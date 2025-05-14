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«Спартак» открыт к переговорам по трансферу Бабича

вчера, 11:21

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич привлек внимание иностранных клубов.

По данным источника, команды с Ближнего Востока продолжают проявлять интерес к нему.

«Спартак» готов рассмотреть предложения, если они будут сопровождаться значительной денежной суммой.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 15:57
неее..ну я все понимаю, но может уже пора заканчивать с русским бизнесом-водку продать, а деньги пробухать))))
Константин Белых
Константин Белых ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:53
Ну не закрывать же клуб навсегда))
альсато
альсато ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 15:42
так что получается...здравствуй ..опа -новый год, начинай с начала?
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:40
Так точно Виктор!
Константин Белых
Константин Белых ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:31
Для Спартака закончился. Последние 2 тура можно использовать для просмотра пацанов с дубля-больше толку чем лицезреть феерию Пруцеводенисозобниных.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:28, ред.
Ты говоришь про 1980, когда Спартак проиграл во Львове-0:1? Признаться, ничего не могу сказать определенного про ту игру. Я не видел тот матч, но охотно тебе верю. В том году, роДное Динамо, впервые в своей Великой истории стояло на вылет. И когда я узнал, что Спартак проиграл Карпатам, я был страшно взбешён!!! Ведь Карпаты и Локо- были нам конкурентами за вышку. Но надо признать, что Карпаты, даже несмотря на вылет, показывали в том сезона, один из самых красивых футболов в вышке!!!
Кстати, к Хидиятуллину, у Бескова были претензии, ещё по игре со сб.ГДР, на ОИ-80, когда Вагиз не забил верняк, на последних минутах...
альсато
альсато ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 15:24
так подождите, чемпионат еще не закончился))))
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:21
...правда...именно Великий обвинил его в сдачи игры Карпатам, когда Вагиз привез точку)))))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:15
За десятку пусть арабы забирают. Тут есть поважнее позиции позарез нуждающиеся в усилении. Бонга тоже можно(нужно) продать если будет покупатель. А правого защитника нужно все же лега брать на освободившиеся лего места( Бабич Мангаш Абена Бонг и надеюсь Угальде. Служба селекции должна уже шевелить рогами вместе со спорт диром а не к 6-7 туру как это бывает каждый год. Команда должна быть укомплектована к ПЕРВОМУ туру.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:14, ред.
Приветствую, Дружище!!!
Однозначно сильней!!! Хидиятуллин был универсал с большой буквы, но, часто неоправданно бросал позицию, бежал в атаку, увлекался... Если ничего не путаю, то, именно его ошибка, в итоге, стоила Спартаку поражения, в матче с Торпедо, в 1979г., когда Вагиз ошибся, позволив торпедовцу Пимушину выскочить одному к воротам Дасаева... Но в сравнении с Бабичем- однозначно сильней!!! Ну и не будем забывать, кто был тренером у Вагиза...)))
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:15
Виктор, Здравия Желаю!...ну так то (как по мне) Вагиз был явно сильнее в единоборствах чем Бабич, + поставленный удар с левой......в те времена в Сборную (за здорово живешь) хрен попадежь))))
Hynter
Hynter
вчера в 12:52
Опять наблюдаем Дежавю, 25 лет одно и тоже.
Capral
Capral
вчера в 12:10, ред.
Надо признать, что Бабич сдал за последний год. Играть под руководством Абаскаля, теперь Станковича- чему можно научиться... Однако очевидно, что Бабич, никогда особо не умел играть в отборе-, да и в выборе позиции слабоват. Чем-то напоминает В.Хидиятуллина, который, тоже, слаб был в оборонительных действиях, часто бежал в атаку, при этом, бросая свою главную позицию.
Вообще же, даже без такого Бабича, представить себе оборону Спартака сложно. И если на Бабича найдутся покупатели, кто, физически останется в защите Спартака?
drug01
drug01
вчера в 12:09
Сейчас все команды готовят новые составы к новому сезону!!
STVA 1
STVA 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:01
Это давно было понятно, когда Лукойл приобрёл Спартак и как там распределились акции. Помню во вью Алекперов дал понять, что его более волнует коммерческая составляющая. Ну и наверное ослабление какое нить в налогах. Это за скобками.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:49
Помню как некоторые фанаты Спартака радовались, что Эракович предпочёл Зенит, а вместо него купили настоящию суперзвезду мирового уровня Бабича.
И не жалко ли таким добром раскидываться?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:38
Распродажа...уже видели такое шесть лет назад....опять на те же грабли...)
tmfdwrv2amx3
tmfdwrv2amx3
вчера в 11:27
Неужели побегут из спартака, кому нравится пятое место, а им обещали чемпионство.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:22, ред.
Ну понеслась постпровальная распродажа. Что если в Лукойле вдруг решат что пора все сливки выжать от Спартака, а лейбл выбросить на помойку? Эти бездушные бизнесмены на такое вполне способны когда решат что проект им ничего не приносит. Им и не в домек будет что проблема на самом деле в них
Гость
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