Полузащитник Поль Погба пожалел о решении перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в «Реал» — по крайней мере так гласят слухи.
По информации британской прессы, мадридский клуб уведомлен о желании француза покинуть манкунианцев, но за 24-летнего игрока придется предложить не менее 120 млн фунтов. «Галактикос» не против предпринять попытку, хотя Жозе Моуриньо и боссы «Манчестер Юнайтед» не хотели бы расставаться с Погба всего через два года после трансфера из «Ювентуса».
Победа Реала над Баварией выглядит невинной детской шалостью в плане судейства по сравнению с ответным матчем барса-ПСЖ.
Атейкин просто похоронил лягушатников своими решениями.
Видать барсучата кругленькую сумму перевели на счёт,раз он так старался в пользу барселоны.
Победа Реала над Баварией выглядит невинной детской шалостью в плане судейства по сравнению с ответным матчем барса-ПСЖ.
Атейкин просто похоронил лягушатников своими решениями.
Видать барсучата кругленькую сумму перевели на счёт,раз он так старался в пользу барселоны.