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Долг «Химок» перед налоговой составляет 402 млн рублей

вчера, 20:57

По данным источника, задолженность «Химок» перед налоговыми органами составляет 402 миллиона рублей.

24 марта счета подмосковного клуба были заблокированы в шести банковских учреждениях из-за долга в 335 миллионов рублей, но сейчас эта сумма увеличилась на 67 миллионов.

Первые выплаты от Российской Премьер-Лиги, которые пообещал президент лиги Александр Алаев, направлены на покрытие зарплат футболистов.

Также сообщается, что в понедельник отель «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» подал в суд на «Химки» из-за долга, превышающего 150 тысяч рублей. Команда останавливалась в этом отеле перед прошлогодним матчем с «Ростовом».

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я из Химок
я из Химок
вчера в 23:41
Всë хужее и глубжее... .
протон
протон
вчера в 21:39
А не хочет ли прокуратура проверить деятельность клуба и руководство на распил денег? А стоп, эти же хорошие, им можно. Извините
Ну, если с прошлого года долг отелю в 150 000 рублей отдать - для них проблема, то у "Химок" денег нет, совсем нет! И все обещания Т. Садыгова погасить долги перед футболистами вряд ли чего-то стоят! На что расчитывают "Химки" и лично Садыгов?! Дотянуть хоть как-то до конца сезона - и точка на этом! Потом скажет, что выплатить долги мешает налоговая, судебные приставы и прочую чепуху будет нести. После чего объявят, что клуб - банкрот. И - до свидания!
Никогда такого не было и вот опять.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:16
В общем "Нахимичили" от души...)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:12
Ну Оренбургу имеет смысл побороться с Факелом за 15 место, малоли как он сложится
Гость
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