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Широков считает, что «Локомотив» уже можно считать чемпионом России

сегодня, 11:38

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что «Локомотив» с большой долей вероятности уже можно считать чемпионом России. Хавбек посетил презентацию сериала «Вне игры», съемки которого проходили в основном на инфраструктуре «Локомотива».

«По двум сериям лично мне сериал очень понравился: если люди будут его смотреть, будет повышаться интерес к футболу и чемпионату мира. Снимались игроки „Локомотива“? Наверное, знали, что скоро чемпионами станут. С большой долей вероятности клуб уже чемпион - если это произойдет, значит, команда показала чемпионскую игру».

Быть или не быть, вот в чем вопрос... Чемпионская интрига в РФПЛ

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Все комментарии
cadmiy
cadmiy
сегодня в 12:58
Спартак тоже так считал про себя, пока его Ахмат не уделал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:50
Ничего не слышал глупей , чем фраза - "если кто то чемпион, значит, команда показала чемпионскую игру"....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:47
Если только Локомотив сейчас не расслабит булки....
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:44
Он вообще, что сказать то хотел? Он походу о чём то думает, а мысли сформулировать до конца не может!
По моему это естественно если съёмки проходят совместно с ФК Локомотив и там принимают участия футболисты Локо! Как то странно если спартачей позвали бы для этого!
А сопоставлять с чемпионством, так это вообще глупо или Рома спал на презентации и не знает, что фильм про молодых футболистов?!
Вон Глушаков в рекламе снялся, это разве взаимосвязано с тем, что его скоро с позором погонят из команды, что бы воду не мутил в клубе?!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:40
Рано ещё что то говорить. Локомотив может в лёгкую слить и Краснодару и Зениту и тому же самому Арсеналу,а конкуренты в это время будут брать очки. И плакало чемпионство,не такой уж и большой отрыв у паровозов.
drug01
drug01
сегодня в 12:30
Время покажет.....
Женя Гинер
Женя Гинер
сегодня в 12:18
Слова Широкова - пук в лужу. В оставшихся паровозам играх они спокойно могут не взять эти три очка. И чемпионом станет ЦСКА. АХАХ!
Vadik
Vadik
сегодня в 12:06
Всё к этому идёт... Но давайте дождёмся конца чемпионата.
амурец
амурец
сегодня в 11:58
а может подождём окончания ЧР, что бы уже Локо назвать официальным чемпионом
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 11:47
Локо не упустит свой шанс
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:41
Похоже на то!
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