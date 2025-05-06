Де Брюйне останется в «Манчестер Сити» при одном условии

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вчера, 18:01

33-летний полузащитник «Манчестер Сити» сообщил руководству клуба о своей готовности продлить контракт при условии изменения их мнения и позиции главного тренера относительно его роли в команде.

По информации источника, бельгийский игрок стремится доказать, что он по-прежнему способен выступать на высоком уровне.

Де Брюйне уверен, что сможет помочь команде вернуть титул чемпиона Англии в следующем сезоне, и был сильно разочарован, когда руководство «Манчестер Сити» объявило, что не намерено продлевать его контракт, который истекает этим летом.