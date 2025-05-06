Де Брюйне останется в «Манчестер Сити» при одном условии

33-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сообщил руководству клуба о своей готовности продлить контракт при условии изменения их мнения и позиции главного тренера Пепа Гвардиолы относительно его роли в команде.
По информации источника, бельгийский игрок стремится доказать, что он по-прежнему способен выступать на высоком уровне.
Де Брюйне уверен, что сможет помочь команде вернуть титул чемпиона Англии в следующем сезоне, и был сильно разочарован, когда руководство «Манчестер Сити» объявило, что не намерено продлевать его контракт, который истекает этим летом.
И к чему эти слова Де Брюйне о том, что он уверен в своих силах и, что сможет помочь клубу вернуть титул чемпионов АПЛ. В свои 33 года он стал очень травматичным, и как он может быть уверен, что в следующем сезоне опять не приляжет на пол сезона в лазарет. Да никак он не может быть в этом уверен, и скорее всего все эти красивые слова Кевина лишь пыль в глаза руководству, чтобы те оставили его ещё на сезон. Парень просто не может смириться с тем, что он по-футбольному постарел, и былая слава и всеобщее признание уже скрываются за горизонтом, а отпускать их так не хочется. Вот и цепляется зубами, используя все возможности, чтобы ещё хоть годик насладится этой славой, а заодно и приличную зарплату сохранить, вот только поворачиваться при этом задом к тому, благодаря кому ты всё это имел, не совсем красиво, а точнее совсем не красиво.
И к чему эти слова Де Брюйне о том, что он уверен в своих силах и, что сможет помочь клубу вернуть титул чемпионов АПЛ. В свои 33 года он стал очень травматичным, и как он может быть уверен, что в следующем сезоне опять не приляжет на пол сезона в лазарет. Да никак он не может быть в этом уверен, и скорее всего все эти красивые слова Кевина лишь пыль в глаза руководству, чтобы те оставили его ещё на сезон. Парень просто не может смириться с тем, что он по-футбольному постарел, и былая слава и всеобщее признание уже скрываются за горизонтом, а отпускать их так не хочется. Вот и цепляется зубами, используя все возможности, чтобы ещё хоть годик насладится этой славой, а заодно и приличную зарплату сохранить, вот только поворачиваться при этом задом к тому, благодаря кому ты всё это имел, не совсем красиво, а точнее совсем не красиво.
По-моему, Кевин просто пошел на попятную, когда узнал, что на него спроса нет. Единственный реальный претендент - Чикаго Файр из МЛС.
По-моему, Кевин просто пошел на попятную, когда узнал, что на него спроса нет. Единственный реальный претендент - Чикаго Файр из МЛС.