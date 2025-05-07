«Барселона» установила клубный антирекорд

«Барселона» проиграла «Интеру» в 1/2 финала Лиги чемпионов (3:4, общий счет 6:7).
В этом сезоне еврокубка «Барселона» пропустила 24 гола, установив новый клубный антирекорд. Ранее, в сезоне 1999/2000, команда пропустила 23 мяча, а в 2001/2002 — 20 голов.
👍👍👍👍👍👍👍
👍👍👍👍👍👍👍
Оказывается чтобы выиграть Кубок короля Испании и лидировать( на данный момент) в ЛаЛиге- не нужно иметь тренера . Флик вовсе и не тренер.)
А лучшая команда мира, Реал Мадрид, вообще не топ, так как Барса крупно обыграла его.
Сетка где играла Барса, слабая, просто позор.) Думаю Интер заберёт Ушастого.)
Коллеги по перу обоснуют все, и тактику и стратегию.
Забыв немного о футболе. Так бывает.
Оказывается чтобы выиграть Кубок короля Испании и лидировать( на данный момент) в ЛаЛиге- не нужно иметь тренера . Флик вовсе и не тренер.)
А лучшая команда мира, Реал Мадрид, вообще не топ, так как Барса крупно обыграла его.
Сетка где играла Барса, слабая, просто позор.) Думаю Интер заберёт Ушастого.)
Коллеги по перу обоснуют все, и тактику и стратегию.
Забыв немного о футболе. Так бывает.
Но мне, как раз, было интересно, до игр с Интером увидеть Барсу в финале против ПСЖ. Но этого не понадобилось, поскольку Интер показал истинное лицо гонимого. Когда я, с пеной у рта, два года доказывал, что Шварц и Личка- недотренеры, мне тоже никто не верил.
Но мне, как раз, было интересно, до игр с Интером увидеть Барсу в финале против ПСЖ. Но этого не понадобилось, поскольку Интер показал истинное лицо гонимого. Когда я, с пеной у рта, два года доказывал, что Шварц и Личка- недотренеры, мне тоже никто не верил.
Только можно попросить в следующий раз без диагнозов типа "ошибаешься", я и сам в состоянии свою неправоту признать.
Только можно попросить в следующий раз без диагнозов типа "ошибаешься", я и сам в состоянии свою неправоту признать.