«Пари Сен-Жермен» – «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (7.05.2025)

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сегодня, 00:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу « ПСЖ » можно поставить по коэффициенту 2.12, а на успех «Арсенала» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 3.4. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.68. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.58.

Форма команд

« ПСЖ » имеет неплохую форму, в 1/4 Лиги Чемпионов обыграл «Астон Виллу (5:4)». Обыграв «канониров» в первом матче 1/2 (1:0), команда имеет очень большие шансы на путёвку в финал. В Лиге 1 « ПСЖ » является лидером, заработав 78 очков, команда имеет отрыв от второго места в 19 баллов. Последние два матча в чемпионате Франции «парижане» проиграли, один дома с «Ниццой» (1:3), а второй на выезде с «Страсбуром» (1:2).

«Арсенал» после грандиозной победы на «Реал» Мадридом в 1/4 Лиги Чемпионов (5-1), был очень замотивирован, однако, первый матч с « ПСЖ » они уступили с минимальным счётом. В АПЛ команда занимает второе место, отставая от «Ливерпуля» на 15 баллов. Ему по пятам идёт «Манчестер Сити», который отстаёт на три очка. Два последних матча «Арсенала» в АПЛ завершились ничьёй с «Кристал Пэлас» (2:2), и поражением от «Борнмута» (1:2).

Информация для ставок

« ПСЖ » проиграл два матча из пяти

» проиграл два матча из пяти «Арсенал» имеет два поражения из 14 встреч

« ПСЖ » выиграл 14 домашних матчей из 20

Прогноз

Несмотря на сегодняшнюю форму «канониров», мы считаем, что они смогут одолеть «парижан». Сделать на них ставку можно по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.