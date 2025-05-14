«Ливерпуль» нашёл замену своему лидеру. Отпускают воспитанника в «Реал» – доверятся активу «Байера»

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сегодня, 09:36

К тому же воспитанник «Сити».

Трента было невозможно удержать

Воспитанник мерсисайдев и сам говорит, что это решение – самое трудное в его жизни. Но футболиста можно понять. Он прошёл с командой все стадии роста. Играл свои первые матчи в чемпионате на следующий год после того, как «красные» стали восьмыми в АПЛ и за год до феерического попадания в финал ЛЧ .

Закрепился в старте, ещё через год подтвердил претензии на статус лидера (29 матчей в чемпионате – гол и 12 ассистов, плюс эпохальный угловой в матче с «Барсой»). Взял с родным клубом ЛЧ , затем приложился к чемпионству – первому для «Ливерпуля» за 30 лет. И тогда в отношениях клуба и воспитанника была идиллия – они вместе писали историю.

Но потом случился упущенный требл, кризис сезона-22/23, смена тренера и продолжение активной перестройки. Мерсисайдцы и ранее собирали куда меньше трофеев по сравнению с «Сити» и тем более «Реалом». Разница в том, что тогда Тренту это было не так важно – его карьера и так шла по восходящей. А вот на момент кризиса и рокировки Клопп-Слот он уже сложился как звезда. Футболист в самом расцвете сил недополучил трофеев. Остался с командой, чтобы помочь выбраться – причём принёс новому тренеру его первый титул в «Ливерпуле». Но мысли о новом вызове никуда не делись. Так что и переход в «Реал» вполне логичен.

Оставлять позицию без усиления – не вариант

Другой вопрос – как поступить клубу в такой ситуации. «Красные» не очень любят разбрасываться деньгами. Дорогостоящая покупка Нуньес лишь сильнее отбила желание (теперь уругвайца пытаются использовать, чтобы решить проблему с форвардом). Расчехлили кошелёк, когда Юрген буквально потребовал новичков в центр поля – так появились Собослаи, МакАллистер, Гравенберх, опыта этой компании добавил 30-летний Эндо. На тот момент «красным» не хватало топ-футболистов в центральную ось – Фабиньо был одним из немногих, в то же время постоянно играли Хендерсон и Милнер (обоим уже перевалило за 30, а Кейта и Окслейд-Чемберлен – так себе опция для замены).

Сейчас проблема не так фатальна – но без Трента правый фланг ощутимо просядет. Александер-Арнольд – футболист с уникальным набором качеств и функционалом, он хорошо научился взаимодействовать с партнёрами. При этом теперь элитный защитник покинул команду – это минус одна возможная опция в атаке. И вдобавок не стоит забывать о возрасте других лидеров. Салах, который играет на том же фланге, был великолепен в текущей кампании – только египтянину уже 32. Такой перформанс он, вполне возможно, уже не повторит. Так что правый фланг «Ливерпуля» в совокупности может ослабнуть вдвойне. Учитывая это, оставлять ослабевшую позицию исключительно на Конора Брэдли – гиблое дело (о нём подробнее скажем ниже).

Преемник Александера-Арнольда – воспитанник главного конкурента мерсисайдцев

«Ливерпуль» присматривался к потенциальным кандидатам на смену Тренту ещё осенью – уже тогда «красные» улавливали, откуда дует ветер. И тогда же на радарах появился Джереми Фримпонг. Его вели с ноября, в феврале почву стал прощупывать Слот – менеджер регулярно созванивался с футболистом и обозначил, что хотел бы видеть его в своей команде. К весне стороны перешли к активным переговорам.

На данный момент переговоры находятся в продвинутой стадии, «Ливерпуль», «Байер» и представители футболиста близки к согласованию условий сделки. По последним данным, «фармацевты» получат за своего лидера 40 млн евро (примерно то, на что рассчитывают), а контракт Джереми с «Ливерпулем» будет действовать до 2030 года.

Самая интересная деталь – Фримпонгу не понадобится адаптироваться к реалиям «туманного Альбиона». Футболист провёл здесь детские годы, а самое важное – тренировался в академии «Ман Сити», главного соперника «Ливерпуля» в эпоху Клоппа и Пепа. Тот период сделал их матчи особенными, нерв остаётся и после ухода немца. И так получилось, что преемником воспитанника «красных», который отправился в «Реал», должен стать выпускник академии главного конкурента Юргена.

Уникальный футболист и игрок-подстраховка – возможность для Слота продолжить менять «Ливерпуль»

Заменить Трента невозможно – это футболист, который считается лучшим крайним защитником, несмотря на довольно средние оборонительные навыки. Это отражение современных трендов. Оставаться с одним Брэдли было бы ужасно. У Конора нет уникальных качеств или функционала, который подвластен только ему. Поэтому и преемником будущего новичка «Реала» он бы не стал. Брэдли в качестве первого выбора стал бы слабым звеном «Ливерпуля». Его сила в другом – в сбалансированности. Трент наводил шороху в атаке, но не всегда успевал в оборону, не так хорошо отрабатывал без мяча. Конор не добавит атаке столько остроты – но и в обороне избежит провалов.

Так что использование его в связке с Фримпонгом – оптимальное решение. Джереми тоже силён именно атакующими действиями. Голландец хорош в том, что сохраняет качество даже на высокой скорости – это позволяет взвинтить темп игры без просадки в мысли. Вдобавок он нацелен на продвижение мяча, сам готов искать момент для удара – то есть будет дополнительной угрозой для вратарей соперника.

При этом есть скепсис. Прежде всего потому, что Фримпонг всё реже выходит на позиции крайнего защитника, поскольку, его сильные стороны раскрываются в атаке. А при игре в обороне Джереми может оказаться даже хуже Трента. Как раз для этого нужен Брэдли. Такой футболист на скамейке позволит Слоту всегда иметь план Б под рукой.

И наконец, это продолжение перестройки «Ливерпуля». Команда взяла титул на преемственности. Слот не стал ломать фундамент Клоппа и лишь чуть-чуть добавил своих настроек. А вот Фримпонг – игрок, который приходит уже под идеи нового тренера.