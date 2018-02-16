«Реал» готов побороться за Погба, если Поль решит покинуть МЮ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд ЮнФонбет1.54.156.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл СитиФонбет1.17716
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.953.44.1
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесФонбет1.873.24.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет1.285.69.7
  • Главные новости
  • Все новости
14:16
«Зенит» отправился в Италию для подготовки к ответному матчу 1/16 финала ЛЕ0
13:14
УЕФА назвал команду недели Лиги Европы27
11:34
«Газпром» останется спонсором Лиги чемпионов еще на три года51
10:36
Рейнгольд: «Игроки „Зенита“ — мужики, а спартаковцы — растрепанные бабы»201
09:36
Галицкий после продажи акций «Магнита» сосредоточится на «Краснодаре»40
14:09
Деку считает, что готовиться к игре против Месси бесполезно1
13:55
Жена Реброва передала привет диванным критикам11
13:47
Американский певец записал гимн для ЧМ-20183
13:04
Во время ЧМ-2018 за порядком будут следить полицейские из 32 стран-участников9
12:55
Аллегри призывал игроков «Ювентуса» играть, как «Наполи»2
12:41
Попов: «Моя главная задача – помочь „Рубину“ подняться по турнирной таблице»16
12:35
Губернатор Краснодарского края: «Продемонстрируем гостям ЧМ наше кубанское гостеприимство»3
12:25
«Ахмат» арендовал двухметрового голкипера12
12:14
Бентанкур: «Дибала — искра „Ювентуса“. Нам по-настоящему его не хватало»0
12:04
Мещеряков: «Каждый забитый мяч Фернандеша - результат слаженных действий всей команды»1
11:56
«Бавария» включилась в борьбу за Икарди7
11:48
Ловрен: «Пускай фаворитами ЛЧ считают не „Ливерпуль“, а другие клубы — так даже лучше»6
11:23
Глава ВТБ: «Обязательств выплатить 600 млн рублей „Динамо“ я не давал»11
11:13
Мбаппе: «ПСЖ потребуется решительность и ярость, чтобы пройти „Реал“»10
11:04
Деку: «Коутиньо заслужил право играть в „Барселоне“»1
10:48
Ташуев: «Собственного стиля у „Зенита“ не чувствуется абсолютно»12
10:27
Ренату Санчеш вернется на поле в марте0
09:47
Джеррард: «4 место „Арсеналу“ вряд ли светит. Надо побеждать в Лиге Европы»5
09:23
Симеоне: «„Атлетико“ показал прекрасный футбол. Я доволен»2
09:00
Казагранде - о Неймаре: «Мы создаем монстра, которого некоторые считают гением»22

«Реал» готов побороться за Погба, если Поль решит покинуть МЮ

сегодня, 10:14

Полузащитник Поль Погба пожалел о решении перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в «Реал» — по крайней мере так гласят слухи.

По информации британской прессы, мадридский клуб уведомлен о желании француза покинуть манкунианцев, но за 24-летнего игрока придется предложить не менее 120 млн фунтов. «Галактикос» не против предпринять попытку, хотя Жозе Моуриньо и боссы «Манчестер Юнайтед» не хотели бы расставаться с Погба всего через два года после трансфера из «Ювентуса».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Бавария» включилась в борьбу за Икарди
Сегодня, 11:56 7
«Барселона» и «Гремио» в эти выходные обсудят трансфер Артура
Вчера, 15:34 0
«Ювентус» поспорит с «Реалом» за Паредеса
Вчера, 13:24 105
«Лацио» нацелился на защитника «Порту»
Вчера, 12:30 1
Защитник «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в «Реале»
Вчера, 11:52 3
Феллаини решил продолжить карьеру в турецком чемпионате
Вчера, 11:20 7
Обсудить
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил The Method Man
сегодня в 14:14
The Method Man:
WTF??? Разве в 1/4 плей офф ЛЧ клубы не проходят дальше по Сумме 2х матчей???? ЛОЛ Все ты слился
Малограмотная барсучиха,или скорее барсучка!
The Method Man
The Method Man ответил cevin cigan
сегодня в 14:13
cevin cigan:
.."скандальный проход Реала в плей офф,когда в соперниках была Бавария"......?Бабы и футбол понятия не сопоставимые! Это был матч 1/4,какой на хрен проход???
WTF???

Разве в 1/4 плей офф ЛЧ клубы не проходят дальше по Сумме 2х матчей????

ЛОЛ

Все ты слился
cevin cigan
cevin cigan ответил The Method Man
сегодня в 14:11
.."скандальный проход Реала в плей офф,когда в соперниках была Бавария"......?Бабы и футбол понятия не сопоставимые! Это был матч 1/4,какой на хрен проход???
cevin cigan
cevin cigan ответил Рауль и Зидан
сегодня в 13:16
Рауль и Зидан:
В атаке хорош Де Брюйне , Эрексен , Алли ,Фирмино . А не твой Погба . Я надеюсь что руководство МЮ зарядит такой ценник , а ещё лучше в 500 миллионов зарядят , что бы у нашего глупого президента и мысли не было его подписать . А то ради бестолкового пиара он легко соточку отдаст . Единственный игрок у МЮ за которого не жалко 100 миллионов , это Де Хея и все, остальные игроки в районе 40-60 миллионов
Да трындёжь это! Да и Перец умеет деньгу считать(уж поверь).Он если и потратится то на центр напа уровня Кейна или всё таки Икарди,Азар, Салах,но никак не непонятно во что играющего Погба. У нас своих "привозщиков"хватает.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Владимир Ушаков
сегодня в 13:07
В атаке хорош Де Брюйне , Эрексен , Алли ,Фирмино . А не твой Погба . Я надеюсь что руководство МЮ зарядит такой ценник , а ещё лучше в 500 миллионов зарядят , что бы у нашего глупого президента и мысли не было его подписать . А то ради бестолкового пиара он легко соточку отдаст . Единственный игрок у МЮ за которого не жалко 100 миллионов , это Де Хея и все, остальные игроки в районе 40-60 миллионов
kind pennywise
kind pennywise
сегодня в 12:48
клянусь это будут деньги на ветер

Для реала летом приоритет Неймар, Де Хеа и неплохой защитник.

Все таки не теряю надежды увидеть в след сезоне связку Неймар-Роналду
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 12:34
Ха, разваливается недоМЮ.. Удачи в ЧШ.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:58
Какие нытики эти все футбольные мультимиллионеры.
Dark MU
Dark MU
сегодня в 11:36
Надо продавать если есть возможность тем более за 120 мультов)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:35
Рауль и Зидан:
Да он нафиг Реалу не нужен . Реал Модрич и Кроос вместе на 50 ку обошлись , а тут Погба за 120 . На кой он нужен ? В обороне вообще не помогает , а в атаке он и на 50 Лямов то не играет . Его уже Маур на банку сажает . Если МЮ пихнет его Реалу за соточку , то это жесткий развод будет
Какие 100, он минимум 250 миллионов стоит,в атаке он хорош и в лидерах АПЛ по голевым передачам, а так надо перейти на схему 3 центральными полузащитниками МЮ и проблема с обороной наверно решится и надо взять центрального защитника
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Владимир Ушаков
сегодня в 11:31
Да он нафиг Реалу не нужен . Реал Модрич и Кроос вместе на 50 ку обошлись , а тут Погба за 120 . На кой он нужен ? В обороне вообще не помогает , а в атаке он и на 50 Лямов то не играет . Его уже Маур на банку сажает . Если МЮ пихнет его Реалу за соточку , то это жесткий развод будет
No problem
No problem
сегодня в 10:55
За 120,можно хорошего напа купить,добавить немного и защя найти.
Полузащев у Реала более чем достаточно.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:38
Утка, МЮ его не отпустит,а Реал как обычно пускает слюни на лучших игроков МЮ
FERIS
FERIS ответил The Method Man
сегодня в 10:24
Ты тут сам с собой общаешься?)
Победа Реала над Баварией выглядит невинной детской шалостью в плане судейства по сравнению с ответным матчем барса-ПСЖ.
Атейкин просто похоронил лягушатников своими решениями.
Видать барсучата кругленькую сумму перевели на счёт,раз он так старался в пользу барселоны.
shur
shur
сегодня в 10:21
...даже не представляю рядом с немцем и хорватом этого увальня,заторможенного с бегом баскетболиста???!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100