«Интер» одолел «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Интер» обыграл «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:3, общий счет 7:6).
Лаутаро Мартинес вывел хозяев поля вперед на 21-й минуте, Хакан Чалханоглу реализовал пенальти и удвоил преимущество команды на 45+1-й. Эрик Гарсия на 54-й отыграл один мяч, а на 60-й Даниэль Ольмо сравнял счет. Рафинья на 87-й минуте вновь обеспечил «блаугране» преимущество, но на 90+3-й Франческо Ачерби вернул равенство на табло и перевел игру в дополнительное время. Победный гол на 99-й забил Давиде Фраттези.
В финале турнира миланцы сыграют с победителем противостояния ПСЖ и «Арсенала».
Шикарный, яркий, результативный футбол! И изобилие голов, и интрига, и драма, - в этом матче было всё. Соперники достойны друг друга. И это при том, что играют они в абсолютно противоположный футбол. Но характера не занимать ни одним, ни другим.
Всех болельщиков Интера с тяжёлой, но красивой и заслуженной победой! Всем болельщикам не унывать, ваша команда играла очень достойно, не смотря на поражение. А вот Флику будет урок за громкие, необоснованные высказывания и неуважение к сопернику.
Шикарный, яркий, результативный футбол! И изобилие голов, и интрига, и драма, - в этом матче было всё. Соперники достойны друг друга. И это при том, что играют они в абсолютно противоположный футбол. Но характера не занимать ни одним, ни другим.
Всех болельщиков Интера с тяжёлой, но красивой и заслуженной победой! Всем болельщикам не унывать, ваша команда играла очень достойно, не смотря на поражение. А вот Флику будет урок за громкие, необоснованные высказывания и неуважение к сопернику.
Но признайтесь, в начале сезона кто-то ждал серьезных успехов от Барсы? С таким-то составом и проблемами. Всё равно прыгнули выше головы, больше заслуживали выхода в финал, но в очередной раз всё испоганило уругвайское недоразумение с фамилией Араухо - как же он меня раздражает.
А самое неприятное, что после такого Барса может поплыть и в чемпионате. Не знаю, как будут играть Эль-классико после такого изнурительного матча, но есть большая вероятность проиграть и там, а дальше совсем расклеиться.
Но признайтесь, в начале сезона кто-то ждал серьезных успехов от Барсы? С таким-то составом и проблемами. Всё равно прыгнули выше головы, больше заслуживали выхода в финал, но в очередной раз всё испоганило уругвайское недоразумение с фамилией Араухо - как же он меня раздражает.
А самое неприятное, что после такого Барса может поплыть и в чемпионате. Не знаю, как будут играть Эль-классико после такого изнурительного матча, но есть большая вероятность проиграть и там, а дальше совсем расклеиться.