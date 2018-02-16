«Реал» готов побороться за Погба, если Поль решит покинуть МЮ

Полузащитник Поль Погба пожалел о решении перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в «Реал» — по крайней мере так гласят слухи.

По информации британской прессы, мадридский клуб уведомлен о желании француза покинуть манкунианцев, но за 24-летнего игрока придется предложить не менее 120 млн фунтов. «Галактикос» не против предпринять попытку, хотя Жозе Моуриньо и боссы «Манчестер Юнайтед» не хотели бы расставаться с Погба всего через два года после трансфера из «Ювентуса».