Роналду упустил 10 трофеев в «Аль-Насре». После вылета из Лиги чемпионов у португальца начали сдавать нервы

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вчера, 21:42

Криштиану поговорил сам с собой.

Нападающий снова останется без трофеев

Португалец после очередного разочарования разговаривал сам с собой. Показывал жестами и движением ног, как стоило сыграть. Великий форвард словно спорил с невидимым собеседником, который понимает его боль. Когда Роналду соглашался на переезд в Саудовскую Аравию, то мог выбрать клуб. Вместо «Аль-Хиляля» согласился играть за «Аль-Наср». Планировал превратить вторую команду лиги в вечного чемпиона. Сработало эго игрока.

Также Роналду показывал тренерам «Аль-Насра» после матча, как стоило сыграть его напарникам в ключевых эпизодах против японского клуба «Кавасаки». В полуфинале Лиги чемпионов АФК саудовцы имели шансы на успех. Играли дома, перед этим опередили ещё один японский клуб. «Аль-Наср» намного богаче конкурентов из других стран в азиатском футболе. У соперника нет в основе звёзд сборной Японии. Лучшие напарники плеймейкера Кубо играют в Европе.

У «Аль-Насра» на поле были Роналду и Дуран, который недавно забивал «Баварии» в Лиге чемпионов в составе «Астон Виллы». Отавиу, Симакан, Брозович и Мане тоже имеют опыт выступлений в престижном еврокубке. Почему такой состав проиграл восьмой команде чемпионата Японии? Ответ на поверхности – реализация моментов. Хотя клуб из Саудовской Аравии владел мячом и нанес 21 удар по чужим воротам против 9 у соперника, попали дважды.

По ударам в створ почти равенство – 6:5. Из пяти попыток японцы выжали три гола. А винить можно Роналду. Португалец попал мячом в крестовину ворот после удара головой. Пока японцы стреляли по девяткам ворот Бенто, Мане, Дуран и Роналду – атака для четвертьфиналиста Лиги чемпионов, не сумели выжать максимум голов. Сенегалец Мане сравнял счет после рикошета от защитника, но футболисты «Кавасаки» не боялись соперника и забили ещё два мяча.

«Аль-Наср» не нашёл подходящего тренера

Одна из особенностей лиги Саудовской Аравии – плохая игра вратарей и защиты. Поскольку есть лимит на легионеров, то нельзя заполнить заявку строго сильными иностранцами. Нужен классный наставник. У «Аль-Насра» главным работает итальянец Стефано Пиоли. Итальянцу не очень интересно. Ветеран приехал за 12 миллионами евро в год. Понимал, что ждёт разочарование и его уволят. После неудачи в Лиге чемпионов АФК именно так и произойдет.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» с Роналду на восемь пунктов отстает от «Аль-Иттихада», где играет целая группа знакомых звезд. Канте, Фабиньо и Бензема уступили всего в трёх поединках. Также у них бегает Марио Митай, бывший футболист «Локомотива». Мусса Диаби из «Астон Виллы». И алжирский атакующий хавбек Ауар, которого в Саудовскую Аравию отправили боссы «Ромы». Но самое главное, что тренирует команду известный француз Лоран Блан.

Подобрали наставника с учетом, что многие звезды «Аль-Иттихада» играли во Франции. В результате должны стать чемпионами. Также 9 мая Бензема и компания сыграют в финале Кубка короля. Бывший игрок «Зенита» Малком готовится потерять звание чемпиона. Хотя «Аль-Хиляль» может расстаться с рулевым – опытный Жорже Жезуш ведет переговоры со сборной Бразилии, позиции этого тренера тоже прочнее, чем у Пиоли после вылета из Лиги чемпионов АФК.

Неудача Роналду – сенсация. Встретили японского середняка, а не одного из лидеров. Защита допускала чистые выходы на ворота голкипера Бенто, а Роналду недовольно морщил лоб. У «Аль-Насра» слабый футбол. Ничего не изменилось за последние годы. Появление Криштиану само по себе не влияет, хотя без португальца было бы намного хуже. Роналду забил 8 голов в 8 матчах азиатской Лиги чемпионов. В чемпионате у него 23 точных удара в 27 поединках.

У Роналду нет крутых кубков в стране шейхов

Трижды мог стать первым в чемпионате Саудовской Аравии. Еще были доступны Кубок короля, Суперкубок страны и Лига чемпионов АФК. Роналду выиграл только Кубок арабских чемпионов, нерегулярное соревнование. Неофициальный турнир, так что смешно радоваться единственной победе. Ощущение, что 40-летний форвард впустую тратит время в нынешней команде. Чемпионат Саудовской Аравии слабый, Роналду добавлял голы в коллекцию.

Его мировой рекорд растет. Но «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» достаточно крутые команды, чтобы лишить «Аль-Наср» первого места и кубковых трофеев. Причем просто победы над «Кавасаки» Роналду не хватило бы для счастья. В решающем матче Лиги чемпионов АФК ждал бы другой клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Ахли». Команда бывшего тренера «Зальцбурга» обыграла в полуфинале «Аль-Хиляль» Жезуша со счетом 1:3. Ещё одна сенсация турнира.

Клуб из Джидды на четвертой строчке в чемпионате Саудовской Аравии. Могут достать команду Роналду, отстают всего на два очка. За «Аль-Ахли» бегает Айвен Тоуни, любитель незаконных ставок на футбол, вингер из «Порту» Галено, а также молодой испанский хавбек Вейга. Променял переход из «Сельты» в сильную европейскую команду на деньги шейхов. Теперь хавбек Кессье и голкипер Менди попробуют выиграть азиатский аналог Лиги чемпионов.

Роналду остается лишь оставлять пафосные сообщения после очередной неудачи. Когда шейхи приглашали футболиста на зарплату 200 миллионов евро за год, то ждали большего, чем 10 поражений из 10 на пути к трофеям «Аль-Насра». Ещё одно доказательство, что если в клубе бардак, то даже Криштиану не спасет. Менеджеры «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» управляли криво и косо. Даже с Роналду эти клубы не имели свежих побед в Европе.

Затея шейхов создать сильную лигу на стадионах с полупустыми трибунами проваливается. Роналду после вылета из Лиги чемпионов АФК поблагодарил фанатов за поддержку, но на стадионе было невероятно много пустых мест. Невозможно представить себе такое на полуфинале европейской Лиги чемпионов. Саудовские фанаты не в восторге от качества футбола лучших команд высшего дивизиона. Деньги вложили огромные, а футбол у них не растет.