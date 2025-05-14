Почти никто не верит в камбэк ЦСКА против «Зенита». У «армейцев» главный матч сезона

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сегодня, 12:03

Многие клубы рано сдаются Семаку.

ЦСКА разочаровал в Санкт-Петербурге

Подопечные Марко Николича не проигрывали весной в РПЛ . После десяти матчей у них лучший результат: 7 побед, 3 ничьи, 24 очка в таблице. «Краснодар» недобрал два балла до вершины, а у «Зенита» 21 очко на аналогичном отрезке. ЦСКА сыграл вничью против Семака на выезде в чемпионате. На выходных «армейцы» после гола, организованного джокерами Койта и Гуарирапой, победили «Краснодар». Так что, правильно задавать Николичу вопрос: что произошло?

В кубковом поединке в Санкт-Петербурге ЦСКА безропотно пропустил два мяча. У «Зенита» не было тотального преимущества по ударам в створ — перебили ЦСКА со счетом 6:4. Однако Кассьерра удачно подставился под удар Зделара, бывшего игрока «армейцев». Вингер Мостовой тоже не прозевал возможность огорчить Торопа. Стоит признать, что тот поединок проиграл тренер Николич. Решение поставить молодых ребят в обороне и настройки в атаке не сработали.

У ЦСКА нет коллекции свежих трофеев, чтобы разбрасываться шансом сыграть в финале Кубка страны, особенно когда до поединка в «Лужниках» осталось два шага. В первом случае промочили ноги в петербуржской луже. Теперь в Москве надо отвечать на вопросы, заданные против смешанного состава «Зенита». Присутствие парочки запасных игроков петербуржцев в основе на кубковый матч не помогло москвичам. Они сами применили ротацию. Сегодня снова ждут эксперименты.

Кубковая ротация не имеет смысла

Тренеры в самых престижных лигах применяют ротацию в матчах национального кубка, поскольку их основные футболисты проводят слишком много матчей. Но даже Жюль Кунде из «Барселоны» провел шесть матчей Кубка Испании из шести. Понятно, почему тренер Индзаги берег Мхитаряна в Кубке Италии: хавбеку «Интера» 36 лет, у него за плечами 45 поединков в разных турнирах. Какой смысл ставить в ворота ЦСКА именно в матчах против «Зенита» Торопа?

Акинфеев не устал против «Краснодара», поскольку лидер РПЛ нанес по воротам Игоря один удар в створ. Традиции использовать запасных голкиперов в кубковых матчах есть в Испании и Италии. В Кубке России в этом нет смысла, поскольку чемпионат состоит из шестнадцати клубов. Нагрузки низкие. Тороп прекрасно знал, что не будет основным голкипером ЦСКА , пока Акинфеев в воротах. Молодой голкипер не виноват в голах против «Зенита», но защита слышит его хуже.

Сегодня ЦСКА нельзя пропускать. Задача по плечу, ведь собрали шесть «сухарей» после возобновления сезона. Но даже с Виллианом Рошей, одним из лучших футболистов весны в РПЛ , часто совершали минимум одну ошибку в обороне. Если сегодня снова в центре защиты будут 21-летний Лукин и 20-летний Абдулкадыров, то это подарок Семаку от Николича. У ЦСКА чисто математические шансы на первое место в РПЛ . Вечером у них решающий поединок всего сезона.

«Армейцам» не хватает хищников в атаке

Гуарирапу и Койта стоит похвалить. Но венесуэлец и малиец прошли путь от полного провала до разовых подвигов. Они не заиграли, как нападающий «Спартака» Угальде в первой части сезона. У ЦСКА в кубковых матчах есть победы со счетом, который их сегодня устроит: переиграли 2:0 «Краснодар», разгромили дома «Рубин» с разницей 3:0. Из пяти голов только один забил нападающий. Но Мусаев после возобновления сезона не находится на пике голевой формы.

ЦСКА становился чемпионом, когда у них часто были невероятно опасные нападающие. Грамотная игра впереди часто выручала команду Слуцкого, ведь оборона Леонида Викторовича паниковала даже в оптимальном составе. Теперь последний чемпионский наставник ЦСКА работает в Китае. А для Гуарирапы, Мусаева, Койта и молодого Глебова стабильный футбол — китайская грамота. И сильно сбавил вингер Файзуллаев, который был очарованием год назад.

Ещё один минус на пути к ремонтаде против «Зенита» — состояние Алеррандро. У ЦСКА проблемы на трансферном рынке, им сложно подписывать футболистов. Ставка на бразильца стала редким примером усиления состава приличным футболистом. Нападающий провел лишь 133 минуты в РПЛ и не забивал. ЦСКА вечером нужен герой. Это может быть защитник, который пробьет головой после подачи с угла поля, или опорник Кисляк с дальним ударом. Нужны голы.

«Зенит» в средней форме, но очень опасен

У Семака есть причины делать изменения в составе в кубковых матчах. Во-первых, «Зениту» важно отпраздновать столетний юбилей клуба с новым чемпионским титулом. Для этого важно обойти «Краснодар» в последних турах. Сделать это можно только с помощью соперников «горожан». ЦСКА уже сыграл за «Зенит», когда обыграл команду Мусаева. А Семак в недавнем матче РПЛ мучился против «Динамо» из Махачкалы в гостях, выжали победу в один мяч после гола Нино.

Когда за «Зенит», где есть Соболев, Кассьерра, Гонду, Глушенков, Энрике, Педро и Мостовой, забивает только центральный защитник, то всё понятно. Состояние у петербуржцев лучше, чем было в дни поражений от Дзюбы и Сергеева – «Зенит» уступил середнякам «Акрону» и «Крыльям Советов» в конце прошлого календарного года. Но «Зенит» хуже, чем был раньше. Барриос и Сантос радуют реже, а они были самыми стабильными футболистами чемпионского состава «Зенита».

В обороне постоянно небольшие перестановки. А новой бедой стала травма Вендела. Игрок покинет клуб, «Зениту» придется жить без одного из самых лучших мастеров передач в РПЛ за последние пять лет. Маркус создавал моменты с игры, а не со стандартов. Ленился, но порой работал в прессинге и помогал Барриосу. Есть команда, которая разрушает игру, но Зделар и Горшков, помогавшие Вильмару в последних матчах, уступают Венделу в созидательности. С ними футбол скучнее.