Григг: «Матч против „Сити“ не был простым. Но мы показали невероятную игру»

Нападающий «Уигана» Уилл Григг, забивший единственный гол в матче против «Манчестер Сити» в 5-м раунде Кубка Англии, поделился впечатлениями от победы своей команды над лидером АПЛ:

«Это было блестяще! Этот матч не был простым для нас, нет. Но мы показали невероятную игру.

Я не угодил в их офсайдную ловушку, а затем у нас была небольшая гонка с Кайлом Уокером. Я нападающий, и если у меня есть шанс забить гол, я им пользуюсь. Пока Кубок Англии складывается просто блестяще для меня».