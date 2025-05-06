Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Агент Абены отреагировал на слухи об интересе «Слована» к игроку

вчера, 22:48

Менно Грунвельд, агент защитника «Спартака» Мьенти Абены, высказался о возможном переходе своего клиента в «Слован».

Мне ничего об этом не известно. Мы сфокусированы на «Спартаке».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЗащитник «Спартака» Абена может вернуться в «Слован»
Вчера, 20:17
Слухи«Краснодар» заинтересован в приобретении двух игроков «Ростова»
Вчера, 19:51
СлухиХлусевич может перейти в «Краснодар»
Вчера, 18:20
СлухиФорвард ЦСКА Алеррандро может вернуться в Бразилию
05 мая
Отец Даку сообщил, что за игроком следят скауты из Серии А и Ла Лиги
04 мая
В ЦСКА отреагировали на трансферные слухи вокруг клуба
03 мая
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:54
"Мы сфокусированы на «Спартаке»".


Да все и всё понимают.
Сказал бы прямо, что "сфокусированы на БАБЛЕ от Спартака".
А то делает из себя непонимающего...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 