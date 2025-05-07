«Барселона» установила клубный антирекорд

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сегодня, 00:46

«Барселона» проиграла «Интеру» в 1/2 финала Лиги чемпионов (3:4, общий счет 6:7).

В этом сезоне еврокубка «Барселона» пропустила 24 гола, установив новый клубный антирекорд. Ранее, в сезоне 1999/2000, команда пропустила 23 мяча, а в 2001/2002 — 20 голов.