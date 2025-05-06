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«Реал» признан самым дорогим клубом мира по версии CNBC

вчера, 19:39

Издание CNBC составило рейтинг наиболее дорогих футбольных клубов мира в 2025 году. Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. «Реал» Мадрид (Испания) — 6,7 миллиардов долларов;

2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 6 млрд;

3. «Барселона» (Испания) — 5,65 млрд;

4. «Ливерпуль» (Англия) — 5,4 млрд;

5. «Манчестер Сити» (Англия) — 5,2 млрд;

6. «Бавария» (Германия) — 5,1 млрд;

7. ПСЖ (Франция) — 4,55 млрд;

8. «Арсенал» (Англия) — 4 млрд;

9. «Тоттенхэм» (Англия) — 3,55 млрд;

10. «Челси» (Англия) — 3,5 млрд.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 11:49
Я кажется понял... Про МЮ на 2-м месте - это шарада такая.)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:35
Самый-самый!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Brooklyn888 (раскрыть)
сегодня в 00:50
Манки при Фергюсоне всегда первыми были, это после его ухода МЮ скатился так низко на позицию Реала))
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:39
"Счастье не в деньгах" ..., а в их количестве....)
Народ удивляется финансам МЮ...
Так их хозяева играют в гольф...
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 22:58
И что это даёт? Ничего.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 22:58
Манки всегда рядом с нами стояли )
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:15
Манчестер Юнайтед. Сейчас, это не тот топ-клуб Европы, который сметал всех при Ферги.
Будучи середнячком, он на втором месте! Вот что удивляет .
Будь МЮ грандом даже в АПЛ, он оказался бы на первом месте согласно по этому рейтингу.
Кажется, болельщики все ещё верят, некогда великому клубу. Это вызывает только позитив. Любой фанат футбола будет рад , если Мю восстанет из пепла
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:09
мощно Реал взлетел на доходах от матчдей с обновленного Бернабеу.
будет интересней увидит их противостояние с Барсой
после ввода в эксплуатацию обновленного Камп Ноу!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:38
Разница, оказывается, между Реалом и МЮ совсем небольшая. Как вообще считают стоимость? Реал стабильно выигрывает трофеи, игроки клуба с мировым именем, имеют обширную фан-базу, в то время МЮ как топ-клуб давно сдулся, инфраструктура, если верить Роналду, в плачевном состоянии, игроки так себе. Вообще не понятно.
протон
протон
вчера в 21:38
По Реалу сложно поспорить. Там такое число, которое не выговорить, вложено в этот клуб а вот болше половины английских клубов в 10ке вызывает вопросы.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 20:35
Только три клуба из списка не добились успеха в нашем веке. Такто уже давно понятно, что в клубе умение найти деньги НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО, чем умение играть в футбол
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:10
Юнайтед вообще на 2 месте, а в АПЛ на 14. Ну а про Реал и нечего говорить. Вот вам и значение денег. Отрадно смотреть.
shur
shur
вчера в 20:08
...оказывается, не в деньгах счастье!!!
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