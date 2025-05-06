Долг «Химок» перед налоговой составляет 402 млн рублей

1746554248

вчера, 20:57

По данным источника, задолженность «Химок» перед налоговыми органами составляет 402 миллиона рублей.

24 марта счета подмосковного клуба были заблокированы в шести банковских учреждениях из-за долга в 335 миллионов рублей, но сейчас эта сумма увеличилась на 67 миллионов.

Первые выплаты от Российской Премьер-Лиги, которые пообещал президент лиги Александр Алаев, направлены на покрытие зарплат футболистов.

Также сообщается, что в понедельник отель «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» подал в суд на «Химки» из-за долга, превышающего 150 тысяч рублей. Команда останавливалась в этом отеле перед прошлогодним матчем с «Ростовом».