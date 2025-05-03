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сегодня, 10:00

Криштиану Роналду здесь впереди планеты всей.

Бывшие звезды «Барселоны», «Реала» и «Ливерпуля» входят в десятку лучших футболистов, забивших больше всего голов в Лиге чемпионов начиная со стадии полуфинала. Цель игры в футбол — забивать голы, как бы с этим ни спорил Вадим Евсеев. И в то же время выход на поле на последних этапах соревнования — это совершенно иной уровень давления. Давайте вспомним 10 игроков, забивших больше всего голов в Лиге чемпионов с 2000 года начиная с 1/2 финала. Если игроки забили одинаковое количество голов, то выше стоит тот, кто провел меньше матчей.

10. Рияд Марез – 4 гола

Алжирский вингер умел радовать болельщиков «Манчестер Сити» не только в чемпионате Англии, но и в Лиге чемпионов. В полуфинале сезона 2020/21 против ПСЖ он забил три гола в двух матчах, благодаря чему «Сити» одержал победу со счетом 4:1 по сумме двух поединков и вышел в финал. В следующем сезоне он забил «Реалу» в полуфинале ЛЧ , но «Сити» тогда проиграл по сумме двух матчей. Теперь улетел на заработки — жена была не особо довольна, но привыкла в итоге.

9. Томас Мюллер – 5 голов

Немецкий нападающий, который называет себя раумдойтером (интерпретатором пространства), забил гол в финале Лиги чемпионов 2012 года против «Челси», однако мюнхенцы тогда проиграли по пенальти. В следующем в полуфинале мюнхенцы уничтожили «Барселону» с общим счетом 7:0, Мюллер забил три гола и обеспечил «Баварии» место в финале. В общей сложности 35-летний футболист выиграл два трофея Лиги чемпионов и сыграл ключевую роль в победе в обоих случаях. Это последний сезон великого немца в Мюнхене.

8. Серхио Рамос – 5 голов

Рамос — единственный защитник, представленный в этом списке, что свидетельствует о том, насколько он был хорош. У испанца всегда был талант забивать решающие голы, особенно в поздних раундах Лиги чемпионов. Помимо трех голов в полуфиналах, Рамос также забивал в финалах 2014 и 2016 годов. Его гол в 2014 году был особенно решающим, поскольку он сравнял счет на 93-й минуте, переведя игру в дополнительное время. В честь этого события Серхио сделал татуировку. Сейчас играет в Мексике, что стало довольно неожиданным для всех любителей футбола.

7. Арьен Роббен – 5 голов

Нидерландский вингер забил победный гол в финале Лиги чемпионов 2013 года, отличившись на 89-й минуте в матче против «Боруссии» Дортмунд. Он также забивал в различных полуфиналах. Теперь начал тренерскую карьеру и пока работает с молодежью.

6. Садио Мане – 5 голов

Начиная с полуфинала, Мане в среднем забивал 0,56 гола за игру, выступая за «Ливерпуль», что является очень мощным достижением. Всего он забил четыре гола за «Ливерпуль» в полуфиналах Лиги чемпионов, а также забил в финале 2018 года против «Реала». Сейчас тоже на заработках в Саудовской Аравии — играет за одну команду с Роналду.

5. Винисиус Жуниор – 6 голов

Забив два гола в финалах Лиги чемпионов, Винисиус может похвастаться лучшими показателями в европейских финалах по сравнению с многими легендами «Реала», выступавшими за клуб до него. Бразилец сыграл решающую роль в последних двух триумфах «Реала» в ЛЧ , и, по мнению некоторых болельщиков, его усилия в прошлом сезоне должны были принести ему «Золотой мяч», но приз в итоге отдали Родри. Помимо двух забитых голов в финале, он также отличился четырьмя голами в полуфиналах. Винисиусу всего 24 года, и у него есть достаточно времени, чтобы улучшить эту статистику.

4. Роберт Левандовски – 7 голов

Хотя Левандовски ни разу не забивал в финалах Лиги чемпионов, в полуфиналах он забил целых семь голов. Одной из лучших игр в карьере поляка считается поединок за дортмундскую «Боруссию» против «Реала» в 2013 году, когда он забил четыре гола и выбил «Реал Мадрид» из турнира. Несмотря на то что сейчас ему 36 лет, Левандовски по-прежнему полон сил, и у него еще есть время пополнить свой счет. Скоро ответная игра с «Интером».

3. Лионель Месси – 8 голов

Аргентинский волшебник забивал в финалах 2009 и 2011 годов, в обоих случаях был повержен «Манчестер Юнайтед». Ему не удалось отличиться в финале 2015 года против «Ювентуса», но Лионель забил два гола в ворота «Баварии» в полуфинале того же сезона. Всего Месси забил 129 голов в Лиге чемпионов, и восемь из них были проведены в полуфиналах или финалах.

2. Карим Бензема – 9 голов

Француз превзошел Месси после мощной игры за «Реал» в полуфинале сезона 2021/2022 годов против «Манчестер Сити». Пятикратный победитель турнира Бензема в теории мог бы забить и больше, но после Мадрида улетел на заработки в Саудовскую Аравию, теперь сражается там с Криштиану. Помимо восьми голов в полуфинале, он также забил гол в финале 2018 года благодаря ошибке Лориса Кариуса.

1. Криштиану Роналду – 17 голов