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Йемен вёл переговоры о товарищеском матче против России

вчера, 11:19

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Йемена Хуссам Аль Санабани поделился мнением о возможном товарищеском матче против сборной России.

Мы общались с агентом, представляющим РФС, по поводу проведения матча в рамках международного окна. Мы всегда открыты к изучению возможностей, которые способствуют развитию нашей команды, особенно U-23 и U-20, при условии, что они соответствуют нашим спортивным планам и международным правилам. Если возникнет официальный интерес или предложение, мы будем рады рассмотреть его по соответствующим каналам. Желаем вашей команде дальнейших успехов.

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альсато
альсато
вчера в 14:31
Слушайте, пока есть такая возможность-нужно Российский футбол (как мягкая сила) пропагандировать во ВСЕМ мире и даже там, где о таком виде спорта..и слышать не слыхали)))))..п.с. к Йемену это не относится.
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вчера в 12:03
С Йеменом мы еще не играли. Есть повод.
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