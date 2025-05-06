Долг «Химок» перед налоговой составляет 402 млн рублей

По данным источника, задолженность «Химок» перед налоговыми органами составляет 402 миллиона рублей.
24 марта счета подмосковного клуба были заблокированы в шести банковских учреждениях из-за долга в 335 миллионов рублей, но сейчас эта сумма увеличилась на 67 миллионов.
Первые выплаты от Российской Премьер-Лиги, которые пообещал президент лиги Александр Алаев, направлены на покрытие зарплат футболистов.
Также сообщается, что в понедельник отель «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» подал в суд на «Химки» из-за долга, превышающего 150 тысяч рублей. Команда останавливалась в этом отеле перед прошлогодним матчем с «Ростовом».
Ну, если с прошлого года долг отелю в 150 000 рублей отдать - для них проблема, то у "Химок" денег нет, совсем нет! И все обещания Т. Садыгова погасить долги перед футболистами вряд ли чего-то стоят! На что расчитывают "Химки" и лично Садыгов?! Дотянуть хоть как-то до конца сезона - и точка на этом! Потом скажет, что выплатить долги мешает налоговая, судебные приставы и прочую чепуху будет нести. После чего объявят, что клуб - банкрот. И - до свидания!
Никогда такого не было и вот опять.
Ну, если с прошлого года долг отелю в 150 000 рублей отдать - для них проблема, то у "Химок" денег нет, совсем нет! И все обещания Т. Садыгова погасить долги перед футболистами вряд ли чего-то стоят! На что расчитывают "Химки" и лично Садыгов?! Дотянуть хоть как-то до конца сезона - и точка на этом! Потом скажет, что выплатить долги мешает налоговая, судебные приставы и прочую чепуху будет нести. После чего объявят, что клуб - банкрот. И - до свидания!
Никогда такого не было и вот опять.