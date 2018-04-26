Широков считает, что «Локомотив» уже можно считать чемпионом России

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что «Локомотив» с большой долей вероятности уже можно считать чемпионом России. Хавбек посетил презентацию сериала «Вне игры», съемки которого проходили в основном на инфраструктуре «Локомотива».



«По двум сериям лично мне сериал очень понравился: если люди будут его смотреть, будет повышаться интерес к футболу и чемпионату мира. Снимались игроки „Локомотива“? Наверное, знали, что скоро чемпионами станут. С большой долей вероятности клуб уже чемпион - если это произойдет, значит, команда показала чемпионскую игру».



Быть или не быть, вот в чем вопрос... Чемпионская интрига в РФПЛ