Соперник «Барсы» вызывает ужасные флешбеки. Индзаги разбирал каталонцев – это клиенты «Интера»

1745995126

сегодня, 09:38

Разноплановое противостояние.

У тренеров – по одному финалу ЛЧ

Флик и Индзаги довольно похожи. Они оба – сильные качественные тренеры, но их полка с трофеями не сравнится с коридорами Пепа или Анчелотти. Оба хотят вступить в элитный эшелон, у обоих – только по одному финалу Лиги чемпионов и примерно одинаковое количество трофеев. Правда, немецкий менеджер к этому статусу чуть ближе – он-то свой финал выиграл. Преобразил «Баварию» за короткий срок, помог оправиться после работы с Ковачем, после чего мюнхенцы и навели шороху. Потом – опыт работы в кризисной сборной Германии. А теперь – тяжёлый труд по перезагрузке «Барселоны», который уже приносит первые плоды.

Развитие карьеры Симоне не такое яркое – оно более поступательное. Тут тоже есть яркие достижения – Кубок Италии со скромным «Лацио», два Суперкубка Италии. В «Интере» он просто нашёл себя, нет смысла искать другой проект. Идеальный симбиоз, взаимоуважение и запредельная эффективность.

В любом случае что для Индзаги «Барса» Флика, что для Флика «Интер» Индзаги – одинаково сильный раздражитель.

«Барса» – удобный соперник для «нерадзурри»

Потому что это конфликт поколений. Одни – зрелый прагматичный коллектив, который не стесняется играть на слабостях соперника, вторые – дерзкая молодёжь, которая привыкла брать своё нахрапом. Яркие исполнители, сильнейшая атака – вот их отличительные черты. Как можно было догадаться, прагматичность – про «Интер», молодость и наглость – про «Барсу».

У каталонцев достаточно ярких исполнителей – Ямаль делает разницу уже в свои 17 лет, даже Торрес начал забивать чаще. Преобразился Рафинья, последний яркий сезон выдаёт возрастной Левандовски. Центральная ось и линия обороны – настолько же молодые. Флик приучил «сине-гранатовых» играть в тотальный футбол, прессинговать по всему полю, выстраивать вертикальные хлёсткие атаки.

Но всё это отлично подходит для «Интера». Это «Атлетико» с их вязким грубым футболом – тяжёлый соперник для «Интера». А вот молодые команды, которые играют от себя и стремятся к прессингу – клиенты Индзаги. Так уже выбивали «Порту», «Бенфику» в сезоне-22/23, в текущей кампании так справились с «Баварией». Так что «Барса» попала на опасного соперника.

Борьба за требл выбила из равновесия

Внутренних проблем «нерадзурри» тоже хватает. Если внешне это монолитная команда без слабых мест, которая медленно отрезает тебе пути к отступлению, то на деле миланцам самим не хватает стабильности. Весной зашла речь о требле – «Интер» добрался до полуфинала Кубка, в чемпионате «Наполи» с трудом выдерживал конкуренцию. В начале марта «нерадзурри» сами дали сбой. В первом матче полуфинала не смогли обыграть «Милан», за этим последовала гостевая ничья с «Пармой».

Прошли «Баварию», но противостояние, видимо, забрало много эмоций – сразу после проиграли «Болонье» (0:1) и получили 0:3 от «россонери» в решающем матче Кубка. Разыгрываются уже два трофея вместо трёх, при этом в чемпионате на фоне осечек «Интер» тоже уступил лидерство «Наполи». Если всё это – следствие концентрации на ЛЧ , то и тут «нерадзурри» будет довольно тяжело.

Каталонцы стабильнее

В этом плане – точно. Просто у «сине-гранатовых» очень похожая ситуация – и юниор уже сказал, что хочет взять все трофеи. Недавно каталонцы сами сыграли в финале Кубка Испании. И несмотря на валидольное Эль Класико, победителем из него вышла как раз «Барса». В чемпионате дела тоже обстоят лучше – первое место, отрыв от «Реала» в четыре очка. Так что у «Барсы» ещё есть право на ошибку – а вот для «Интера» каждая игра сродни матчу жизни.

Один из четырёх финалов пройден

На пути к финишу у «Барселоны» немало матчей, которые считаются флажками зрелости коллектива. Класико с «Реалом» в финале Кубка было только одним из них. Ещё два – матчи с «Интером» в полуфинале. Первый – проверка на готовность противостоять неудобному сопернику, ответный – то же самое, но под давлением трибун соперника. Дальше – Эль Класико в чемпионате, которым можно окончательно выключить «сливочных». Полностью деклассировать их по этому сезону и де-факто гарантировать себе титул. Главный матч сезона откроется лишь в случае победы над «Интером» – речь о финале ЛЧ .

И там могло быть противостояние с «Реалом», но «сливочные» сошли с дистанции. В любом случае кто-то из пары «Арсенал» – ПСЖ достойный соперник. Что те, что другие, как и «Барса», голодны до побед. По этим матчам получится понять, насколько амбициозным проектом стала «Барса» при Флике.

Индзаги эталонно разбирался с командой Хави

У «Интера» Индзаги уже есть опыт игры с каталонцами – тогда испанским грандом руководил Хави. И тот опыт оказался довольно позитивным. Команды образовали группу смерти – с ними в квартет попала «Бавария». Кризисная «Барса» рассчитывала выйти из группы, тем более у «Интера» тоже были проблемы. Только вот «нерадзурри» идеально подготовились к сопернику, в обеих играх нейтрализовали их владение и не дали создать ничего опасного. Итог – победа и ничья.

Прогноз Soccer.ru: Хави уже нет в команде, так что в истории противостояний клубов – новая глава. Каталонцы привлекают симпатичной игрой и физической подготовкой, в то же время «Интер» не раз играл на слабых сторонах таких команд. Традиционное столкновение молодости и опыта. На «Камп Ноу» в тяжёлом столкновении сильнее будут хозяева.