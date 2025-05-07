Чудеса в решете. «Интер» и «Барселона» забыли про защиту

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сегодня, 01:32

И это принесло феерию в полуфинале Лиги чемпионов.

Когда вы думали, что круче первого полуфинала между «Барселоной» и «Интером» ничего нельзя придумать, вы жестоко ошибались. Потому что был второй полуфинал. Он оказался и драматичнее, и результативнее, и во многом показательнее первого.

Выключенная «Барселона»

Первый тайм ответной встречи «Интер» во многом провел образцово. Ему удалось сделать главное – заставать «Барселону» врасплох в тех ситуациях, которые для каталонцев оказывались нетипичными. Привыкшие высоко прессинговать соперника и накрывать его после любой потери мяча подопечные Ханса-Дитера Флика как будто не очень ожидали увидеть встречные действия подобного характера. Особенно от команды предпенсионного возраста.

«Интер» тоже осознавал свои недостатки, поэтому включал этот энергозатратный режим лишь эпизодами, точечно, но здорово чувствовал момент. Многое решал опыт, которого суммарно у игроков Симоне Индзаги больше, чем у ребят Флика. Пока усталости нет, этот фактор оказывается более весомым. Так миланцам удалось выключить в первом тайме самые опасные зоны соперника – края Рафиньи и Ламина Ямаля. Их почти не было видно. Особенно бразильца.

Но это опосредованный эффект. Тут надо смотреть шире во всех смыслах. На флангах «Барселоны» вместо более типичных Жюля Кунде и Алехандро Бальде действовали Эрик Гарсия и Жерар Мартин соответственно. Очевидно, что сам Флик, предполагая зыбкость этих позиций, рекомендовал им играть осмотрительнее. В итоге создаваемая обычно Бальде и Кунде подпитка атак терялась. А без нее Ямаль и Рафинья оказывались изолированными и блокировались двумя-тремя миланцами.

В своей схеме «Барселона» оказывалась прикрытой. «Интеру» оставалось включать чуйку и ловить шанс. С учетом манеры Флика играть с рискованной высокой линией обороны этот соблазн становился все более явным. «Интер» в первом тайме его использовал сполна. Образцовым был первый гол. Приученный к коротким передачам Френки де Йонг инстинктивно подсунул мяч в опасной близости от своей штрафной Дани Ольмо, на которого шли двое. Это отдельный вопрос к прививаемой Фликом стилистике – обсудим в другой раз. Но факт остается фактом. Этот эпизод запустил цепную реакцию. Оказавшийся в прессинге не на своей позиции Федерико Димарко сыграл филигранно, накрыв Ольмо и сразу выкатив проникающий пас на Дензела Думфриса. Тот же ассистировал на пустые ворота Лаутаро Мартинесу.

Надо сказать, что по ходу первого тайма игроки «Интера» регулярно пытались просовывать мяч через высокую линию обороны «Барселоны». Чаще всего каталонцы, привыкшие, что их так пробуют ловить, умело перехватывали эти передачи. Но тут они оказались не готовы из-за самой внезапности прессинга от Димарко и потери Ольмо.

Второй гол «Интера» тоже стал следствием перехвата и быстрого паса вперед. Только теперь сработал скорее опыт Лаутаро, который прикрыл на шаге в штрафной мяч «ближней» ногой, чувствуя скорый подкат Пау Кубарси. Обычно защитник бросается в такие прыжки, видя замах, накрывая удар, но юному Пау не хватило чутья, и он ринулся на шаге, сделав классический удар в мяч «через ногу» соперника. Это пенальти по любым трактовкам.

Кстати, кто-то может заявить, что чуть ранее мяч попал в руку Франческо Ачерби, когда тот играл в подкате во вратарской. Но это был непрогнозируемый отскок от тела. Кстати, похожая история приключилась уже в компенсированное время второго тайма уже в штрафной «Барселоны». И судья там тоже не стал на это обращать внимание. Так что в этом плане стороны квиты. Не это должно было решить судьбу игры.

Восставший из пепла

А вот после перерыва все существенно поменялось. Парадоксально, что решающий вклад в переворот внесли как раз те, кто в первом тайме своей пассивностью обеспечили «Барселоне» провал – крайние защитники. Очевидно, что Флик в перерыве дал им совершенно новые установки. Оказалось, что они способны поддерживать атаки не хуже Бальде и Кунде. И даже не менее эффективно.

Как результат – к 60-й минуте две голевые передачи Мартина, гол Гарсии и Ольмо. Тут, конечно, стоит отметить и пассивность «Интера», который, видимо, получил установку удерживать комфортное преимущество, но не узнал, как именно это делать. Не лучшими оказались и замены. Да, Индзаги почувствовал, что обострилась обстановка на флангах, но он как-то поспешно решил, что проблема в Димарко, проводившем доселе шикарный матч. Вместо него вышел Карлос Аугусто, который потом проигрывал все подряд и «оживил» своим появлением Ямаля – явная ошибка тренера, но компенсированная такой же ошибкой оппонента.

Ведь у «Барселоны» появился Рональд Араухо вместо Иньиго Мартинеса. Понятно стремление убрать последнего. Иньиго был крайне взвинчен еще с первого тайма, имел желтую карточку и постоянно рисковал получить вторую или что-то дикое натворить. Но выход Араухо делу не помог. Карточек он не получил, однако позднее внес свою лепту в поражение.

Впрочем, мы бы об этом всем сейчас не рассуждали, если бы гол Рафиньи на 87-й минуте оказался последним. Бразилец все сделал красиво, сравнялся с Криштиану Роналду по числу результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов – их теперь 21. Но этого оказалось мало. Хотя даже режиссер трансляции печально хоронил «Интер», показывая красноречивые кадры со взглядами замененных к тому времени Лаутаро (он в принципе вышел наполовину сломанный и при этом провел выдающийся первый тайм), а также Хакана Чалханоглу и Генриха Мхитаряна, у которых бронь в пенсионном фонде Милана.

Когда в компенсированное время оставивший Аугусто в очередной раз в дураках Ямаль пробил в штангу, казалось, что это уже ни на что не влияет – «Барселона» и так идет к триумфу. В итоге это был, возможно, главный промах матча. Потому что в ответной атаке не получивший своего пенсионного отдыха Ачерби взял и сыграл центрфорварда, замкнув прострел Думфриса. (Дензел, к слову, теневой герой противостояния, набравший пять очков суммарно в двух играх). Забивал Ачерби, кстати, из-под Араухо. Дал бы Иньиго такой простор старичку? Кто знает.

Страшно для «Барселоны» другое. В первом компенсированном тайме именно от Араухо у лицевой ушел, в казалось, бы безнадежной ситуации Маркус Тюрам. Француз выглядел уставшим еще в первые десять минут матча. Но каким-то образом выжил и совершил этот подвиг, накрутив Рональда и выдав пас на Мехди Тареми, который снабдил мячом Давиде Фраттези, а тот забил оказавшийся победным мяч.

И после этого уже взгляды игроков «Барселоны» источали безнадежность и страдания. Эти игры войдут в историю Лиги чемпионов. Их можно обсасывать и обсуждать в деталях. Более того, это противостояние могло закончиться вообще как угодно. Та же «Барселона» в ответном матче нанесла 22 удара против 13 у «Интера», а Зоммер выручал порой в фантастических ситуациях. Но спасал и Войцех Щенсны. Поэтому давайте оставим эти тычки моментами фанатам «Интера» и «Барселоны». Обе команды выдали шикарный полуфинал, а победа досталась тому, кто воскрес из мертвых большее число раз за этот этап.