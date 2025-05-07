Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЛига чемпионов 2024/2025

«Барселона» установила клубный антирекорд

сегодня, 00:46
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился в доп. время

«Барселона» проиграла «Интеру» в 1/2 финала Лиги чемпионов (3:4, общий счет 6:7).

В этом сезоне еврокубка «Барселона» пропустила 24 гола, установив новый клубный антирекорд. Ранее, в сезоне 1999/2000, команда пропустила 23 мяча, а в 2001/2002 — 20 голов.

Подписывайся в ВК
Все новости
В МЛС произошла уникальная победа в истории футбола
Вчера, 13:12
ОфициальноИгрок «Ростова» повторил рекорд по голам за сезон в РПЛ среди защитников
05 мая
ОфициальноМюллер стал рекордсменом по титулам в Бундеслиге
05 мая
Официально«Байер» повторил рекорд «Баварии» по серии без поражений на выезде
05 мая
ОфициальноВпервые в истории Чемпионшипа два клуба набрали 100 очков за сезон
04 мая
Сперцян установил рекорд результативности в РПЛ в 21-м веке
04 мая
Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 13:26
Или в управдомы)
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 12:40
Бедный Флик. Если бы он узнал о себе мнение одного из своих ненавистников, сразу бы ушёл в монастырь.
Capral
Capral ответ Robin Hood (раскрыть)
сегодня в 12:14
Респект!!!
👍👍👍👍👍👍👍
Robin Hood
Robin Hood ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:05, ред.
Мадридский Атлетико тоже возил Барселону, схватив за все ее дыры в обороне. Уровень футбола в мире действительно упал, достаточно вспомнить автобусный Евро в Германии недавно как почти все команды играли в страх пойти в атаку, чтобы не пропустить контратаки.
Robin Hood
Robin Hood
сегодня в 12:03
Хави на порядок лучше тренер.
Capral
Capral
сегодня в 10:14
Интер на сегодняшний день не супер клуб. А вот Индзаги- безусловно талантливый тренер, растущий и прогрессирующий. Но пока, и он, тоже не супер тренер. С этим Интером могла справиться, даже Бавария, с начинающим тренером Компани. Но, только ряд травм ведущих игроков Баварии помешали это сделать. Индзаги выбил Барсу не потому что гениальный тренер, но потому, что футбол Флика простой как угол дома и легко читается. Ещё до игр Интера и Барсы я писал, что проблемные места Барсы, буквально кричат- бери нас, пользуйся нами!!! Вот Индзаги и воспользовался... Индзаги конечно талантливый тренер, что он доказал ещё в финале против Монстра МС, когда правильно выстроил игру, и имел возможность даже победить Гварда!!! А вчера, он просто вскрыл весь тот бардак в игре Барселоны и наказал за то, что проходило у Барсы с другими соперниками...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:26
Как интересно!!!
Оказывается чтобы выиграть Кубок короля Испании и лидировать( на данный момент) в ЛаЛиге- не нужно иметь тренера . Флик вовсе и не тренер.)
А лучшая команда мира, Реал Мадрид, вообще не топ, так как Барса крупно обыграла его.
Сетка где играла Барса, слабая, просто позор.) Думаю Интер заберёт Ушастого.)
Коллеги по перу обоснуют все, и тактику и стратегию.
Забыв немного о футболе. Так бывает.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:33, ред.
Вот она, обратная сторона медали футбола Ханси Флика. Как говориться, если где-то прибыло, значит где-то убыло. В данном случае прибыло в атаке, а убыло в обороне. Флик, поставив сверх интенсивный атакующий футбол, полностью пожертвовал оборотной. Ещё и задрал до небес защитную линию, оголив тыл в некоторых случаях аж на пол поля. Что просто не могло не привести к увеличению пропущенных голов в свои ворота. Но Флик на это не особо обращал внимание, так как твёрдо верил в тактику: вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим. И особенно немец уверовали в эту тактику, когда два раза подряд смог обыграть Реал с разгромным счётом. Да и когда в ЛЧ всё так легко получалось. Но Реал этого сезона - это не топ-команда, и её только ленивый не обыгрывал. А в ЛЧ Барсе очень повезло с турнирной сеткой, в которой до полуфинала на пути каталонцев были в основном команды второй, а то и третьей величины. И вот на первом же серьёзном сопернике подопечные Ханса-Дитера и споткнулись. И пока Барса побеждала, Флика все только хвалили, а вот теперь, как это бывает всегда, в немцу начнутся вопросы за его провальную оборонительную линию.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:17
А что там с обороной !??)
ea6seucvwwx9
ea6seucvwwx9
сегодня в 07:21
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 06:59
    Потому что сезон в полтора раза длиннее...
    Karkaz
    Karkaz ответ Маг_тм (раскрыть)
    сегодня в 06:56
      edpme397wjts
      edpme397wjts
      сегодня в 06:47
      Оборона дырявая, но нападение отличное.
      869kgtnfb8wm
      869kgtnfb8wm
      сегодня в 05:19
      С обороной Барсе надо что-то делать
      Вещий
      Вещий
      сегодня в 05:03
      Да уж... не та Барса что была раньше.... ой не та..
      Capral
      Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
      сегодня в 01:24, ред.
      Большинство и гонимого возносили до небес. А я говорил, что его незря поперли- из сборной с позором. Просто так, из сб.Германии, с Позором не выгоняют...
      Но мне, как раз, было интересно, до игр с Интером увидеть Барсу в финале против ПСЖ. Но этого не понадобилось, поскольку Интер показал истинное лицо гонимого. Когда я, с пеной у рта, два года доказывал, что Шварц и Личка- недотренеры, мне тоже никто не верил.
      Capral
      Capral
      сегодня в 01:13
      24 гола?! И после этого, кто-то скажет, что гонимый сильный тренер?! Пацанский футбол, выезжающий, исключительно на супер атаке.
      Scorp689
      Scorp689
      сегодня в 01:13
      Оборона у Барсы никакая, не зря Флик людей раздавал звёздам...
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
      сегодня в 01:04
      90 мин Бернабеу ещё длится)) Барса проиграла полуфинал в доп.время. все эти пропущенные голы антиреклрда на Щелсны. Он не может быть первым номером
      Bad Listener
      Bad Listener ответ Хитрый Лис (раскрыть)
      сегодня в 01:03, ред.
      Да, не посмотрел какой там бородатый год, тогда да больше. Щас все деградируют, не только Барселона. Но чтобы больше пропустить надо ещё и дальше дойти при этом 😂 хотя нет вон Словану и Зальцбуру хватило группового этапа чтобы по 27 пропустить.

      Только можно попросить в следующий раз без диагнозов типа "ошибаешься", я и сам в состоянии свою неправоту признать.
      Лейтенант Коломбо 1
      Лейтенант Коломбо 1 ответ Маг_тм (раскрыть)
      сегодня в 01:01
      А представь Реал ещё раньше вылетел
      Хитрый Лис
      Хитрый Лис ответ Bad Listener (раскрыть)
      сегодня в 00:56
      Ошибаешься. В этой ЛЧ Барселона сыграла 14 матчей, а в 99/00 16 матчей. Тогда просто формат был другой. Сначала первый групповой раунд (6 матчей), затем второй групповой раунд (6 матчей), 2 матча 1/4 и 2 матча 1/2. Так что эта Барселона хуже.
      Lewa2708
      Lewa2708
      сегодня в 00:50
      Интер сломал футбол, до последнего не верил в их выход в финал
      Маг_тм
      Маг_тм
      сегодня в 00:50
      очень многие думали что Барса просто машина, и сметает всех на своем пути, а я всегда твердил, что у Барсы просто пока не было топ соперников, я ждал что Каталонцев на место поставят в финале, но их даже туда не пустили, думаю в этой сетке не пройти в финал - это провал.
      Bad Listener
      Bad Listener
      сегодня в 00:48
      Ну тут тоже самое что и с рекордами в этом году, матчей стало больше, значит и времени чтобы пропустить тоже
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       