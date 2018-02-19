20 тысяч французских болельщиков планируют посетить Казань во время ЧМ-2018

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в России Сильви Берманн сообщила о том, что Казань, где французская сборная проведет свой первый матч на ЧМ-2018, планируют посетить 20 тысяч болельщиков из Франции:

«С нашей стороны есть огромное желание развивать отношения. Чемпионат по футболу однозначно будет дополнительной отправной точкой в этом направлении, 20 тысяч французских болельщиков планируют приехать в Казань».

Берманн напомнила, что между Казанью и Парижем было подписано «беспрецедентное» соглашение о сотрудничестве, в рамках которого проводится множество совместных мероприятий.

Напомним, что каждый пятый гражданин Исландии подал заявку на получение билетов на матчи мундиаля 2018 года в России.