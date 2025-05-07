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«Интер» одолел «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

сегодня, 00:39
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился в доп. время

«Интер» обыграл «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:3, общий счет 7:6).

Лаутаро Мартинес вывел хозяев поля вперед на 21-й минуте, Хакан Чалханоглу реализовал пенальти и удвоил преимущество команды на 45+1-й. Эрик Гарсия на 54-й отыграл один мяч, а на 60-й Даниэль Ольмо сравнял счет. Рафинья на 87-й минуте вновь обеспечил «блаугране» преимущество, но на 90+3-й Франческо Ачерби вернул равенство на табло и перевел игру в дополнительное время. Победный гол на 99-й забил Давиде Фраттези.

В финале турнира миланцы сыграют с победителем противостояния ПСЖ и «Арсенала».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:55
Скажу, конечно.
Однозначно -слабость итальянского футбола, потому что одна победа в еврокубках за 14 лет- это позор итальянскому футболу!!!
Теперь по игре. Ещё до игр с Барсой, я написал, что Барса- лакомое блюдо для Интера, потому что игра Барселона очень авантюрная и предсказуемая для осторожного и толкового тренера Индзаги. Но, остерегался того, то даже обескровленная Бавария могла выбить Интер. Преимущества Барсы, я подчеркнул, только в её атаке и отдельных высококлассных игроках, при этом, указав на тренерские недочёты. Перед ответкой, я написал, что шансы команд, примерно равны 50х50, а развития и сценарий может быть разный по ходу игры...
Так что не так?)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:46, ред.
Вить. Давай не будем. У тебя есть такое.
Интер вчера выстоял и вероятность этому была ничтожна. Проиграл бы вчера Индзаги, была бы с твоей стороны куча доводов и причин этого..., начиная от слабости серииА и заканчивая примитивностью линии атаки итальянцев.
Скажи ещё, что не так бы было.)
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:25
Приветствую Виктор! Нет у Барсы классного опорника , который одним пасом мог бы отрезать несколько игроков! Или тупо выгрызать , как Канте в его рабочем состоянии середину поля!Кстати года три назад его вроде хотели взять в Барсу. А чтобы сидеть на чужой половине нужны гении типа Хави и Иньесты , которых тоже нет у Барсы к сожалению! Это мое видение , но я всегда говорил , что после ухода Хави и Иньесты у Барсы часто наблюдалось владение ради владения , без обостряющих действий вперед и тому же Лео приходилось иногда подниматься!
Как то так!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:07
А вот это, уже неправда, Дружище!!!
Если бы я только после вчерашней игры сказал, что Флик не тренер, тогда да, ты мог бы закинуть мне предъяву. Но ведь я говорю об этом постоянно и объясняю почему так думаю. А кроме всего, ещё и статью представил.
Некрасиво, Макс, некрасиво, Дорогой. Не ожидал...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:51, ред.
Прелесть общей сути в том, Витя, что после финального свистка её можно будет трактовать как угодно.)))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:27
Олег, я не помню все игровые моменты, их было очень много , да ещё доп.,время. Но общую суть, я тебе изложил.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:24
Я по конкретной игре и по конкретным двум примерам спросил.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:23
Гугл в помощь и последний чемп....)))
Кажется аргентинцы должны татухи набить с портрЭтом Марца)))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:21
В этой теме я не в курсе. )))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:20
Олег, своё мнение я давно высказал. Ты читаешь мои комменты, поэтому должен знать. Я говорил и говорю- Флик бессистемный неуч. О его тактике я тоже неоднократно говорил, о его тактическом построении тоже, а про его офсайдные ловушки не говорит только ленивый.
Я не буду сейчас разбирать все ошибки Флика, их так много, что и говорить не хочется. Индзаги вчера всё доказал...
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 13:20


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Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:14
А что поляк не имеет за собой скандального шлейфа? Ты возразишь - "Все имеют"...
Соглашусь, но у птиц тоже у всех (подавляющего большинства) хвосты, но у павлина....)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:08, ред.
До вчерашней игры мну был нейтрален к Флику, но... намедни рассмотрел его дирижерство как никогда. Не имею наверное право его судить, но в игре с Интером он просто бесил меня - единственный прием которому он выдрессировал Барсу это делать оффсайд...
Но, что бросилось мне в глаза? Начинают атаку левым краем, вратарь быстро вводит мяч рукой или центральному или левому защитнику, дальше по левому краю пас, Рафинья бежит в свободную зону, но... олень отдает пас назад... Рафа разводит руками...
Итальянцы, тем временем, те что недобежали в защиту, все стоят или на подступах или в штрафной и начинается перепасовка вдоль поля с поиском Ямаля... И это стало системой... Далее, турчонок оттягивал на себя всегда!!! 2-3 игрока Интера но с упрямством достойного лучшего подражания лез через центр... , где после "быстрой" контратаки уже стояло десять улыбающихся итальянцев. Почему Флик, как вариант, не попробовал подсказать недорослю, чтобы свои юношеские амбиции запрятал в оппу, а потянул 2-3 игроков к угловому и затем навес в штрафную или - угловой... Твое мнение? (Отсюда и так мало было угловых) Тоже самое и за Рафинью...
Robin Hood
Robin Hood
сегодня в 13:04, ред.
Правильно сказал после матча бывший игрок Барселоны Монтойя, всех этих Ямалей и Гави, Фати, Бальде и прочих ввел в основой состав Хави. Все что есть у Флика - украдено у Хави.
Поэтому игроки и требовали его оставить. Теперь без трансферов никуда.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
сегодня в 12:57
Флика жаль, всё-таки этот тренер мне симпатичен, потому, что он далёк от множества пусто-схематичных безликих тренеров которых можно просто назвать менеджерами /на русскоязычный манер, к английскому языку это не относится/. Флик даёт своим игрокам творить, но вот тут как раз возникает большой вопрос. Игровая дисциплина у Флика очень слаба, защита - проходной двор. Вот отсюда и вылет. Без этого творческий футбол ничего не даст, под ним нужна цементная основа.
Capral
Capral ответ vv7tnfwy3d5n (раскрыть)
сегодня в 12:53
Не помылся перед игрой?
vv7tnfwy3d5n
vv7tnfwy3d5n ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:50
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ lk_483777 (раскрыть)
    сегодня в 12:49
    По "игре" рукой соглашусь, пусть и с натяжкой, потому что прекрасно знаю как поляк судит.... Да и в аналогичных случаях - "куда отскочит мяч...", на самом высоком уровне не редко дают 11 метров... "Прощение" руки Барсе это косвенное признание косяка с рукой Интера. По Ямалю. Здесь не соглашусь в части что не было на нем нарушений - своими глазами видел пару разов железобетонно не нырял, а его косили...
    Capral
    Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    сегодня в 12:47
    Приветище, Артем!!!
    Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!
    Ничего нового я не изобрел, только личные наблюдения. Конечно- это поражение имени Флика. Его поверхностного футбола, его примитивного футбольного мышления. Я никогда не был о нем высокого мнения, а после того, как узнал, что его с позором вытурили из сборной, окончательно всё понял...
    Ну посмотрим, будем посмотреть...
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
    сегодня в 12:42
    Мну об этом и говорит...
    Фиолетово Чёрный
    Фиолетово Чёрный ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 12:12
    Так главный не смотрит вар , есть судьи вар , они смотрят то что главный не досмотрел , а потом при необходимости приглашают главного.
    Фиолетово Чёрный
    Фиолетово Чёрный ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 12:09
    Это не "футбол простецкий" , а не хватка пары хороших защитников , не пацанов с академии , а опытных защитников , состоявшихся уже с опытом . Но денег на трансферы и регистрацию ( от Лиги ) игроков нет . Поэтому имеем то что имеем.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 12:08
    Capral ФИФА рекомендовала не применять в таких ситуациях двойного наказания. Те не удалять в дополнение к пенпльти
    LogvinovSerj
    LogvinovSerj
    сегодня в 12:06
    Этот матч мне напомнил прошлое противостояние в ответном матче (Барселона в гостях проиграла 3-1) Гвардиолы и Моуринье: 99% владения мячом каталонцев и по ударам 50-0... Но, УВЫ, дальше прошел автобус...
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 11:49
    Вот уж действительно "слов нет - одни эмоции" )) Такую "Барселону", наверное, можно было пройти только так - вне логики, вне статистики, на каких-то невероятных эмоциях и запредельной самоотдаче, а когда и они уже казалось бы безнадежно иссякли - с таким фантастически харизматичным героем в составе как АЧЕРБИ. Великий "Дед" !!! Как и ЗОММЕР !!! Ну и, конечно, БРАВИССИМО всей Команде!!! Это был грандиозный матч, который будут вспоминать и которым будут восхищаться ещё очень-очень долго и причём не только мы. Это был настоящий ФУТБОЛ, это была настоящая ИГРА и это была настоящая футбольная СКАЗКА. Но теперь по-любому надо изыскать сил и вдохновения на ещё один великий и самый главный матч сезона. FORZA INTER !!!
    Праздник
    Праздник ответ LogvinovSerj (раскрыть)
    сегодня в 11:40
    Очень просто. Показать матч и сказать: победил сильнейший.
    lk_483777
    lk_483777 ответ uvrqrq2yqr9a (раскрыть)
    сегодня в 11:02
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ Икарус (раскрыть)
      сегодня в 11:00
      Для нынешней Барселоны все соперники слабые, поэтому они лидеры чемпионата, а Интер нет. В нынешнем сезоне трижды обыграли сливочных, два раза это были игры за титул.
      Наверное недостаточно серьёзный соперник?
      Capral
      Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      сегодня в 10:51, ред.
      Вся беда начинающих болельщиков в том, что они не видят общего, а только ищут оправдания. Смотри глубже. Я не буду сейчас снова начинать тему нерукопожатного.Я ещё раньше все сказал и доказал. Ты же читаешь мои комментарии, ну вот, там всё написано. А говорить о том, что Ямаль должен был и не сделал, так и судья должен был удалять игрока Барсы, но сделал...
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ LogvinovSerj (раскрыть)
      сегодня в 10:50
      Барселона это делала всегда со всеми. Унылость не их конёк.
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