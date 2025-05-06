«Реал» признан самым дорогим клубом мира по версии CNBC

Издание CNBC составило рейтинг наиболее дорогих футбольных клубов мира в 2025 году. Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. «Реал» Мадрид (Испания) — 6,7 миллиардов долларов;
2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 6 млрд;
3. «Барселона» (Испания) — 5,65 млрд;
4. «Ливерпуль» (Англия) — 5,4 млрд;
5. «Манчестер Сити» (Англия) — 5,2 млрд;
6. «Бавария» (Германия) — 5,1 млрд;
7. ПСЖ (Франция) — 4,55 млрд;
8. «Арсенал» (Англия) — 4 млрд;
9. «Тоттенхэм» (Англия) — 3,55 млрд;
10. «Челси» (Англия) — 3,5 млрд.
Будучи середнячком, он на втором месте! Вот что удивляет .
Будь МЮ грандом даже в АПЛ, он оказался бы на первом месте согласно по этому рейтингу.
Кажется, болельщики все ещё верят, некогда великому клубу. Это вызывает только позитив. Любой фанат футбола будет рад , если Мю восстанет из пепла
Будучи середнячком, он на втором месте! Вот что удивляет .
Будь МЮ грандом даже в АПЛ, он оказался бы на первом месте согласно по этому рейтингу.
Кажется, болельщики все ещё верят, некогда великому клубу. Это вызывает только позитив. Любой фанат футбола будет рад , если Мю восстанет из пепла