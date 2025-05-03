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10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов в полуфиналах и финалах. Месси всего лишь третий

сегодня, 10:00
Роналду и Месси
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий

Криштиану Роналду здесь впереди планеты всей.

Бывшие звезды «Барселоны», «Реала» и «Ливерпуля» входят в десятку лучших футболистов, забивших больше всего голов в Лиге чемпионов начиная со стадии полуфинала. Цель игры в футбол — забивать голы, как бы с этим ни спорил Вадим Евсеев. И в то же время выход на поле на последних этапах соревнования — это совершенно иной уровень давления. Давайте вспомним 10 игроков, забивших больше всего голов в Лиге чемпионов с 2000 года начиная с 1/2 финала. Если игроки забили одинаковое количество голов, то выше стоит тот, кто провел меньше матчей.

10. Рияд Марез – 4 гола

Алжирский вингер умел радовать болельщиков «Манчестер Сити» не только в чемпионате Англии, но и в Лиге чемпионов. В полуфинале сезона 2020/21 против ПСЖ он забил три гола в двух матчах, благодаря чему «Сити» одержал победу со счетом 4:1 по сумме двух поединков и вышел в финал. В следующем сезоне он забил «Реалу» в полуфинале ЛЧ, но «Сити» тогда проиграл по сумме двух матчей. Теперь улетел на заработки — жена была не особо довольна, но привыкла в итоге.

9. Томас Мюллер – 5 голов

Немецкий нападающий, который называет себя раумдойтером (интерпретатором пространства), забил гол в финале Лиги чемпионов 2012 года против «Челси», однако мюнхенцы тогда проиграли по пенальти. В следующем в полуфинале мюнхенцы уничтожили «Барселону» с общим счетом 7:0, Мюллер забил три гола и обеспечил «Баварии» место в финале. В общей сложности 35-летний футболист выиграл два трофея Лиги чемпионов и сыграл ключевую роль в победе в обоих случаях. Это последний сезон великого немца в Мюнхене.

8. Серхио Рамос – 5 голов

Рамос — единственный защитник, представленный в этом списке, что свидетельствует о том, насколько он был хорош. У испанца всегда был талант забивать решающие голы, особенно в поздних раундах Лиги чемпионов. Помимо трех голов в полуфиналах, Рамос также забивал в финалах 2014 и 2016 годов. Его гол в 2014 году был особенно решающим, поскольку он сравнял счет на 93-й минуте, переведя игру в дополнительное время. В честь этого события Серхио сделал татуировку. Сейчас играет в Мексике, что стало довольно неожиданным для всех любителей футбола.

7. Арьен Роббен – 5 голов

Нидерландский вингер забил победный гол в финале Лиги чемпионов 2013 года, отличившись на 89-й минуте в матче против «Боруссии» Дортмунд. Он также забивал в различных полуфиналах. Теперь начал тренерскую карьеру и пока работает с молодежью.

6. Садио Мане – 5 голов

Начиная с полуфинала, Мане в среднем забивал 0,56 гола за игру, выступая за «Ливерпуль», что является очень мощным достижением. Всего он забил четыре гола за «Ливерпуль» в полуфиналах Лиги чемпионов, а также забил в финале 2018 года против «Реала». Сейчас тоже на заработках в Саудовской Аравии — играет за одну команду с Роналду.

5. Винисиус Жуниор – 6 голов

Забив два гола в финалах Лиги чемпионов, Винисиус может похвастаться лучшими показателями в европейских финалах по сравнению с многими легендами «Реала», выступавшими за клуб до него. Бразилец сыграл решающую роль в последних двух триумфах «Реала» в ЛЧ, и, по мнению некоторых болельщиков, его усилия в прошлом сезоне должны были принести ему «Золотой мяч», но приз в итоге отдали Родри. Помимо двух забитых голов в финале, он также отличился четырьмя голами в полуфиналах. Винисиусу всего 24 года, и у него есть достаточно времени, чтобы улучшить эту статистику.

4. Роберт Левандовски – 7 голов

Хотя Левандовски ни разу не забивал в финалах Лиги чемпионов, в полуфиналах он забил целых семь голов. Одной из лучших игр в карьере поляка считается поединок за дортмундскую «Боруссию» против «Реала» в 2013 году, когда он забил четыре гола и выбил «Реал Мадрид» из турнира. Несмотря на то что сейчас ему 36 лет, Левандовски по-прежнему полон сил, и у него еще есть время пополнить свой счет. Скоро ответная игра с «Интером».

3. Лионель Месси – 8 голов

Аргентинский волшебник забивал в финалах 2009 и 2011 годов, в обоих случаях был повержен «Манчестер Юнайтед». Ему не удалось отличиться в финале 2015 года против «Ювентуса», но Лионель забил два гола в ворота «Баварии» в полуфинале того же сезона. Всего Месси забил 129 голов в Лиге чемпионов, и восемь из них были проведены в полуфиналах или финалах.

2. Карим Бензема – 9 голов

Француз превзошел Месси после мощной игры за «Реал» в полуфинале сезона 2021/2022 годов против «Манчестер Сити». Пятикратный победитель турнира Бензема в теории мог бы забить и больше, но после Мадрида улетел на заработки в Саудовскую Аравию, теперь сражается там с Криштиану. Помимо восьми голов в полуфинале, он также забил гол в финале 2018 года благодаря ошибке Лориса Кариуса.

1. Криштиану Роналду – 17 голов

Что касается последних стадий Лиги чемпионов, Роналду находится в совершенно другой вселенной по сравнению со всеми остальными футболистами. Он забил четыре гола в шести финальных матчах ЛЧ, а также записал на свой счет 13 голов в полуфиналах турнира. В общей сложности Роналду забивал в среднем 0,63 гола за игру начиная со стадии полуфинала, что является абсолютно поразительным рекордом. Точно можно сказать, что при нашей жизни этот рекорд могут не побить.

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Все комментарии
szevy28nqfve
szevy28nqfve
сегодня в 14:00
Роналду конечно дал отрыв! Попробуй догони😅
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:31
Рафинья в этом сезоне играет на уровне Роналду, Бэйла, он за один сезон может попасть в эту десятку с такой игрой. ЗМ однозначно его
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 10:55
А мельчают игроки. Роналдо, Зидан, Рауль, Анри, Батистута - лишь малая часть имён, игравших одновременно друг с другом. Куда там протиснулся бы Гирасси и иже с ним.

Пару лет назад столько хайпа было - вот, эпоху Месси-Роналду заменят Мбаппе-Холанд... Прошло два года, появились Ямаль и Рафинья, про норвежца все забыли. Через два года Мбаппе может сдать и пропасть, а новые появятся. Вспыхивают на сезон-два и гаснут. Свои Оуэны и во времена упомянутых ранее игроков были, но тогда всё же была большая россыпь футболистов высшего класса, а теперь всё ждём такого.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 10:48
Раньше хоть голы чего-то стоили и добивались огромным трудом, а сейчас какой-то Гирасси из Дортмунда забил 13 голов в ЛЧ!!!!! Это просто уму непостижимо. Рафинья в ЛЧ имеет почти такую же статистику как в Ла Лиге, хотя в ЛЧ сыграл намного меньше матчей.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 10:45, ред.
Уже несколько раз были эти "это другой турнир". Сначала добавили не чемпионов, потом меняли формат турнира (были даже две группы, там игр было больше, чем сейчас), потом появился ВАР ( вряд ли Роналду столько бы забил в полуфиналах и финалах, если бы проверяли технологиями игры Реала с Баварией, например ). Теперь очередные инновации.

Было бы прекрасно, если бы вернули турнир только с чемпионами своих стран. Тогда бы и Лига Европы котировалась куда выше, чем сейчас, когда её никто не смотрит.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Тёма Ветров (раскрыть)
сегодня в 10:44
Хет-трик был в полуфинале? Не говори ерунды. После ухода из Реала Роналду ничего не достиг.

Что касается Месси, то в отличие от фанатов Мадрида и Роналду в частности, для меня существует не только ЛЧ, а и другие турниры. Если так рассуждать, как ты, то Роналдо Феномен просто ноль, раз не выиграл ЛЧ и забил всего 14 голов.
Тёма Ветров
Тёма Ветров ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 10:40
Ну да треха роналду за ювентус в ворота атлетико ничего не значит? А ты как любитель аргентины скажи мне сколько лч выиграл месси без хави и иньесты?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:37
Больше всех разочаровал Левандовский. Как человек, который забил больше 100 голов, выиграл всего 1 ЛЧ? И то в ковидный год. Кому он забил эти 100+ голов? Если посмотреть на топ-5 лучших бомбардиров ЛЧ в истории, то Роналду 5 ЛЧ, Месси 4 ЛЧ, Бензема 5 ЛЧ, Рауль 3 ЛЧ.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ myst5 (раскрыть)
сегодня в 10:35
Это не Роналду монстр решающих матчей, а Реал Мадрид. Из топ-5 этого списка троя игроки Реала. Стоит ли напоминать, что лучшие бомбардиры в истории ЛЧ были игроками Мадрида (Ди Стефано, Рауль, Роналду)? Причем в Реале они забили львиную долю голов. Сейчас Винисиус ворвется в топ, а за ним Мбаппе. А что они из себя представляют вне Реала?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:32
Всё это не имеет значения. С новым форматом все рекорды падут. К примеру, Рафинье нужно 2 результативных действия, чтобы стать рекордсменом ЛЧ по голевым действиям за сезон. Сейчас рекорд у Роналду (21 очков по гол+пас), Рафинья отстает на 1 очко (20 очков по гол+пас). Жалко, что легенд сместят какие-то посредственности. С форматом нужно было изменить название. Это уже не привычная ЛЧ.
myst5
myst5
сегодня в 10:29
Ну Роналду в целом монстр решающих матчей . Остальным до него очень далеко
Гость
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