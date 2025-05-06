«Арсенал» в шаге от кошмарного статуса. Не хватает ДНК топ-клуба, та же проблема у сборной Англии

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сегодня, 22:00

Полуфинал с ПСЖ – шанс избежать проклятия.

У лондонцев было достаточно времени

Артета пользуется полным доверием со стороны руководства «канониров». Испанец руководит командой с 2019 года. Постепенно «Арсенал» превратился в проект с хорошими перспективами – а в сезоне-22/23 стал настоящим откровением. Лондонцы воспользовались кризисом «Ливерпуля» и всерьёз зарубились с «Ман Сити» за чемпионство. Причём настолько, что вплоть до финишного отрезка шли в лидерах Премьер-Лиги. Команда формировалась и до этого, но та гонка стала отправной точкой. «Арсенал» стали воспринимать по-другому, вернулся наконец топ-статус.

Главное – руководство сделало правильные выводы по тому сезону. На свежих эмоциях коллектив долго продержался против «Ман Сити». Чтобы закрепить успех, нужно грамотное усиление. В центральную ось добавился Деклан Райс, атаку усилил Хаверц, глубину линии обороны добавил Тимбер (правда, почти сразу защитник выбыл с серьёзной травмой). Плюс появился Райя. Справедливый итог – равная борьба с «Сити». Теперь без оговорок на разницу в статусе, без скидок на статус новичка или нестабильность «горожан». Борьба до последнего тура, где победителя определили миллиметры.

Идёт уже третий сезон, когда «Арсенал» считается полноценным претендентом на титулы. За два предыдущих «канониры» не разжились даже одним трофеем.

Титул «Ливерпуля» – первая злая ирония

Богатым клубам свойственно переживать злую иронию. «Ман Сити» после появления денег шейхов ещё долго не мог взять Лигу чемпионов. Доходило до того, что команда вылетала от скромного «Лиона» в четвертьфинале. Парижане, несмотря на наличие Мбаппе, Неймара, а потом и Месси в составе, не стали «Реалом». Наоборот – получали болезненные поражения, вылетали на ранних стадиях и только раз вплотную приблизились к «ушастому» кубку. Тогда «Бавария» с новым тренером щёлкнула по носу.

«Арсенал» ранее с таким не сталкивался. Да, весной 2023-го сами отдали чемпионство «Сити» – но это простое следствие неопытности и невысокого качества скамейки. Развязка в следующем розыгрыше тоже не тянет на иронию – равная борьба титанов, и результат несправедливым не назовёшь.

Гонка с «Ливерпулем» и её итог – первая откровенная насмешка над «Арсеналом». Во-первых, потому, что за год «красные» сотворили то, что «канониры» не смогли за два сезона. Во-вторых, им это удалось примерно с тех же позиций, в которых находились сами лондонцы в сезоне-22/23. Молодой коллектив, немало исполнителей, которым не хватает опыта чемпионской гонки. Так ещё и совсем недавно ушёл тренер-эпоха. Разница в том, что «Арсенал» воспользовался просадкой «Ливерпуля», но в последний момент дрогнул перед «Сити». А «Ливерпуль» вышел на охоту, когда сразу у двоих конкурентов травмировались лидеры – и вплоть до финиша смог сохранить стабильность.

То, что лондонцы с этим столкнулись, недвусмысленный намёк – команда выросла из статуса просто молодой и талантливой. Теперь спрос с них такой же, как с «Сити». И издёвки будут такими же жестокими.

Артета упрямится

Просадке есть объективные причины. Что сделать, если на полгода приходятся травмы сразу двух ведущих игроков: сначала Мартина Эдегора, потом Букайо Сака. Но, помимо этого, у «канониров» сохранилась давняя проблема с форвардом. Жезус не подходит для претендента на чемпионство – лондонцы со временем тоже это поняли. После одной из травм бразильца на острие попробовали Хаверца. Кай временно полностью закрыл потребность в нападающем – при этом на дистанции топ-клубу нужен качественный завершитель-универсал.

«Арсенал» – топ-клуб с деньгами, так что и требовать будут соответствующие условия. Куда выгоднее искать форварда в небольшом клубе. «Сити» ухватил Эрлинга у «Боруссии» за бесценок благодаря истекающему контракту и желанию игрока. «Канониры» сначала боролись с «Брентфордом» за Тоуни – те не стали снижать ценник в 100 млн евро. Минувшей зимой вступили в заведомо проигрышные переговоры с «Ньюкаслом» по Исаку. Александер – безоговорочный лидер, так что «сороки» тоже заломили астрономический ценник, на который лондонцы не согласились. Так, годы идут – а у «Арсенала» как не было топ-форварда, так и нет.

Ответный матч с ПСЖ – контрольная точка и определяющий момент для молодёжи

Очень хорошо улавливается история, как со сборной Англии. В команде собраны сильнейшие футболисты – ведущие игроки своих клубов, – которые привыкли бороться за титулы. Но конкретно в национальной команде всё трофейное чутьё куда-то испаряется. А банк неудач пополняется новыми примерами. Промах Сака в финале Евро-2020 сменяется ошибкой Кейна на пенальти в четвертьфинале ЧМ -2022. У «трёх львов» это превратилось в наследственное проклятие, растянувшееся уже почти на 60 лет.

У «канониров» складывается такая же опасная ситуация. Это молодой коллектив, который регулярно борется за трофеи – и всё больше привыкает к поражениям. Три проигранные чемпионские гонки кряду. Кубок Англии или Английской Лиги вряд ли бы утешил – но в период конкуренции с «Сити» нет ни того, ни другого.