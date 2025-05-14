Йемен вёл переговоры о товарищеском матче против России

Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Йемена Хуссам Аль Санабани поделился мнением о возможном товарищеском матче против сборной России.

Мы общались с агентом, представляющим РФС , по поводу проведения матча в рамках международного окна. Мы всегда открыты к изучению возможностей, которые способствуют развитию нашей команды, особенно U-23 и U-20, при условии, что они соответствуют нашим спортивным планам и международным правилам. Если возникнет официальный интерес или предложение, мы будем рады рассмотреть его по соответствующим каналам. Желаем вашей команде дальнейших успехов.