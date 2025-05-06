Агуэро: «Мой последний гол был в ворота „Реала“. Неплохо, да?»

Экс-нападающий «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселоны» высказался о несостоявшейся поездке на чемпионат мира 2022 в составе сборной Аргентины. В 2021 году футболист был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

Идея заключалась в том, чтобы сыграть с Лео [за «Барселону»] и поехать вместе на чемпионат мира. А потом – аритмия, поэтому...

Хоть я и не играл, я чувствую себя победителем. Мой последний гол [в карьере] был в ворота «Реала». Неплохо, да?

А знаешь, что я увез с собой из «Барселоны»? То, насколько сильно люди любят этот клуб. Насколько добры они были ко мне, как они меня приняли. Это было так, будто я сам был Месси. Я им говорил: «Слушайте, я не Лео». «Нет, ты Серхио Агуэро. И ты замечательный».