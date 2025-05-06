Агент Абены отреагировал на слухи об интересе «Слована» к игроку

Менно Грунвельд, агент защитника «Спартака» Мьенти Абены, высказался о возможном переходе своего клиента в «Слован».
Мне ничего об этом не известно. Мы сфокусированы на «Спартаке».
Менно Грунвельд, агент защитника «Спартака» Мьенти Абены, высказался о возможном переходе своего клиента в «Слован».
Мне ничего об этом не известно. Мы сфокусированы на «Спартаке».
Да все и всё понимают.
Сказал бы прямо, что "сфокусированы на БАБЛЕ от Спартака".
А то делает из себя непонимающего...
Да все и всё понимают.
Сказал бы прямо, что "сфокусированы на БАБЛЕ от Спартака".
А то делает из себя непонимающего...