Куликов: «Теперь газон на стадионе „Крыльев“ не „плывет“, как было в последние годы»

28 февраля в Самаре состоится матч 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Комиссия РФС осталась довольна состоянием поля на местном стадионе. Об этом сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, возглавляющий комиссию:

«Переживания, само собой, есть, но поле ровное, зеленое, где-то есть молодая поросль, но еще есть 12 дней, всё в работе. Сейчас поле накрыто, под пленкой 13 градусов. Думаю, всё должно быть нормально, но мы, само собой, свои рекомендации высказали.

Они перестелили газон, пропесковали, и теперь он не „плывет“, как было в последние годы. Сейчас главное, чтобы дернина набрала силу.

На остальных стадионах искусственные покрытия. Главное, чтобы общая атмосферная погода не опустилась до минус 15-20 градусов».

«Красно-белые» будут готовиться к поединку в Сочи.