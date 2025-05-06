Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Де Брюйне останется в «Манчестер Сити» при одном условии

вчера, 18:01

33-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сообщил руководству клуба о своей готовности продлить контракт при условии изменения их мнения и позиции главного тренера Пепа Гвардиолы относительно его роли в команде.

По информации источника, бельгийский игрок стремится доказать, что он по-прежнему способен выступать на высоком уровне.

Де Брюйне уверен, что сможет помочь команде вернуть титул чемпиона Англии в следующем сезоне, и был сильно разочарован, когда руководство «Манчестер Сити» объявило, что не намерено продлевать его контракт, который истекает этим летом.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЯмаль подпишет новый контракт с «Барселоной», когда ему исполнится 18 лет
Вчера, 13:33
Сане отказывается продлевать контракт с «Баварией» из-за снижения зарплаты
Вчера, 00:55
СлухиСтал известны детали контракта Александер-Арнольда с «Реалом»
Вчера, 00:21
Слухи37-летний Педро продлит контракт с «Лацио»
05 мая
Слухи«Челси» хочет подписать новый контракт с Кайседо
05 мая
В «Факеле» заявили, что контракт Шалимова рассчитан не до конца сезона
05 мая
Сортировать
Все комментарии
Robin Hood
Robin Hood ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 12:02
Обычное дело - премия за победу в АПЛ, как и другие доплаты. Ясное дело что в контрактах у большинства горожан эта опция есть. И ясное дело, что премия за чемпионство его не устраивает.
Robin Hood
Robin Hood
сегодня в 11:59
Эден Азар выбивший в Реале зарплату бога золота (не самый ли высокооплачиваемый в мире?) с целью важно сидеть на лавке - тоже бельгиец.
112910415
112910415
вчера в 20:11
надо уйти с высоко поднятой головой ... не смазывая финальную ноту !
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:43
О каком изменении роли говорит Кевин? Разве Гвардиола как-то ущемлял его? Суть в зарплате, а не в роле на поле. МС хоть сейчас может предложить ему новый контракт, но с уменьшенной зарплатой, а Кевин хочет прежних условий. Он может гарантировать, что не получит травму, которая выбьет его на полсезона? Может гарантировать, что выиграет АПЛ?

По-моему, Кевин просто пошел на попятную, когда узнал, что на него спроса нет. Единственный реальный претендент - Чикаго Файр из МЛС.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 19:22
Зачем мучать ещё один сезон и себя и команду, когда можно сбегать в Италию и стать вторым Пирло. Ещё на три года. Потом МЛС или же Аравия
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:45
ты прав.
точно так же Кевин и остальные старики убивают сборную Бельгии
не давая молодым шанса.
как и хорваты во главе Модрича
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:42
Кевин ведь всегда казался скромным парнягой. А оказалось, что он из тех, которые не умеют проигрывать, и не умеют уходить красиво, а главное вовремя. Одно дело хотеть помочь команде, а другое диктовать условия, из штанов выпрыгивать, лишь бы остаться на "жирной" зарплате, ещё и через голову тренера прыгать, жалуясь на него руководству клуба. И это при том, что Гвардиола всегда лестно отзывался о бельгийце, всегда хвалил его, и называл одним из лучших полузащитников в истории.

И к чему эти слова Де Брюйне о том, что он уверен в своих силах и, что сможет помочь клубу вернуть титул чемпионов АПЛ. В свои 33 года он стал очень травматичным, и как он может быть уверен, что в следующем сезоне опять не приляжет на пол сезона в лазарет. Да никак он не может быть в этом уверен, и скорее всего все эти красивые слова Кевина лишь пыль в глаза руководству, чтобы те оставили его ещё на сезон. Парень просто не может смириться с тем, что он по-футбольному постарел, и былая слава и всеобщее признание уже скрываются за горизонтом, а отпускать их так не хочется. Вот и цепляется зубами, используя все возможности, чтобы ещё хоть годик насладится этой славой, а заодно и приличную зарплату сохранить, вот только поворачиваться при этом задом к тому, благодаря кому ты всё это имел, не совсем красиво, а точнее совсем не красиво.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:25
Мона он любит русские сказки?
И знаком с темой парня пролежавшего на печи 33 года, а потом устроившего вселенский движ?!
Днюха у Кевина когда?)
А вдруг?!)
shur
shur
вчера в 18:11
...катить бочку на Наставника, это уже черезчур,ничегохорошего
из этого не выйдет, моё личное мнение!!!
adekvat
adekvat
вчера в 18:10
Его выкидывают из команды, а он свои условия ставит, молодец или д..........
besperspektivnyak
besperspektivnyak
вчера в 18:10
Безупречный игрок. Та нога, которая должна была взять ЗМ, если бы не травмы. Вышел после травм и забил сразу же
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:09, ред.
А какую роль и отношение к себе он хочет в команде? Ключевым игроком он быть уже не потянет. Ключевой ветеран, играющий тренер? Ну короче зарплату снизить согласен, но почёт и уважение это святое.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:08
При всем уважении к КДБ , травмы не дают ему играть в полную силу!Да и зарплата большая
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 