Один из лучших матчей XXI века. «Барселона» и «Интер» создали шокирующий шедевр

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сегодня, 00:13

Потрясающий полуфинал.

Матч стартовал серией красивых голов

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам забил самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Хватило тридцати секунд. Француз воспользовался пасом Думфриса и пробил пяткой. В истории «Интера» только один футболист забивал быстрее в ЛЧ – Деян Станкович. А чуть позже отличился автор голевой передачи на Тюрама. Думфрис в штрафной площади после стандарта ловко в прыжке переправил мяч в ворота опытного голкипера Щесны.

Настоящий холодный душ, на 21-й минуте матча «Интер» вел с разницей 0:2. До этого моменты были у Феррана Торреса, который подменяет травмированного форварда Роберта Левандовски. «Барселона» могла расплавиться под давлением успешной реализации «Интера», но у них есть уникальный футболист. Ламин Ямаль привычно выиграл борьбу на правом фланге. Четко проскочил опытного Мхитярана и шикарно пробил под дальнюю штангу.

Исполнение на десять из десяти. Ямаль стал первым в истории несовершеннолетним футболистом с голами на трех стадиях плей-офф Лиги чемпионов подряд. Также побил рекорд Мбаппе. Никто моложе в полуфинале ЛЧ не забивал. И рамен на голове не мешает Ямалю. Смешная прическа с белыми крашенными волосами смотрится нелепо. Но у многих молодых людей есть фаза плохого вкуса. Зато с мячом работает как настоящий художник.

В футболе вкус у Ламина имеется. Его игра впечатляет даже других талантов. Испанец едва не сделал дубль, но Зоммер продемонстрировал реакцию. А вот защитники подвели швейцарца. Роскошный пас верхом Педри привел к привычному фокусу Рафиньи. Вингер головой скинул мяч на Торреса, а Ферран в том эпизоде не промахнулся. Теперь Рафинья хочет побить древний рекорд Роналду – 21 голевое действие за сезон в Лиге чемпионов.

У бразильца сейчас 20 голевых действий после голевого паса на Торреса. Два гола «Интера» задали темп игры. А ответный мяч Ямаля добавил давления на широкую и низкую оборону «Интера». Миланцы молодцы. После трех поражений подряд от «Болоньи», «Милана» и «Ромы» собрались. Но играли против великолепного соперника. Поэтому во втором тайме не могли расслабиться и спокойно охранять право на результативную гостевую ничью.

«Барселону» подставила слабая игра обороны

Ещё до перерыва «Интер» потерял лидера, форварда Лаутаро. А «Барселона» тоже из-за травмы осталась без правого латераля Кунде. Жюль очень важен для правильной работы Ямаля правым флангом. В перерыве тренер Флик снял Мартина. Защитник подменял молодого Бальде слева, но не справился с Думфрисом. Мхитаряну и Димарко тоже не хватило резкости, чтобы остановить Ямаля. На правых флангах обе команды добились успехов в атаке.

После перерыва «Интер» ждал редкие шансы, а «Барселона» предсказуемо чаще владела мячом. Но поскольку каталонцы лишились основных фланговых защитников, а также не могли поставить на опыт Левандовски, который успешнее работал бы против тройки защитников «Интера», чем более легкий Ферран, то владение не гарантировало моменты у ворот Зоммера. Не стоит забывать, как мало голкипер пропустил на общем этапе Лиги чемпионов.

Было заметно, что Флик немножко испугался контратак «Интера». Поэтому настройки в перерыве были направлены на успокоение игры. Тренеру «Барселоны» не нравилось, что его команда контролировала мяч, но не соперника. Хавбеки хозяев стали спокойнее возить мяч и реже его теряли, подставляясь под контратаки через Бареллу. Тренер Индзаги поднял оборону выше, сделал схему более узкой. Грамотное перестроение с учетом потерь хозяев.

В результате сработал ещё один стандарт. Думфрис перепрыгнул Ольмо и плечом отправил мяч в сетку ворот Щесны. Такой поединок у «Барселоны» был, когда на общем этапе в Лиссабоне выиграли 4:5 у «Бенфики». Тогда выручил Рафинья. Сегодня бразилец тоже помог. Оказался перед штрафной площадью и решился на великолепный дальний удар. Мяч от перекладины отскочил в спину Зоммеру и оказался в воротах. Ещё один шедевр вечера.

«Интер» не смог долго наслаждаться голевым перевесом. Играли чудесно, но «Барселона» отвечала. Даже когда стало понятно, что каталонцы рискуют проиграть в домашней игре – в таком матче рисковали пропустить и четыре мяча от «Интера», Флик не отошла назад. Отдаем должное смелости и открытости каталонской команды. Испанцы понимали, что соперник опасен, но атаковали. Как и миланцы. Мхитарян забил, но его носок был в офсайде.

Чудный «Интер» не хочет остаться без трофеев

В Милане шутят, что на них перекинулось проклятие Кейна после встречи с «Баварией». Прекрасная команда может лишиться четырех трофеев. Суперкубок Италии шел в руки, «Интер» вел в два мяча против «Милана». А потом Консейсау, который должен покинуть «россонери», добился камбэка в финале. Недавно Сержиу снова обыграл Индзаги, «Интер» пропустил три мяча от соседей. А дальше был поединок против «Ромы». Календарь не жалует миланцев.

Римляне под руководством пенсионера Раньери – Клаудио объявил, что уходит по окончанию сезона, забили фавориту и не пропустили. Голкипер Свилар выручил «волков», а чемпионы Италии не реализовали свои моменты. После матча «Интера» и «Ромы» отстранили судью Фаббри. Считают, что арбитр пропустил пенальти в ворота римлян в добавленное время матча. Ошибка, которая может стоить «Интеру» ещё одного важного Скудетто.

А до кубкового разгрома от «Милана» команда Индзаги уступила в один мяч «Болонье». Снова не повезло. Соперник солидный, команда Итальяно дерется за путевку в Лигу чемпионов. «Интер» плохо сыграл первым номером в гостях. Как и против «Ромы», не реализовали подходы, пропустили один безответный гол от форварда Орсолини. На новый год Индзаги загадывал четыре трофея. Мог выиграть три кубка в Италии и выйти в финал ЛЧ .

Теперь «Наполи» опережает «Интер» на три пункта. А «Барселона» стала сложным соперником в Европе. И надо отдать должное «Интеру». После трёх поражений подряд выдали такой поединок на поле каталонцев. Не проиграли, забили три мяча, прощупали оборону испанцев. После такого матча хочется отправить в финал обе команды. Но на «Сан-Сиро» будет проигравший. А пока спасибо всем. Такой полуфинал – живая классика Лиги чемпионов.