Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Соболев оценил спорные моменты в матче «Зенит» — «Спартак»

сегодня, 19:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Форвард «Зенита» Александр Соболев дал свою оценку спорным моментам матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

О первом пенальти:

100-процентный пенальти. Я не знаю, что они там спорили. Как решалось кто будет бить пенальти? Перед каждый игрой есть список кто бьет, кто исполняет стандарты, я был там написан. Насколько было это нервно? Это не первый мой гол «Спратака», поэтому нормально.

Об эпизоде, когда он, имея желтую, локтем сыграл в Наиля Умярова:

Там он сам подлез, я даже руку там не поднимал. Там, как мне кажется, не было фола. Он сам меня толкнул. Возможно, это фол, но я бы даже не сказал, что это фол.

Подписывайся в ВК
Все новости
Умяров — после поражения от «Зенита»: «Судейство обсуждать не хочется»
Сегодня, 19:28
Соболев: «Если забью „Спартаку“, буду праздновать»
Вчера, 22:43
Селюк: «Никто не может сказать, где Кахигао вообще работал»
Вчера, 22:23
Соболев: «Я больше не буду пытаться вести себя поскромнее»
Вчера, 20:00
Юран о Гусеве: «Нужно спокойно дать тренеру работать»
Вчера, 15:32
Юран отметил организацию и улучшение обстановки в «Динамо»
Вчера, 14:49
Сортировать
Все комментарии
ABir
сегодня в 23:22
Если бы Соболя удалили, расклад в матче мог измениться. А сейчас как, есть. Про второй пенальти за наступ в штрафной Спартака тоже можно было сказать - сам подлез, тем более уже после нанесенного удара без мяча.
Vilar
сегодня в 20:30
Там, пока есть деньги, там найми репетитора по русскому языку, там не сложно.
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:19, ред.
Если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое)
А если серьезно-пррюосто гляньте статистику матча по нарушениям, там всё понятно.
просто Tomson
сегодня в 20:16
мы не фолили, они фолили до фига...
n5ddh9fcg84e
сегодня в 20:16
Что вы хотите, игрок столько времени провел в спартаке, чего от него ждать.
h_a_k_k_e_r
сегодня в 19:57
Он сам понимает и верит, что сказал-то?
Sergo_ural
сегодня в 19:53
Вот что значит 1.5 года в Зените. Нескладная речь, проблема с памятью, когда это надо.
artem saribekyan 1
сегодня в 19:50
Оценка полного самовлюблённого хама! Несёт ересь и этим гордится... Симулянт, забивший пенальти хамло, говорить внятно и понятно априори не способен.Отсутствие воспитания и интеллекта очень заметно. Мерзкий тип , да простите меня Господь.
sihafazatron
сегодня в 19:49
Ну палку то не перегибайте уже
object iff
сегодня в 19:48
    NYJ
    сегодня в 19:46
    Где там сам
    Явная оранжевая, я бы сказал, карточка
    Futurista
    сегодня в 19:45
    Ещё никто так не позорил Зенит...даже Дзюба)...
    artem saribekyan 1
    сегодня в 19:44
    Так они одного поля ягоды: тупых хамов, из семейства быдловатых.
    Bad Listener
    сегодня в 19:44
    Да конечно сам, я даже больше скажу - Максименко сам гол с пенальти пропустил от тебя. Не хотел под локоть лезть просто.
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 19:37
    А не нашли по приличней правдоруба в Зенитетк этот гопник такое несёт, сто уши вянут. Там не пенальти, а должна быть желтая за симуляцию за имитация падения. А удар локтем со стороны гопника был однозначно, поэтому вторая желтая и аут. Горник он и в Зените гопник
    sv_1969
    сегодня в 19:33, ред.
    Возможно, это фол, но я бы даже не сказал, что это фол.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1423771/sobolev-aleksandr 14.03.2026
    Без комментариев))
    Пи Си «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     