«Интер» одолел «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

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сегодня, 00:39

«Интер» обыграл «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:3, общий счет 7:6).

Лаутаро Мартинес вывел хозяев поля вперед на 21-й минуте, Хакан Чалханоглу реализовал пенальти и удвоил преимущество команды на 45+1-й. Эрик Гарсия на 54-й отыграл один мяч, а на 60-й Даниэль Ольмо сравнял счет. Рафинья на 87-й минуте вновь обеспечил «блаугране» преимущество, но на 90+3-й Франческо Ачерби вернул равенство на табло и перевел игру в дополнительное время. Победный гол на 99-й забил Давиде Фраттези.