартака сложно. И если на Бабича найдутся покупатели, кто, физически останется в защите Спартака?